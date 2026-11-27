Un insolito attacco informatico ha colpito la Salamerija Alpija, l’impianto di lavorazione della carne della Cooperativa Agricola di Tolmino, in Slovenia. Gli hacker sono riusciti a manomettere il sistema di refrigerazione dell’azienda, impostando la temperatura di diversi frigoriferi e celle frigorifere a 100 gradi Celsius. L’attacco è stato scoperto casualmente poco dopo, evitando che la merce conservata all’interno degli impianti andasse a male.

Attacco hacker in Slovenia: sullo schermo compare la foto di Salvini

A rendere ancora più singolare l’accaduto è quanto scoperto dal tecnico dell’assistenza intervenuto dopo il rilevamento dell’anomalia. Nel tentativo di accedere al sistema di raffreddamento per risolvere il problema, il tecnico si è imbattuto in un blocco informatico. Sullo schermo è comparsa una fotografia del ministro italiano Matteo Salvini, accompagnata da una didascalia in italiano: “Dovete ringraziare zio Matteo”. Restano sconosciute le ragioni per cui gli autori dell’attacco informatico abbiano utilizzato l’immagine del ministro italiano. La presenza della fotografia e del messaggio, infatti, non implica alcun coinvolgimento di Salvini nell’accaduto.