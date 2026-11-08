Attacchi hacker, nel mirino anche il capo della Polizia Postale Ivano Gabrielli: minacce e dati personali divulgati

“Il SAP esprime sincera solidarietà al Dirigente Superiore Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, finito sulla lista degli hacker, che, oltre ad averlo minacciato, hanno rivelato suoi dati personali”. Ad affermarlo è il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, a seguito degli attacchi hacker, che hanno preso di mira, oltre al Direttore della Polizia cibernetica, anche il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il procuratore di Roma Francesco Lo Voi. “Il servizio guidato dal Dott. Gabrielli – prosegue – ha conseguito risultati importantissimi nelle azioni di contrasto agli attacchi alle infrastrutture e alle reti del nostro Paese, svolgendo una funzione essenziale a garanzia delle comunicazioni e delle attività digitali e web. Certi che non si farà intimidire da quanto avvenuto, lo esortiamo a proseguire con i suoi uomini nell’eccellente lavoro svolto fino ad oggi”, conclude Paoloni esprimendo solidarietà anche a Tajani, Lo Voi e alle altre vittime dei recenti attacchi informatici.