“Le montagne rappresentano una ricchezza straordinaria per la Calabria, parte integrante della sua identità e una risorsa fondamentale per costruire nuove opportunità di crescita. La loro tutela, insieme alla valorizzazione delle comunità montane e al contrasto allo spopolamento, richiede politiche concrete e una visione di lungo periodo”. È da questa consapevolezza che nasce l’iniziativa “Ambiente, Borghi Montani e Foreste – Il futuro sostenibile delle montagne”, promossa dal Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Cosenza, in programma giovedì 19 novembre 2026, alle ore 15:00, presso il Centro Congressi di Camigliatello Silano.

“L’appuntamento sarà un’occasione per approfondire questi temi, fare il punto sulle misure già messe in campo dal Governo Meloni e sulle prospettive future, con particolare attenzione alle esigenze delle aree montane e alle opportunità di sviluppo legate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e forestale. La montagna non è soltanto un patrimonio ambientale da preservare, ma anche un elemento strategico per l’economia, il turismo e la tenuta sociale delle comunità locali. Riconoscerne il valore significa investire sulle potenzialità dei borghi, sostenere chi sceglie di vivere e lavorare in questi luoghi e contrastare i fenomeni di marginalizzazione e spopolamento”, sottolinea la nota.

Ad aprire i lavori saranno i saluti di Amedeo Aquila, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia di Spezzano Sila; Salvatore Monaco, sindaco di Spezzano della Sila; Marika Petrone, presidente provinciale di Gioventù Nazionale e Francesca Pisani, sindaco di Casali del Manco. Seguiranno gli interventi di Nicola Caruso, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Cosenza; Luigi Lirangi, commissario del Parco Nazionale del Pollino; Liborio Bloise, commissario del Parco Nazionale della Sila e coordinatore nazionale delle Riserve MAB UNESCO; Luciana De Francesco, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Calabria.

Le conclusioni saranno affidate a Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Le conclusioni saranno affidate a Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la cui partecipazione consentirà di approfondire anche il quadro delle politiche nazionali in materia di ambiente, tutela delle foreste e valorizzazione delle aree montane. “L’iniziativa conferma l’attenzione di Fratelli d’Italia verso un tema centrale per il futuro della Calabria, nella convinzione che la salvaguardia delle sue risorse naturali e la crescita delle comunità montane debbano procedere insieme. L’appuntamento è per giovedì 19 novembre 2026, alle ore 15:00, presso il Centro Congressi di Camigliatello Silano, in via Forgitelle, nei locali dell’ex Comunità Montana Silana“, conclude la nota.