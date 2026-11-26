Dopo un’attesa di circa 27 anni, arriva una svolta per le lavoratrici e i lavoratori di ARPAL Calabria con la sottoscrizione del primo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale (CIDA), valido per il triennio 2026-2028 per la parte normativa e per l’annualità 2026 per quella economica. A esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto è il Segretario Generale della FP CGIL Calabria, Ferdinando Bruno Schipano, che sottolinea la portata storica dell’accordo per le relazioni sindacali e i diritti del personale pubblico calabrese. Determinante è stato il percorso di trasformazione dell’ex Azienda Calabria Lavoro in ente pubblico non economico strumentale della Regione, attraverso la Legge regionale n. 25/2023, che ha consentito di definire tutele certe, regole condivise e un quadro strutturato di riconoscimento professionale per oltre 400 dipendenti. Sono complessivamente 401 le unità previste nella dotazione organica 2026-2028, di cui 297 operanti in convenzione a supporto delle strutture della Giunta regionale. Al tavolo negoziale, la delegazione della FP CGIL, composta dal Segretario Generale regionale Ferdinando Bruno Schipano, dalla Segretaria FP CGIL Area Metropolitana Francesca Galatti e dai dirigenti sindacali Romualdo Lentini e Paola Palermo, quest’ultima dipendente dell’Agenzia, ha contribuito alla definizione dell’intesa ponendo al centro del confronto la trasparenza, la parità di trattamento e la valorizzazione del personale.

Arpal Calabria, 1,5 milioni di euro per il contratto integrativo: le novità

Sul piano economico, l’accordo mobilita complessivamente 1,5 milioni di euro, comprensivi di 380mila euro di oneri a carico dell’Ente, con un Fondo delle risorse decentrate pari a un milione e 120mila euro destinato al salario accessorio. In particolare, 167.206 euro saranno destinati all’indennità di comparto, 194.800 euro alle indennità di specifiche responsabilità e 757.994 euro alla performance organizzativa e individuale, oltre alle eventuali somme residue non utilizzate. L’intesa introduce anche strumenti di welfare e organizzazione del lavoro come la banca delle ore, la regolamentazione del lavoro agile e il riconoscimento delle indennità legate all’iscrizione ad albi e ordini professionali. Tra le principali garanzie ottenute dalla FP CGIL figura il riconoscimento dei buoni pasto in regime di lavoro agile, del valore nominale di 7 euro, a tutti coloro che ne abbiano maturato il diritto a partire dal giorno successivo alla firma del CCNL 2022-2024, con decorrenza retroattiva dal 24 febbraio 2026. Sul fronte della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, oltre alla fascia di flessibilità in entrata fino alle ore 9:30, è stato uniformato l’inizio della flessibilità in uscita alle ore 13:30 anche per il personale che effettua un orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti, allineandolo alla pausa pranzo ed evitando rigidità operative.

L’accordo prevede inoltre l’attivazione immediata di un tavolo tecnico per individuare criteri rigidi, oggettivi e proporzionali nell’attribuzione delle indennità di specifiche responsabilità, garantendo equità sia ai dipendenti degli uffici ARPAL sia a quelli distaccati presso i Dipartimenti della Regione Calabria, sottoposti alla valutazione di dirigenti esterni ai ruoli dell’Agenzia. Un altro capitolo riguarda le progressioni economiche, che non è stato possibile attivare per il 2026 a causa della mancata somministrazione delle schede di valutazione ai lavoratori negli anni precedenti. La FP CGIL ha quindi posto come condizione imprescindibile l’immediata predisposizione del sistema di valutazione, affinché le progressioni vengano obbligatoriamente attivate dal 2027. Secondo il sindacato, si tratta di uno degli strumenti più importanti della contrattazione poiché, a differenza dei premi legati alla produttività una tantum, le progressioni si integrano stabilmente nello stipendio tabellare, assicurando un incremento strutturale della retribuzione, tutelando il potere d’acquisto e producendo effetti positivi anche sul trattamento previdenziale e di fine rapporto. È stata infine ribadita la necessità di individuare soluzioni operative immediate per sbloccare e liquidare le attività relative ai progetti obiettivo già svolte dai lavoratori sulla base di decreti autorizzativi, accompagnando l’intesa con un monitoraggio costante sull’attuazione di tutti gli istituti contrattuali.

Schipano: “Una conquista storica”. Le prossime battaglie della FP CGIL

“L’attivazione del primo Contratto Integrativo di Arpal Calabria rappresenta un momento epocale, una conquista storica che restituisce dignità contrattuale, certezza dei diritti e strumenti concreti di tutela a centinaia di lavoratrici e lavoratori che per quasi tre decenni ne erano rimasti privi”, dichiara Ferdinando Bruno Schipano, Segretario Generale della FP CGIL Calabria. “Siamo tornati al tavolo della delegazione trattante con rinnovata determinazione a seguito della recente sottoscrizione del nuovo CCNL 2025-2027, dopo un periodo di assenza coerente e consapevole legato alla mancata firma di un precedente contratto nazionale che avevamo giudicato fortemente penalizzante. La FP CGIL torna a sedersi ai tavoli di trattativa per dare il proprio contributo e incidere nei luoghi di lavoro per difendere i diritti, garantire trasparenza, riequilibrare le differenze tra settori e assicurare regole certe nella distribuzione delle risorse”, prosegue Schipano.

Tra le prossime priorità del sindacato figurano il superamento del part-time e l’avvio di un piano di mobilità verso la Regione Calabria. “Oggi celebriamo una svolta fondamentale, ma per noi questo accordo non è un punto di arrivo bensì una base di partenza. Vigileremo sulla rapida applicazione dei regolamenti, sull’avvio delle schede di valutazione per garantire le progressioni economiche dal 2027 e sullo sblocco dei progetti obiettivo. Allo stesso tempo – conclude – lavoreremo da subito su due priorità strategiche non più rinviabili: nell’immediato, il superamento definitivo del part-time con la trasformazione dei contratti dalle attuali 30 alle 36 ore settimanali, e l’avvio di un piano di mobilità verso la Regione Calabria, una scelta di buon senso istituzionale che consentirebbe di rendere l’Agenzia più snella ed efficiente e, al contempo, darebbe finalmente una risposta strutturale a quei lavoratori che da anni sono già pienamente integrati e operativi nei vari Dipartimenti della Giunta regionale.”