Prosegue il percorso celebrativo di “Alvaro 70”, il programma promosso dalla Fondazione Corrado Alvaro in occasione del settantesimo anniversario dalla scomparsa dell’autore di Gente in Aspromonte (1956-2026). Tappa centrale di questo itinerario culturale sarà Roma, la città che accolse lo scrittore calabrese per lunghi anni e che lo vide esalare il suo ultimo respiro: proprio nella Capitale, venerdì 27 novembre 2026, si terrà l’incontro-convegno dal titolo “Alvariana. La cultura come riscatto”.

A settant’anni dalla morte, Corrado Alvaro torna idealmente nella città in cui visse a lungo nella sua casa di vicolo del Bottino 8, dove si spense e sul cui palazzo è ancora oggi affissa una targa commemorativa voluta e posata dalla stessa Fondazione Corrado Alvaro per perpetuarne la memoria.

L’appuntamento è fissato per le ore 17.30 nella prestigiosa cornice del Palazzo dell’Informazione ADNKRONOS (Piazza Mastai). L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire l’attualità del pensiero alvariano, rileggendo l’opera del grande intellettuale del Novecento attraverso la lente dell’impegno civile e del valore emancipatorio della cultura.

A dialogare sull’eredità letteraria e umana di Corrado Alvaro interverranno autorevoli esponenti del mondo istituzionale, accademico, letterario e giornalistico:

Franco Arcidiaco, Presidente della Fondazione Alvaro

Aldo Maria Morace, Presidente dell’Edizione Nazionale dell’Opera Omnia di Corrado Alvaro

Eulalia Micheli, Assessore all’Istruzione della Regione Calabria

Rino Caputo, Storico della Letteratura

Giusy Staropoli Calafati, Scrittrice

Pino Nano, Giornalista e saggista

I lavori saranno moderati da Santo Strati, Direttore di Calabria.Live.

L’evento rientra nel Progetto delle Celebrazioni del 70° Anniversario della scomparsa di Corrado Alvaro, fortemente voluto e sostenuto dalla Regione Calabria.