Aree interne, la Regione Calabria fa tappa a Serra San Bruno: focus su servizi, sviluppo e lotta allo spopolamento

Serra San Bruno si prepara a ospitare una nuova tappa del percorso promosso dalla Regione Calabria per rilanciare le aree interne, contrastare lo spopolamento e migliorare la qualità della vita delle comunità locali. Mercoledì 4 novembre, alle ore 16, nella sede del Parco regionale naturale delle Serre, si terrà l’incontro del roadshow “La via delle Aree interne: le esperienze della Snai in Calabria”, promosso dalla Regione Calabria attraverso il Dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale. L’iniziativa punta a raccontare le progettualità previste nelle sette Aree interne calabresi nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 5 (OP5), “Una Calabria più vicina ai cittadini”, del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027. A ospitare l’appuntamento sarà l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno, in una giornata dedicata al confronto tra istituzioni, rappresentanti del territorio e cittadini sulle prospettive di sviluppo delle comunità più distanti dai principali servizi essenziali. La tappa rientra nel ciclo di incontri itineranti organizzati per valorizzare le esperienze locali e dare voce ai protagonisti coinvolti nella costruzione delle strategie territoriali.

Servizi essenziali e sviluppo locale: gli obiettivi della strategia

Al centro dell’incontro ci saranno le opportunità offerte dalla Strategia nazionale per le aree interne (Snai), uno strumento pensato per sostenere i territori maggiormente esposti al rischio di spopolamento e alle disuguaglianze nell’accesso ai servizi. Il roadshow intende approfondire le iniziative sviluppate attraverso la co-progettazione degli interventi previsti dall’Azione 5.2.1, incentrata sullo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato. Due gli assi principali sui quali si concentrerà il confronto: da una parte il rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, con particolare riferimento a istruzione, salute e mobilità; dall’altra la promozione di progetti di sviluppo locale capaci di valorizzare le risorse e le specificità dei territori. In quest’ultimo ambito rientrano le filiere agroalimentari, il turismo sostenibile, la cultura, il patrimonio naturale e l’innovazione sociosanitaria e digitale. L’obiettivo è favorire nuove opportunità di crescita economica e sociale, migliorando le condizioni di vita dei residenti e creando prospettive di sviluppo per le comunità che vivono nelle aree più periferiche della Calabria.

L’incontro a Serra San Bruno: i partecipanti e gli interventi

All’appuntamento prenderanno parte rappresentanti della Regione Calabria, amministratori locali ed esponenti degli organismi impegnati nello sviluppo territoriale. Per la Regione saranno presenti Anna Prenestini, dirigente del settore 9 del Dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale, e Maria Teresa Morano, responsabile di Azione del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027. Parteciperanno inoltre il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, il commissario straordinario del Parco regionale naturale delle Serre, Francesco Costantino, e il direttore del Parco, Francesco Maria Pititto. Prevista anche la partecipazione del direttore del Gal Terre Locridee, Guido Mignolli, della consigliera comunale di maggioranza Sabina Maiolo, del presidente del Gal Serre Calabresi, Marziale Battaglia, e del direttore del Gal Terre Vibonesi, Emilio Pierpaolo Giordano. Le conclusioni dei lavori saranno affidate all’assessore regionale Gianluca Gallo. La presenza dei rappresentanti istituzionali e degli operatori locali consentirà di approfondire le esigenze dell’area interna di riferimento e le possibilità di intervento previste dalla programmazione regionale.

Sette aree interne al centro della programmazione regionale

La tappa di Serra San Bruno si inserisce in un percorso più ampio con cui la Regione Calabria intende rafforzare le potenzialità delle comunità locali attraverso gli investimenti dell’OP5 e un modello di sviluppo integrato, fondato sulla partecipazione dei territori. L’impostazione della strategia prevede il coinvolgimento diretto delle istituzioni, degli enti locali e della popolazione nella definizione degli interventi, con l’obiettivo di individuare risposte concrete ai bisogni delle aree interne e favorire una crescita equilibrata dei diversi settori economici e sociali. In questo quadro, la Regione accompagna il consolidamento delle quattro Aree interne già individuate nel ciclo di programmazione 2014-2020 e l’attuazione delle strategie delle tre nuove Aree selezionate per il periodo 2021-2027. Il roadshow rappresenta quindi un’occasione per illustrare le progettualità previste, condividere le esperienze maturate e promuovere il confronto sulle priorità dei territori. L’incontro del 4 novembre nel Parco regionale naturale delle Serre sarà dedicato proprio a questa prospettiva, con l’attenzione rivolta al miglioramento dei servizi, alla valorizzazione delle risorse locali e alla creazione di nuove opportunità per contrastare il progressivo spopolamento delle comunità calabresi.