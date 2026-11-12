Alta Velocità in Calabria, spunta un progetto alternativo per collegare Salerno a Reggio Calabria: “perso il treno del PNRR, non possiamo rinunciare al futuro”

Venerdì 27 novembre 2026, con inizio alle ore 11:00, presso la Sala Seminari del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) dell’Università della Calabria, situata al Cubo 44C lungo il Ponte Pedonale, si terrà la conferenza stampa dal titolo “Alta Velocità. Perso il treno del Pnrr non si può negare il diritto al futuro“. L’incontro è stato organizzato con l’obiettivo di presentare agli organi di informazione e all’opinione pubblica una proposta alternativa per collegare la Calabria in tempi rapidi. Il progetto intende ripensare l’attuale tracciato ferroviario al fine di servire al meglio l’intero territorio regionale, delineando una direttrice strategica in grado di mettere in connessione Salerno, Lagonegro, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Attraverso un’analisi tecnica e progettuale, l’iniziativa affronterà le criticità legate alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le prospettive future della mobilità nel Mezzogiorno, offrendo una soluzione concreta per scongiurare l’isolamento infrastrutturale della regione. I lavori della mattinata saranno aperti dai saluti istituzionali di Maurizio Muzzupappa, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale.

A seguire, il dibattito entrerà nel vivo con gli interventi tecnici e politici di Mario Oliverio, già Presidente della Regione Calabria, di Roberto Musmanno, Professore Ordinario di Logistica presso l’Università della Calabria, e di Demetrio Festa, Professore Ordinario di Trasporti presso il medesimo ateneo. A coordinare gli interventi e a moderare il confronto con la stampa sarà Fabio Savelli, giornalista del Corriere della Sera. Gli organi di informazione e i giornalisti sono invitati a partecipare.