Un weekend dedicato alla salute, alla prevenzione e all’assistenza sanitaria gratuita nel territorio messinese. Oggi, sabato 28, e domani, domenica 29 novembre 2026, l’ASP Messina sarà presente sul territorio con i suoi tre motorhome, due clinici e uno odontoiatrico, per offrire visite mediche e assistenza gratuite nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES). Le iniziative interesseranno Letojanni, Santo Stefano Briga e Messina, con la possibilità di ricevere anche protesi dentarie, lenti correttive e farmaci essenziali senza alcun costo.

Visite gratuite a Letojanni: orari e prestazioni disponibili

Sabato 28 novembre, a Letojanni, in piazza Corrado Cagli, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, saranno presenti un motorhome clinico e uno odontoiatrico. Il primo sarà dotato di un’équipe multidisciplinare composta da medico di medicina generale, assistente sociale, infermiera e mediatrice culturale. Il secondo sarà dedicato alle visite odontoiatriche gratuite, con l’eventuale successiva fornitura, sempre gratuita, di protesi dentarie, qualora necessarie.

ASP Messina, ambulatorio mobile a Santo Stefano Briga

Nello stesso pomeriggio, a Santo Stefano Briga, in piazza Roma, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, l’équipe del secondo motorhome clinico effettuerà visite di medicina generale. In base alle necessità dei pazienti, sarà possibile eseguire un elettrocardiogramma, ricevere farmaci essenziali o essere indirizzati a una visita odontoiatrica gratuita, con eventuale fornitura di protesi dentarie senza alcun costo. Saranno presenti anche gli operatori degli screening oncologici.

In entrambe le tappe di sabato, a Letojanni e a Santo Stefano Briga, il medico dell’équipe potrà indirizzare gli utenti, qualora lo ritenga necessario, a una visita oculistica gratuita. Anche le eventuali lenti correttive prescritte dall’oculista saranno fornite gratuitamente.

Messina, domenica visite oculistiche e vaccinazioni gratuite

Domenica 29 novembre l’iniziativa farà tappa a Messina, presso il Tempio buddista di viale Annunziata, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Saranno disponibili visite di medicina generale e visite oculistiche gratuite. Le eventuali lenti correttive prescritte saranno fornite successivamente, senza alcun costo per gli utenti.

Alle attività del motorhome si affiancherà il servizio vaccinazioni, con la possibilità di vaccinarsi gratuitamente.

In tutte le tappe, il medico dell’équipe potrà indirizzare chi ne abbia necessità a ulteriori visite odontoiatriche o oculistiche. Sono gratuite sia le visite sia le eventuali forniture di lenti correttive e protesi dentarie prescritte.

Chi può accedere alle visite gratuite dell’ASP Messina: i requisiti

Le prestazioni previste dal Programma Nazionale Equità nella Salute sono rivolte alle persone in difficoltà economica con ISEE inferiore a 10.000 euro o in possesso di una dichiarazione dei Servizi Sociali, alle persone senza fissa dimora, ai cittadini di Paesi terzi e alle persone con codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) o ENI (Europeo Non Iscritto).

Per accedere alle visite non occorre prenotare: è sufficiente presentarsi direttamente nei luoghi e negli orari indicati.