Arte, poesia e musica per sensibilizzare la cittadinanza sul contrasto alla violenza contro le donne e promuovere una cultura fondata sul rispetto e sulla parità di genere. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione Politiche di Genere dell’associazione Reggio Cresce promuove un’iniziativa aperta alla cittadinanza, organizzata in collaborazione con il Liceo Statale “Tommaso Gulli”, l’associazione La Nuova Verdi e una rete di realtà associative del territorio reggino, composta dalle associazioni Terra Mia, Demetra, K’Arte e dalla Pro Loco Montebellum. L’appuntamento è fissato per lunedì 30 novembre 2026, alle ore 18:00, nel cortile della Chiesa di San Giuseppe al Corso, nel cuore di Reggio Calabria. L’obiettivo è offrire un momento di riflessione condivisa attraverso i linguaggi della cultura, ribadendo il rifiuto di ogni forma di sopruso e discriminazione di genere, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni e alla tutela dei diritti delle donne.

Il programma della serata tra letture, arte e musica

L’iniziativa si svilupperà attraverso un percorso artistico ed emozionale che vedrà protagonisti studenti, docenti e artisti. Il programma prevede un reading letterario curato dalla professoressa Federica Malara insieme agli allievi del Liceo “Tommaso Gulli”, chiamati a trasmettere attraverso le parole e la poesia un messaggio di speranza e consapevolezza. Spazio anche alle arti visive con una mostra di quadri interamente dedicata al tema della serata, curata dalla professoressa Dominella Melidona, che racconterà attraverso colori e forme la dignità, il coraggio e il riscatto femminile. Ad accompagnare i diversi momenti dell’appuntamento saranno gli intermezzi musicali affidati alle professoresse Grazia Barillà al violino e Giada Principato al pianoforte. La manifestazione intende così valorizzare le diverse forme espressive della cultura come strumenti di sensibilizzazione e partecipazione, favorendo la riflessione sul rispetto dei diritti delle donne.

Per la realizzazione dell’iniziativa, gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento alla dirigente scolastica del Liceo “Tommaso Gulli” di Reggio Calabria, professoressa Eva Raffaella Nicolò, alla Commissione Politiche di Genere dell’associazione Reggio Cresce, all’associazione La Nuova Verdi e alle realtà partner Terra Mia, Demetra, K’Arte e Pro Loco Montebellum. Una collaborazione che testimonia, secondo i promotori, l’importanza di fare rete sul territorio attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e del mondo dell’associazionismo, con l’obiettivo di diffondere una cultura dell’educazione sentimentale, dell’ascolto e della parità.