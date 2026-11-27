Un importante passo avanti nel rafforzamento dei servizi sociali nell’area grecanica reggina, con la stabilizzazione di cinque assistenti sociali dell’Ambito Territoriale Sociale n. 4. Il provvedimento rappresenta il risultato del percorso avviato dall’assemblea dei sindaci lo scorso febbraio e punta a garantire maggiore continuità nell’assistenza alle fasce più vulnerabili della popolazione. Ad esprimere soddisfazione è Domenico Penna, già sindaco di Roccaforte del Greco. “Dopo che l’assemblea dei sindaci dell’Ats. nella seduta del 23 febbraio scorso ha stabilito di avviare tutte le procedure necessarie per il superamento del precariato e la stabilizzazione delle professioniste, l’Ambito Territoriale Sociale n. 4 assume una strutturazione decisamente più solida e pronta a innalzare la qualità di un servizio che fa da riferimento per minori, anziani, donne, migranti e fragilità in genere. Con la stabilizzazione di cinque assistenti sociali si compie un passo decisivo verso una maggiore stabilità organizzativa, una maggiore continuità assistenziale e una maggiore capacità di risposta ai bisogni reali delle comunità. Non si tratta soltanto di un adempimento amministrativo, ma di una scelta di campo: investire sulle persone che ogni giorno sono in prima linea, a contatto con le famiglie, con i bambini, con gli anziani soli, con le donne vittime di violenza, con i migranti e con tutti coloro che vivono una condizione di fragilità”.

Il superamento del precariato e il riconoscimento alle professionalità

Penna ha evidenziato il valore del percorso intrapreso, riconoscendo il contributo delle professioniste che negli anni hanno garantito il funzionamento dei servizi e il ruolo della dirigente Daniela Campolo. “Atto dovuto soprattutto al territorio, ma anche alle professionalità che negli anni hanno svolto il servizio con abnegazione, impegno e grande competenza, garantendo presenza, ascolto ed esperienza anche nelle situazioni più complesse e delicate, spesso in un contesto segnato da risorse limitate e da emergenze sociali sempre più numerose. Un dovuto riconoscimento va dato alla dirigente, Dott.ssa Daniela Campolo, per il lavoro e la capacità di organizzare il tutto in un contesto di precarietà e criticità varie, riuscendo a tenere insieme programmazione, coordinamento e umanità, e a dare al servizio una visione chiara e una prospettiva di crescita. Grazie a questo rafforzamento, l’Ambito potrà potenziare l’accoglienza e la presa in carico, il sostegno alle famiglie e ai minori, l’assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti, la tutela delle donne, l’inclusione dei migranti e il contrasto a ogni forma di marginalità e solitudine. Più stabilità per gli operatori significa più certezza per i cittadini, più continuità nei percorsi di aiuto e più fiducia nelle istituzioni”.

Una rete di servizi sociali per undici Comuni del territorio reggino

Il rafforzamento dell’organico interessa complessivamente undici amministrazioni comunali, con Melito di Porto Salvo quale Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale. Una rete chiamata a rispondere alle esigenze delle comunità attraverso interventi di assistenza, tutela e inclusione sociale. “Un servizio che resta riferimento indispensabile dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale: Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Melito di Porto Salvo (Capofila), Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Roccaforte del Greco, Roghudi e San Lorenzo. Undici Comuni, un’unica rete. Undici comunità unite da un obiettivo comune: non lasciare indietro nessuno. Un Ambito più forte, più stabile e più vicino alle persone. Perché il welfare non è solo un insieme di prestazioni, ma una presenza concreta, quotidiana, accanto a chi ha più bisogno”, conclude Penna.