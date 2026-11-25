Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ci saranno panchine rosse, fiaccolate, dichiarazioni. Tutto giusto. Ma i numeri ci dicono che non basta. Secondo le indagini Istat, una donna su tre in Italia ha subito violenza fisica o sessuale. In quasi due stupri su tre l’autore è il partner o l’ex. E solo poco più di una donna su dieci denuncia la violenza subita in coppia. Il dato più amaro: tra le più giovani e le studentesse il fenomeno non cala, cresce. Anche a Torino i vigili urbani registrano quest’anno stalking e molestie in aumento del 68%.

Una questione maschile

Su La Stampa di oggi Fabrizia Giuliani propone di cambiare il modo di raccontare. Non è «l’ennesima donna uccisa»: è l’ennesimo uomo che uccide. Sembra un dettaglio di grammatica, ma non lo è. Finché parliamo al passivo, chi colpisce resta nell’ombra. E nelle aule e sui giornali si finisce per chiedere conto alla vittima: perché non è scappata, perché non ha gridato. Sono d’accordo. Questa è prima di tutto una questione che riguarda noi uomini.

“Non fare la femminuccia”

Gianrico Carofiglio, sulla stessa pagina, ricorda un episodio dell’Odissea. Ulisse, alla corte dei Feaci, ascolta un cantore che racconta le sue imprese. E piange, davanti a tutti. Il poema non lo giudica: resta un eroe. Noi invece abbiamo cresciuto generazioni di maschi con tre frasi: non piangere, fatti rispettare, non fare la femminuccia. L’ultima insegna due cose sbagliate insieme. Che certe emozioni sono da donne. E che essere donna è una cosa di cui vergognarsi. Così il ragazzo impara che l’unica emozione permessa è la rabbia. La paura, la tristezza, la vergogna devono restare nascoste. E prima o poi escono da un’altra parte: nel controllo, nella gelosia, nelle mani. Chi non sa dire «ho paura di perderti» finisce per comportarsi come se l’altra persona gli appartenesse. Attenzione: spiegare non significa giustificare. Chi colpisce risponde di ciò che fa. Ma capire il meccanismo serve a fermarlo prima.

Il vetro e l’acciaio

Carofiglio usa un’immagine che da medico trovo perfetta. Il vetro è rigido, e proprio per questo si rompe tutto insieme. L’acciaio dei ponti è duttile: si piega un poco e regge. L’uomo che non mostra mai una crepa è di vetro. Quello che sa dire “non sto bene” o “ho sbagliato” è d’acciaio. Nella mia vita professionale ho visto tanti uomini forti crollare davanti a una diagnosi, a un lutto, a una separazione. Non avevano nessuno con cui parlare, perché non avevano mai imparato a farlo.

Cosa possiamo fare noi

Non servono eroi nuovi. Bastano esempi che già esistono e che dovremmo mostrare di più:

il padre che chiede scusa al figlio;

il nonno che dice al nipote che piangere va bene;

l’amico che ascolta senza fare battute;

l’uomo lasciato che soffre, lo ammette, e non trasforma il dolore in rancore.

Nessuno di loro è meno uomo. È vero il contrario.

Oggi, invece di una frase di circostanza, ognuno di noi uomini può fare una cosa semplice: non dire più a un bambino «non fare la femminuccia».

Chi subisce violenza può chiamare il 1522, numero gratuito attivo 24 ore su 24.