Area dello Stretto, Michele Spadaro riconfermato presidente dell’Associazione dei Comuni: rinnovata la fiducia a tutto il direttivo | NOMI

Michele Spadaro, sindaco di Laganadi, è stato riconfermato presidente dell’Associazione Comuni Area dello Stretto. La decisione è arrivata al termine dell’assemblea che si è svolta a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, durante la quale sono state rinnovate tutte le cariche sociali dell’organizzazione. Una scelta nel segno della continuità, che conferma la fiducia dei sindaci nei confronti dell’attuale gruppo dirigente e nella sua attività di rappresentanza delle comunità locali. Insieme a Spadaro è stata riconfermata nel ruolo di vicepresidente Daniela Arfuso, sindaco di Cardeto, mentre rimane invariata anche la composizione del Consiglio Direttivo. L’esito dell’assemblea ribadisce così la volontà dei Comuni aderenti di proseguire il percorso di collaborazione istituzionale già avviato, rafforzando il coordinamento tra le amministrazioni e la capacità di rappresentare le esigenze dei territori dell’Area dello Stretto. Al centro dell’impegno dell’associazione resta il principio della collaborazione tra i sindaci, considerata uno strumento fondamentale per dare voce alle realtà locali e affrontare con un’azione condivisa le questioni che interessano le comunità.

Associazione Comuni Area dello Stretto, confermati presidente, vicepresidente e Consiglio Direttivo

L’assemblea dell’Associazione Comuni Area dello Stretto ha dunque riconfermato integralmente i propri vertici, mantenendo alla presidenza Michele Spadaro e alla vicepresidenza Daniela Arfuso. Confermati anche tutti i componenti del Consiglio Direttivo: Domenico Romeo, sindaco di Calanna, Giuseppe Iannì, sindaco di Fiumara, Franco Marra, sindaco di Sant’Alessio in Aspromonte, e Leonardo Suraci, sindaco di Montebello Ionico. La riunione, ospitata presso Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, ha rappresentato un momento di confronto tra gli amministratori locali e ha consentito di ribadire la volontà di proseguire il lavoro dell’associazione attraverso una struttura dirigente già consolidata. La riconferma di tutte le cariche sociali evidenzia la continuità del percorso intrapreso e la fiducia accordata ai rappresentanti chiamati a coordinare l’attività dell’organizzazione. L’associazione continuerà quindi a operare attraverso il coinvolgimento dei sindaci e la collaborazione tra le diverse amministrazioni comunali, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza delle istanze territoriali e favorire un dialogo costante tra gli enti locali dell’Area dello Stretto.

Spadaro ringrazia i sindaci e Cannizzaro: “La sua autorevolezza sarà un prezioso punto di riferimento”

Il presidente riconfermato ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dai colleghi amministratori, rivolgendo un ringraziamento particolare anche al sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, per l’attenzione riservata ai Comuni e alle comunità dell’Area Metropolitana. Spadaro ha sottolineato il valore del rapporto istituzionale con il primo cittadino reggino, richiamando anche l’impegno dimostrato da Cannizzaro nei confronti dei territori durante la sua precedente esperienza parlamentare. “Esprimo profonda soddisfazione e sincera gratitudine a tutti i colleghi Sindaci per avermi rinnovato la loro stima e fiducia – afferma Spadaro – concedendomi ancora una volta l’onore di guidare questa importante Associazione. Un ringraziamento particolare lo rivolgo al Sindaco di Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro, per la sua costante presenza e vicinanza ai sindaci e ai territori, nel solco della grande attenzione sempre dimostrata (già da parlamentare) verso ogni realtà della nostra Area Metropolitana. Sono certo che la sua autorevolezza e il suo impegno rappresenteranno un prezioso punto di riferimento per la nostra Associazione.” Parole con le quali il sindaco di Laganadi ha voluto riconoscere il sostegno ricevuto e ribadire l’importanza di mantenere un rapporto di collaborazione con le istituzioni del territorio, nella prospettiva di rafforzare il ruolo dell’associazione e l’azione condivisa tra i Comuni.

La collaborazione tra i Comuni al centro del nuovo mandato di Spadaro

La riconferma alla guida dell’Associazione Comuni Area dello Stretto rappresenta per Michele Spadaro anche l’occasione per rilanciare l’impegno a favore delle comunità locali e della cooperazione tra le amministrazioni. Il presidente ha evidenziato come la fiducia ricevuta costituisca uno stimolo a proseguire il lavoro con maggiore determinazione, puntando sulla capacità dei sindaci di confrontarsi e affrontare insieme le esigenze dei rispettivi territori. “Questa riconferma è per me motivo di profondo orgoglio – dichiara il neo riconfermato Presidente – ma soprattutto uno stimolo a continuare a lavorare con ancora maggiore determinazione per le nostre comunità. Credo fermamente nella forza dell’unione, nella collaborazione tra i Comuni e nella capacità di fare squadra per dare voce ai nostri territori.” Un messaggio che sintetizza l’indirizzo espresso al termine dell’assemblea di Palazzo Alvaro, dove la conferma dell’intero gruppo dirigente ha segnato la volontà di dare continuità al percorso dell’associazione. L’obiettivo ribadito da Spadaro è quello di valorizzare il lavoro comune tra gli amministratori, rafforzando il ruolo dell’organizzazione come luogo di confronto e collaborazione tra i Comuni dell’Area dello Stretto, nella convinzione che l’unione delle diverse realtà territoriali possa contribuire a rappresentarne con maggiore efficacia le esigenze.