Arpal Calabria, svolta storica dopo 27 anni: firmato il primo contratto integrativo per 400 lavoratori, sbloccati stipendi e progressioni

Oggi è un giorno di svolta per i dipendenti di ARPAL Calabria che vedono finalmente approvato e operativo il loro primo Contratto Collettivo Integrativo Decentrato aziendale (CIDA). Un sogno lungo circa 27 anni che si trasforma in realtà grazie all’incisivo impulso dell’Assessore Regionale al Lavoro, Dott. Giovanni Calabrese, alla disponibilità del management aziendale e del Dipartimento regionale Lavoro e alla straordinaria visione strategica e determinazione della CISL Funzione Pubblica Calabria, che ha condotto in modo esemplare una vertenza complessa e senza precedenti.

Un successo straordinario in cui spicca con forza un percorso sindacale capace di ridare dignità e prospettiva a centinaia di famiglie. L’azione costante e capillare della Segretaria Generale, Luciana Giordano, del Segretario regionale, Giuseppe Spinelli e di tutto il gruppo Dirigente aziendale della CISL FP e delle RSU eletti nelle liste della CISL ha consentito la realizzazione di questo risultato di portata storica, che segna la vita lavorativa di tutti i dipendenti.

L’approvazione, in data odierna, del CIDA, relativo al periodo 2026/2028 per la parte giuridica e per l’anno 2026 per la parte economica, non è un mero atto formale, ma rappresenta la chiave di volta per il futuro professionale ed economico del personale. Da oggi, infatti, i dipendenti di ARPAL Calabria dispongono finalmente del Fondo per il Salario Accessorio per un importo netto pari a 1.120.000 euro di risorse stabili e del Contratto Integrativo, strumenti indispensabili per remunerare e valorizzare il merito e la performance individuale ed organizzativa dei lavoratori; realizzare concreti percorsi di crescita professionale e di carriera all’interno dell’Ente; programmare e avviare le procedure per l’attribuzione dei differenziali stipendiali (progressioni economiche) e beneficiare di tutti gli altri istituti e tutele di natura giuridica ed economica previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. In buona sostanza tutto quello che finora era una chimera, con la sottoscrizione del CIDA 2026/2028 diventa realtà.

Un altro importante risultato per tutta la comunità lavorativa dell’Ente, che arriva dopo un altro fondamentale e propedeutico traguardo: la trasformazione della natura giuridica dell’ex Azienda Calabria Lavoro da Ente Pubblico Economico (Ente privato) in Ente Pubblico Non Economico (Ente della Pubblica Amministrazione). E anche questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla felice e produttiva sinergia imbastita fra la CISL FP Calabria, che aveva avanzato e sostenuto con forza questa proposta fin dall’inizio, e il vertice politico e amministrativo della Giunta regionale e di ARPAL, che ha accolto e condiviso la proposta e l’ha tradotta in risultato concreto con l’emanazione della Legge Regionale n. 25 del 28 giugno 2023, istitutiva di ARPAL Calabria.

Per Luciana Giordano, oggi, con la firma di questo Contratto Integrativo, si scrive un’altra pagina di alto spessore sindacale per oltre 400 lavoratori a cui si applica il CNNL del Comparto Funzioni Locali. Ma per essere veramente soddisfatti, ora sarà necessario raggiungere due ulteriori traguardi: la trasformazione dei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti ARPAL dall’attuale part-time a 30 ore settimanali nel definitivo full-time di 36 ore settimanali e l’incremento del Fondo delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata. Solo con questi due ulteriori risultati sarà garantita finalmente la piena stabilità economica di tutti i Lavoratori.