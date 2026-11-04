Anche Melicucco celebra il 4 Novembre, gli studenti cantano l’Inno d’Italia: il messaggio di pace contro le guerre | FOTO

Melicucco ha celebrato oggi, mercoledì 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia dedicata alla memoria dei Caduti, al valore della libertà e all’importanza della pace. Un appuntamento che ha visto la partecipazione delle istituzioni locali e degli studenti, protagonisti di uno dei momenti più emozionanti della commemorazione con l’esecuzione dell’Inno d’Italia. La ricorrenza ha rappresentato non soltanto un’occasione per rendere omaggio a quanti hanno servito il Paese fino al sacrificio della propria vita, ma anche un momento di riflessione sul presente, in un periodo storico segnato da guerre e sofferenze. Al centro della giornata è stato posto soprattutto il messaggio rivolto alle nuove generazioni, chiamate a custodire la memoria del passato e a riconoscere nella solidarietà, nel dialogo e nel rispetto reciproco gli strumenti fondamentali per costruire una società pacifica. Un significato particolarmente attuale, alla luce dei conflitti internazionali e del desiderio di pace espresso da tanti bambini e ragazzi.

La cerimonia a Melicucco con il sindaco Nicolaci, i Carabinieri e gli studenti

Alle celebrazioni hanno preso parte il sindaco di Melicucco, ingegnere Francesco Nicolaci, insieme all’Amministrazione comunale, il comandante della locale Stazione dei Carabinieri, maresciallo Giuseppe Cesare, il comandante della Polizia Locale Rosario Demoro e i volontari del Servizio Civile. Presente anche una rappresentanza dell’Istituto Comprensivo, accompagnata dal vicario, insegnante Vincenzo Chindamo. La commemorazione è stata accompagnata dalla deposizione di una corona d’alloro e dalla cerimonia dell’alzabandiera, sulle note musicali eseguite dal maestro Alessio Giordano. Particolarmente significativo il momento dell’Inno nazionale, interpretato dal coro dell’Istituto Comprensivo sotto la guida della professoressa Maria Francesca Esposito, alla quale è stato rivolto un sentito ringraziamento per la partecipazione e per il contributo offerto alla riuscita della manifestazione. La presenza degli alunni ha dato un significato particolare alla ricorrenza, creando un collegamento tra il ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita per l’Italia e la responsabilità di trasmettere alle nuove generazioni i valori sui quali si fonda la convivenza civile. Un omaggio è stato rivolto anche alle famiglie dei Caduti, alle quali sono stati rinnovati vicinanza, rispetto e riconoscenza.

Il messaggio agli studenti: la memoria dei Caduti e il valore della libertà

Al termine della cerimonia, il sindaco Francesco Nicolaci e il vicario dell’Istituto Comprensivo, Vincenzo Chindamo, si sono intrattenuti con i ragazzi per approfondire il significato della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Un momento di confronto durante il quale è stata sottolineata l’importanza di non considerare il 4 Novembre una semplice ricorrenza del calendario, ma un’occasione per comprendere il sacrificio di coloro che hanno contribuito a garantire alle generazioni successive la possibilità di vivere in un Paese libero. Il ricordo dei Caduti è stato così collegato alla quotidianità dei più giovani, alla libertà di coltivare le proprie aspirazioni e alla possibilità di costruire il proprio futuro. La commemorazione ha assunto anche un valore educativo, richiamando la necessità di mantenere viva la conoscenza della storia e di trasmettere il significato delle conquiste democratiche. La memoria, in questa prospettiva, non deve limitarsi alla celebrazione degli eventi del passato, ma diventare uno strumento per comprendere il presente e orientare le scelte future, nella consapevolezza che la libertà e la pace non possono essere considerate conquiste scontate.

Un appello alla pace in un periodo segnato dalle guerre

La riflessione conclusiva ha riguardato il difficile contesto internazionale, caratterizzato da conflitti che continuano a provocare vittime e sofferenze. Un tema particolarmente sentito anche dai più giovani, molti dei quali condividono il desiderio che le guerre possano terminare e che il mondo torni a vivere in pace. Proprio da questa consapevolezza è emersa l’importanza di educare bambini e ragazzi a diventare costruttori di pace nella vita quotidiana, attraverso comportamenti fondati sul rispetto degli altri, sul dialogo e sulla solidarietà. Il messaggio della cerimonia ha richiamato la responsabilità di ciascuno nel custodire e difendere i valori della libertà e della convivenza pacifica, partendo dalle relazioni personali e dalla vita delle comunità. La Giornata del 4 Novembre a Melicucco si è così conclusa con un invito a non dimenticare il sacrificio di chi ha servito l’Italia, ma soprattutto a trasformare la memoria in un insegnamento per il futuro. Un impegno che coinvolge istituzioni, scuola e cittadini e che trova nelle nuove generazioni i principali destinatari di un messaggio di responsabilità, partecipazione e speranza, affinché la conoscenza del passato possa contribuire alla costruzione di un mondo migliore.