Argentina, Canada e Australia: Tropea coltiva il legame con le comunità calabresi nel mondo

Le distanze geografiche non cancellano l’appartenenza. Dall’Argentina al Canada, passando per l’Uruguay fino all’Australia, Tropea continua a coltivare e rafforzare i rapporti con le comunità di emigrati calabresi e tropeani e con le nuove generazioni di italo-discendenti. Un percorso di relazioni umane, culturali e istituzionali avviato da anni che sta trasformando il sentimento delle origini in occasioni concrete di ritorno, permanenza e promozione internazionale della destinazione. L’ultima conferma arriva dall’Argentina, dove il Sindaco Giovanni Macrì è stato protagonista di un confronto radiofonico dedicato proprio al valore delle radici italiane.

È il messaggio emerso dall’intervista andata in onda su Radio Amplitud AM 660, nell’ambito della trasmissione Italia y Vos – L’amore delle radici, condotta da Nora Abbate, con la partecipazione di Rocco Logosso, in collegamento da Toronto. Nel corso del confronto, Macrì ha ricordato il legame storico tra la Calabria e l’America Latina, sottolineando come le comunità emigrate abbiano conservato un sentimento di appartenenza che continua a trasmettersi alle generazioni successive. Un patrimonio di memoria che Tropea considera parte integrante della propria identità e delle sue relazioni internazionali.

Il dialogo con Toronto ha richiamato anche la missione istituzionale del novembre 2023, quando Macrì ricevette in Canada il The Heritage Calabria President’s Award, il prestigioso riconoscimento conferito da Heritage Calabria, presieduta da Luciano Schipano, per l’impegno nella promozione del patrimonio identitario e del turismo delle radici. A consegnare il premio, durante il Gala nell’Ontario, fu il parlamentare italo-canadese Francesco Sorbara. Un’esperienza che il Sindaco ha ricordato con particolare emozione, raccontando l’accoglienza ricevuta e i rapporti di amicizia tuttora vivi con tanti calabresi residenti oltreoceano, alcuni dei quali tornano regolarmente a Tropea.

Un’attenzione analoga continua ad essere riservata all’Australia, dove vivono importanti comunità di origine calabrese. Dall’accoglienza di gruppi di visitatori australiani fino alla collaborazione con Segmento – Unapologetically Italian, rivista internazionale in lingua inglese che anche nel 2026 ha dedicato spazio all’esperienza Tropea, il rapporto con questo mercato rappresenta un altro tassello della strategia di internazionalizzazione. Un dialogo che tiene insieme il sentimento delle origini e l’interesse di nuovi viaggiatori verso la Calabria.

“Il turismo delle radici – ha spiegato Macrì durante l’intervista – sta assumendo forme nuove. Non soltanto visite ai luoghi raccontati da genitori e nonni, ma anche acquisti di abitazioni, seconde case e soggiorni prolungati. Ci sono discendenti di emigrati che scelgono Tropea per trascorrere parte dell’anno e altri che vi lavorano da remoto, mantenendo la propria attività professionale all’estero. È il segno di un rapporto che supera la nostalgia e diventa esperienza contemporanea, contribuendo alla vitalità della città anche oltre i mesi tradizionali del turismo“.

“Ho scoperto una Calabria all’estero che non conoscevo – ricorda il Primo cittadino, riferendosi alle esperienze vissute tra gli emigrati – e un amore per la nostra terra che continua a emozionarmi. Da qui l’auspicio di poter tornare presto in Canada e di compiere anche una visita in Argentina per incontrare personalmente la comunità calabrese. Il significato di queste relazioni – conclude Macrì – è anche quello di consentire ai figli e ai nipoti di chi partì per necessità di ritrovare i luoghi delle proprie famiglie e scoprire una Calabria diversa da quella conosciuta attraverso i racconti dell’emigrazione. Perché le radici non appartengono soltanto al passato: possono continuare a generare incontri, appartenenza e futuro“.