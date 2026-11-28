Doveva essere un normale sabato sera di fine novembre, con i centri storici animati e i locali pieni, ma il forte maltempo – pur annunciato da tutte le previsioni meteo della vigilia – ha cambiato radicalmente i piani di migliaia di cittadini tra Sicilia e Calabria. Nel corso del pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre, la perturbazione annunciata nelle ultime ore ha colpito in pieno l’estremo Sud Italia, portando con sé piogge torrenziali, raffiche di vento e un brusco calo delle temperature. Il risultato è un autentico sabato sera da lupi: strade bagnate, lungomari deserti e tantissime famiglie che hanno preferito restare al caldo in casa, mentre fuori imperversa un clima da pieno gennaio.

Stretto di Messina nell’occhio del ciclone: diluvio sui Peloritani e piogge forti a Reggio Calabria

La zona più colpita da questa violenta ondata di maltempo è senza dubbio l’area dello Stretto di Messina. Sul versante siciliano sta letteralmente diluviando da ore: sulle colline dei Monti Peloritani si sono già superati i 100mm di pioggia, con il picco impressionante di 108,5mm a Salice e quasi 77mm a Castanea delle Furie. Anche nel cuore di Messina la pioggia cade fitta e incessante, con accumuli che superano già i 30mm in centro città e toccano i 40mm nei quartieri collinari e settentrionali, creando disagi alla circolazione e i primi allagamenti stradali.

Situazione molto simile sull’altra sponda dello Stretto, dove Reggio Calabria sta affrontando una serata decisamente difficile. Nel capoluogo reggino sono già caduti oltre 15mm di pioggia in centro e più di 20mm nella periferia nord, accompagnati da raffiche tese che rendono l’aria ancora più pungente. Il maltempo non risparmia il resto della provincia reggina, con rovesci intensi che stanno interessando la Costa Viola, la Piana di Gioia Tauro e diversi tratti della fascia ionica, dove la pioggia continua a cadere senza tregua.

Pioggia e disagi anche a Siracusa, Catania e Palermo

Il peggioramento abbraccia gran parte della Sicilia settentrionale e orientale, coinvolgendo tutte le principali città dell’isola. A Siracusa un violento rovescio ha scaricato circa 21mm di pioggia su Ortigia e sul centro urbano, trasformando in pochi minuti le strade in piccoli torrenti. Piove con insistenza anche nell’area metropolitana di Catania, dove gli accumuli si attestano attorno ai 10mm con punte superiori nei comuni pedemontani alle porte della città. Non va meglio a Palermo, dove la pioggia battente ha già accumulato circa 5mm in centro, spingendo anche i palermitani a rinunciare alla classica passeggiata del sabato sera. Piogge diffuse interessano inoltre la fascia tirrenica, da Milazzo fino ai comuni dei Nebrodi e delle Madonie.

Crollo delle temperature e prima neve della stagione sui rilievi

A colpire maggiormente chi è costretto a uscire di casa in queste ore è il freddo improvviso, decisamente anomalo per la fine di novembre. I termometri segnano valori pienamente invernali in tutte le grandi città: si registrano appena +11°C a Catania e Reggio Calabria, +12°C a Messina e +13°C a Siracusa e Palermo. Nelle zone collinari dell’entroterra fa ancora più freddo, con temperature già scese sotto i +8°C.

In montagna, invece, è già arrivato l’inverno vero. Sull’Etna, già imbiancato nei giorni scorsi, la temperatura sfiora lo zero in quota e continua a nevicare copiosamente. La vera novità di questa serata è però l’arrivo della prima neve della stagione su tutti gli altri grandi massicci di Calabria e Sicilia: vere e proprie bufere di neve stanno imbiancando l’Aspromonte, la Sila, i Nebrodi e le Madonie a partire dai 1.600 metri di altitudine.

Allerta meteo per le prossime ore: attesa una notte da lupi

Chi spera in un rapido miglioramento dovrà pazientare ancora a lungo. L’allerta meteo rimane pienamente attiva per tutta la serata e per le prossime ore: ci attende una vera e propria notte da lupi, con nuove bande di pioggia intensa, temporali sparsi e vento forte che continueranno a flagellare la Sicilia e la Calabria. Il maltempo insisterà anche nella giornata di domani, domenica 29 novembre, quando l’aria fredda farà scendere ulteriormente le temperature e porterà la neve a cadere ancora più in basso sui nostri monti. Ai cittadini si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, evitando sottopassi, strade a rischio allagamento e zone alberate esposte alle raffiche di vento. Intanto, è arrivato l’inverno e le prospettive per la prossima settimana sono ancora più fredde.

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