Asili nido a Messina, l’assessore Calafiore: “conclusi i lavori, necessarie le procedure per consentire l’apertura delle strutture”

In merito all’interrogazione del consigliere Libero Gioveni, l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore precisa: “occorre innanzitutto precisare che a febbraio, per gli asili di Rione Taormina e Sperone Serri, e a maggio, per quello di via Brasile, l’Amministrazione ha comunicato l’avvenuta conclusione dei lavori e non la consegna delle strutture ai fini della loro effettiva fruizione. Come lo stesso consigliere ricorda, al fine di mettere in funzione le suddette opere, una volta conclusi i lavori, è necessario svolgere le attività tecniche di collaudo delle opere ed allaccio ai pubblici servizi, oltre che prevedere la fornitura di arredi funzionali all’utilizzo degli spazi. Per l’asilo di via Brasile, una volta completate le fasi di allacci e collaudo si procederà all’acquisto degli arredi, per consentirne l’apertura entro il 2027”.

“Per l’asilo di Rione Taormina sono ad oggi completate tutte le suddette fasi ed è in corso l’iter autorizzativo ai fini della fruizione finale dell’opera che consentirà a breve l’apertura del nuovo plesso. Per l’asilo di Sperone Serri sono state concluse tutte le suddette fasi ed i locali sono già dotati di arredi. In atto il plesso è utilizzato temporaneamente dall’IC Evemero da Messina per funzioni analoghe, in quanto a causa di un incendio verificatosi nel marzo 2026 la sede principale “Città di Firenze” non è utilizzabile. Attualmente i lavori sono terminati, così come il collaudo, quindi deve essere fatto il trasloco”, conclude Calafiore.