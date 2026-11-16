Allerta terrorismo in Europa per Natale, l’avvertimento USA su mercatini e luoghi affollati

Allerta sicurezza in tutta Europa in vista delle festività di Natale 2026. Gli Stati Uniti invitano i propri cittadini a mantenere alta la vigilanza durante i viaggi e la partecipazione agli eventi pubblici, segnalando il possibile rischio di attentati terroristici nei mercatini natalizi, nei centri commerciali, nei luoghi di culto e nelle aree particolarmente affollate. L’avvertimento arriva dall’Ambasciata americana a Mosca, che ha diffuso il 13 novembre un avviso di sicurezza esteso all’intero continente europeo.

Il documento richiama l’attenzione sulla possibilità che organizzazioni terroristiche, gruppi criminali o singoli attentatori possano individuare nei grandi raduni e nelle manifestazioni pubbliche obiettivi per eventuali azioni violente.

Allerta USA per Natale: attenzione a mercatini, stazioni, centri commerciali e luoghi di culto

Con l’avvicinarsi delle festività, milioni di persone si preparano a partecipare ai tradizionali mercatini di Natale, festival, eventi religiosi e manifestazioni pubbliche. Proprio la concentrazione di grandi folle rappresenta, secondo le autorità americane, un elemento che richiede particolare attenzione.

Nell’avviso diffuso dall’Ambasciata statunitense si sottolinea che “Grandi raduni ed eventi pubblici possono rappresentare un bersaglio di opportunità per gruppi terroristici e criminali. I terroristi – inclusi attori solitari – possono attaccare con poco o nessun preavviso, prendendo di mira luoghi turistici come mercati, snodi di trasporto, centri commerciali, luoghi di culto e altre aree pubbliche.”

Washington raccomanda quindi ai cittadini americani di prestare particolare attenzione all’ambiente circostante, soprattutto durante gli eventi natalizi e nelle destinazioni turistiche più frequentate. Le indicazioni comprendono il rispetto delle istruzioni impartite dalla polizia e dalle autorità incaricate della gestione delle emergenze.

Europa, false minacce di bomba sugli aerei: disagi e voli interrotti a novembre

Il documento americano affronta anche un’altra questione di attualità: le interruzioni dei trasporti e della vita quotidiana che potrebbero verificarsi durante le festività.

Negli ultimi mesi, secondo quanto evidenziato dalla rappresentanza diplomatica statunitense, in diversi Paesi europei si è registrata una maggiore frequenza di scioperi e manifestazioni. A complicare ulteriormente la situazione sono intervenute, nel mese di novembre, numerose false minacce di bomba contro l’aviazione civile.

Gli episodi hanno interessato diversi Paesi europei, provocando controlli straordinari, deviazioni dei voli e interruzioni delle normali operazioni aeroportuali. Le verifiche effettuate in relazione agli episodi segnalati non hanno individuato ordigni esplosivi, ma le minacce hanno comunque determinato significativi disagi per passeggeri e compagnie aeree.

L’Ambasciata statunitense invita pertanto i viaggiatori a monitorare costantemente le notizie locali, verificare eventuali modifiche ai collegamenti aerei e seguire le comunicazioni delle autorità competenti, soprattutto durante gli spostamenti internazionali previsti nel periodo natalizio.

Le raccomandazioni americane per chi viaggia in Europa durante le festività

Le autorità statunitensi suggeriscono una serie di comportamenti precauzionali per ridurre l’esposizione a situazioni potenzialmente pericolose. Tra le indicazioni figurano la necessità di rimanere vigili nei luoghi affollati, evitare manifestazioni e aree interessate da importanti operazioni di polizia, custodire con attenzione gli effetti personali e mantenere i contatti con familiari e persone di fiducia.

In caso di evacuazioni o deviazioni dei voli, i cittadini sono invitati a seguire le istruzioni del personale di sicurezza e delle autorità locali. Per gli americani che si trovano all’estero viene inoltre raccomandata l’iscrizione al programma Smart Traveler Enrollment Program (STEP), attraverso il quale il Dipartimento di Stato diffonde aggiornamenti sulla sicurezza nelle destinazioni internazionali.

Il messaggio degli Stati Uniti è rivolto alla prevenzione: mercatini natalizi, eventi pubblici e principali luoghi di aggregazione richiedono una maggiore attenzione durante le festività, ma l’avviso non equivale alla conferma di un pericolo terroristico concreto e imminente. Un richiamo alla prudenza che arriva mentre l’Europa si prepara al periodo di maggiore affluenza nelle città turistiche, nei centri commerciali e nei principali nodi dei trasporti.