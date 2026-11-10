Messina, sciopero di quattro ore in ATM. L’Azienda: “vicini ai lavoratori sul tema della sicurezza”

L’Azienda Trasporti di Messina interviene con una nota sullo sciopero di quattro ore proclamato per oggi dalle sigle sindacali Filt-CGIL, Fit-CISL, UGL Autoferro, FAISA CISAL e ORSA Trasporti nella fascia orari compresa tra le 16 e le 20: “è bene evidenziare che l’astensione dal lavoro indetta dai sindacati non è un’azione contro l’Azienda, ma nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza dei lavoratori dopo i tanti episodi che si sono ripetuti negli ultimi mesi, soprattutto ai danni del personale autista”. “L’Azienda è vicina ai propri dipendenti in questa battaglia e condivide con le organizzazioni sindacali la necessità di garantire le condizioni di sicurezza durante le ore di servizio, al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori, troppo spesso destinatari di aggressioni verbali e fisiche non più tollerabili. A tal proposito, si comunica che nel corso della riunione sindacale che si è svolta ieri nei locali aziendali è stato adottato il “Protocollo Operativo Aziendale per la gestione delle emergenze e delle aggressioni”, proposto da ATM S.p.A e condiviso da tutte le sigle sindacali.

Le informazioni relative a eventuali disagi e alle possibili variazioni del servizio saranno pubblicate sul sito istituzionale di ATM S.p.A. e diffuse attraverso i propri canali Telegram e Whatsapp. Per verificare eventuali aggiornamenti consultare il sito web www.atmmessinaspa.it.