Arriva in Calabria la mappa digitale per segnalare problemi idraulici in tempo reale: ecco come funziona il nuovo Web GIS del Consorzio di Bonifica

Una nuova piattaforma digitale per conoscere il territorio, consultare le infrastrutture idrauliche e soprattutto segnalare direttamente eventuali criticità attraverso una mappa interattiva. Il Consorzio di Bonifica della Calabria presenta il nuovo Web GIS, uno strumento cartografico che mette a disposizione di cittadini, professionisti, enti pubblici, privati e imprese informazioni territoriali costantemente aggiornate. La principale innovazione riguarda la possibilità di inviare segnalazioni geolocalizzate in tempo reale agli uffici tecnici del Consorzio, utilizzando semplicemente uno smartphone, un tablet o un computer. Un sistema pensato per rendere più immediata la comunicazione tra il territorio e la struttura consortile, consentendo non soltanto di visualizzare le infrastrutture e gli interventi realizzati, ma anche di individuare sulla mappa eventuali problemi idraulici, danni o anomalie e trasmettere le informazioni direttamente agli operatori competenti. L’obiettivo è favorire una collaborazione più stretta con i cittadini e i consorziati, migliorando le attività di monitoraggio, manutenzione e tutela del territorio.

Web GIS Calabria, tutte le informazioni disponibili sulla nuova mappa digitale

Attraverso il nuovo portale è possibile accedere in maniera semplice e immediata a una serie di informazioni cartografiche relative alle infrastrutture e alle attività gestite dal Consorzio. La piattaforma permette di consultare e visualizzare la rete irrigua, la rete di colo e i comprensori consortili, offrendo una rappresentazione territoriale delle strutture presenti nelle diverse aree di competenza. Sono inoltre disponibili le informazioni sugli interventi di manutenzione idraulica realizzati dal Consorzio, insieme alla localizzazione delle dighe e delle vasche di accumulo affidate alla sua gestione. Il Web GIS si rivolge quindi a un pubblico ampio, dai cittadini interessati a conoscere meglio le infrastrutture del proprio territorio ai professionisti e agli enti che necessitano di consultare dati cartografici per le rispettive attività. La disponibilità di mappe e informazioni aggiornate punta a rendere più accessibile il patrimonio conoscitivo del Consorzio, favorendo una consultazione diretta delle reti e delle opere idrauliche.

Come segnalare danni e criticità idrauliche direttamente dalla mappa

La novità più importante del nuovo sistema è rappresentata dalla funzione di segnalazione geolocalizzata, che introduce una comunicazione diretta tra gli utenti e gli uffici tecnici del Consorzio di Bonifica. Chiunque individui una criticità sul territorio, un problema idraulico, un danno o un’anomalia potrà utilizzare la piattaforma per inviare una comunicazione indicando con precisione il luogo interessato. La procedura è semplice: una volta aperta la mappa digitale, sarà sufficiente selezionare il punto esatto in cui è stata riscontrata la problematica e trasmettere la segnalazione, con la possibilità di allegare anche una fotografia per documentare meglio la situazione. L’operazione potrà essere effettuata da smartphone, tablet o PC, senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici. Le informazioni inviate raggiungeranno direttamente e in tempo reale gli uffici tecnici del Consorzio, consentendo agli operatori di conoscere la localizzazione della criticità e di disporre degli elementi trasmessi dal cittadino per le successive valutazioni.

La possibilità di ricevere comunicazioni geolocalizzate punta a favorire interventi di manutenzione più rapidi ed efficaci, migliorando il collegamento tra chi vive quotidianamente il territorio e chi si occupa della gestione delle infrastrutture idrauliche. Il nuovo Web GIS introduce così un modello di interazione nel quale cittadini e consorziati possono contribuire direttamente all’individuazione delle problematiche, affiancando alle informazioni consultabili sulla piattaforma un sistema di comunicazione a due vie. Ogni segnalazione può rappresentare un contributo concreto al monitoraggio delle reti e delle opere, consentendo agli uffici competenti di ricevere indicazioni puntuali sulle situazioni che richiedono attenzione. L’iniziativa nasce proprio dalla volontà del Consorzio di rendere tutti i soggetti interessati maggiormente partecipi delle attività di tutela, sicurezza e manutenzione del comprensorio, attraverso strumenti digitali accessibili e un dialogo più costante tra cittadini e operatori.

Dove accedere al Web GIS del Consorzio di Bonifica della Calabria

La nuova piattaforma è disponibile attraverso il sito ufficiale del Consorzio di Bonifica della Calabria e può essere utilizzata sia per la consultazione delle informazioni territoriali sia per l’invio delle segnalazioni. L’accesso al Web GIS avviene tramite la pagina dedicata sul portale del Consorzio, dalla quale è possibile raggiungere la cartografia digitale e utilizzare le funzionalità previste. Con questo nuovo strumento, il Consorzio punta a migliorare la conoscenza delle infrastrutture presenti sul territorio e a rendere più diretta la collaborazione con cittadini, professionisti, enti e imprese. La possibilità di individuare una criticità sulla mappa, documentarla con una fotografia e comunicarla immediatamente agli uffici tecnici rappresenta l’elemento centrale di un progetto che intende utilizzare la tecnologia per rafforzare il monitoraggio e la manutenzione del territorio calabrese.