L’inizio di questa ultima settimana di novembre ha già mostrato il volto più crudo e turbolento dell’autunno mediterraneo. Nella giornata di lunedì 23 novembre, la Calabria e la Sicilia sono state investite da una decisa rinfrescata innescata da una violenta tempesta di maestrale che ha spazzato senza sosta il bacino del mar Tirreno. Dopo il caldo anomalo che aveva caratterizzato i giorni scorsi, le temperature sono crollate bruscamente, riportandosi finalmente all’interno delle medie climatiche del periodo. Il cambio di circolazione atmosferica non ha portato soltanto aria più frizzante, ma ha scatenato una fase di maltempo intenso accompagnata da venti furiosi e precipitazioni torrenziali che hanno messo a dura prova soprattutto i versanti esposti.

Bilancio della tempesta di maestrale: mareggiate a Scilla, danni alle Eolie e 50 mm a San Sosti

La furia del maestrale ha generato gravi mareggiate lungo tutta la fascia costiera tirrenica, trasformando il mare in una forza distruttiva. Le onde altissime hanno provocato ingenti danni alle Isole Eolie, mettendo in difficoltà i collegamenti marittimi e le infrastrutture portuali dell’arcipelago siciliano. Ancora più drammatica la situazione sulla costa calabrese, dove la violenza del mare in tempesta ha invaso il centro abitato di Scilla, uno dei borghi più suggestivi del Reggino, costringendo residenti e autorità a fronteggiare l’avanzata dell’acqua tra le vie del paese. In tutta la regione Calabria, le raffiche impetuose hanno abbattuto alberi, divelto cartelloni e scoperchiato tetti, costringendo i Vigili del Fuoco a un vero e proprio tour de force con oltre 100 interventi di soccorso portati a termine nel giro di poche ore.

Sul fronte pluviometrico, le piogge intense hanno flagellato in particolare la Calabria tirrenica, con accumuli eccezionali registrati nel Cosentino. Il dato più impressionante arriva da San Sosti, dove i pluviometri hanno toccato un incredibile picco di 50mm di pioggia, un quantitativo d’acqua enorme che testimonia la persistenza dei sistemi nuvolosi addossati ai rilievi. Acquazzoni molto forti hanno colpito anche Cosenza città, le Serre nella zona del passo della Limina, esattamente tra la Piana di Gioia Tauro e la Locride, estendendosi poi con decisione anche al Reggino. Sull’altra sponda dello Stretto, la Sicilia ha fatto i conti con un passaggio perturbato decisamente più clemente: ha piovuto in diverse località della Sicilia tirrenica, soprattutto in provincia di Messina, ma con accumuli pluviometrici molto più contenuti e senza le criticità estreme registrate in terra calabrese.

Previsioni meteo martedì 24 novembre: giornata di transizione con clima fresco

Nelle prossime ore, la situazione atmosferica concederà una breve tregua relativa. La giornata di martedì 24 novembre sarà infatti una giornata transitoria, molto simile dal punto di vista termico a questo turbolento inizio settimana. Il clima resterà fresco su entrambe le regioni, con temperature stazionarie e pienamente in linea con la fine di novembre. La buona notizia riguarda la ventilazione, poiché i venti settentrionali andranno gradualmente in attenuazione rispetto alla tempesta delle ultime ore, permettendo anche al moto ondoso del mar Tirreno di calare lentamente. Il cielo resterà tuttavia spesso coperto da molte nubi, con la possibilità di ulteriori deboli piogge localizzate ancora una volta sul versante tirrenico, in particolare lungo le coste e le zone interne della Calabria, mentre altrove prevarranno le schiarite alternate a innocui annuvolamenti.

Mercoledì 25 novembre: l’illusione primaverile del libeccio prima della tempesta

Tutto cambierà radicalmente dopodomani, mercoledì 25 novembre, quando assisteremo a uno di quei bruschi sbalzi termici tipici delle grandi manovre autunnali. Paradossalmente, Calabria e Sicilia vivranno una giornata a tratti meravigliosa, soprattutto nella prima parte del giorno, caratterizzata da un clima primaverile che farà dimenticare per qualche ora il freddo appena arrivato. L’attivazione di sostenuti venti di libeccio spazzerà via la nuvolosità residua, regalando un cielo sereno o poco nuvoloso e spingendo le temperature in netto aumento fino a toccare nuovamente picchi di +24/25°C nelle zone più riparate e lungo i versanti sottovento.

Questa parentesi mite, tuttavia, sarà una vera e propria illusione destinata a durare soltanto poche ore. Dal punto di vista meteorologico, si tratterà infatti del classico richiamo caldo prefrontale innescato dall’avvicinamento di un mega ciclone di origine atlantica. A differenza delle numerose perturbazioni delle scorse settimane, che avevano colpito quasi esclusivamente il Centro-Nord lasciando ai margini il Mezzogiorno, questo ennesimo vortice proveniente dall’Oceano Atlantico riuscirà a sfondare rapidamente verso sud, puntando dritto su Calabria e Sicilia. I primi segnali del peggioramento si avvertiranno già da mercoledì sera, quando il cielo inizierà rapidamente a coprirsi, le temperature cominceranno a scendere e cadranno le prime piogge prefrontali a partire dal versante ionico.

Allerta maltempo giovedì 26 novembre: violenti temporali, nubifragi e grandine

Sarà la giornata di giovedì 26 novembre il momento in cui si scatenerà la prima grande ondata di maltempo estremo di questa settimana. Una vasta e minacciosa fascia di violenti temporali, in rapida discesa dalla Campania e dal bacino del mar Tirreno, investirà in pieno tutta la Calabria e tutta la Sicilia senza fare sconti. I modelli meteorologici evidenziano il rischio concreto di veri e propri nubifragi, accompagnati da intense tempeste di pioggia e grandine e da colpi di vento improvvisi durante i fenomeni più accesi. L’energia accumulata dal mare ancora relativamente mite e dal richiamo caldo del giorno precedente fungerà da carburante per celle temporalesche particolarmente attive. Sotto il profilo termico, le temperature diminuiranno in modo moderato perdendo diversi gradi rispetto al picco di mercoledì, tornando così su valori molto simili a quelli di inizio settimana, perfettamente in linea con le medie stagionali.

Venerdì 27 e sabato 28 novembre: la svolta invernale con tramontana e neve a 1.300 metri

Se giovedì sarà una giornata di forte maltempo autunnale, la vera giornata di rottura verso uno scenario pienamente invernale sarà quella di venerdì 27 novembre. Il mattino trascorrerà in modo relativamente moderato, con una pausa parziale delle precipitazioni più cattive, ma già dal pomeriggio la situazione tornerà a degenerare rapidamente. Una nuova e organizzata fascia di temporali risalirà infatti dalla Sicilia orientale verso lo Stretto di Messina e la Calabria, aprendo le porte a una fase di forte maltempo che entrerà nel vivo venerdì sera e si trascinerà con estrema insistenza per tutta la giornata di sabato 28 novembre.

In questa seconda e più incisiva fase, il versante tirrenico di Calabria e Sicilia tornerà a essere il bersaglio principale di violenti temporali e nubifragi persistenti, ma la vera protagonista del fine settimana sarà l’irruzione di aria gelida. Stavolta arriverà il freddo vero, un assaggio autentico di inverno in anticipo nonostante il calendario segni ancora la fine di novembre. Le temperature crolleranno ben al di sotto delle medie stagionali, spinte da una furiosa tempesta di tramontana che sferzerà entrambe le regioni accentuando ulteriormente la sensazione di gelo. Con il tracollo dello zero termico, tornerà la neve sui rilievi, replicando quanto già accaduto tra fine ottobre e inizio novembre ma spingendosi stavolta a quote ancora più basse. Sono attese infatti le prime imbiancate a partire dai 1.300–1.400 metri di altitudine su tutte le principali montagne calabresi e siciliane, dal Pollino alla Sila e all’Aspromonte, fino all’Etna, ai Nebrodi e alle Madonie.

Tendenza per domenica 29 novembre e la prossima settimana: miglioramento ma resta il gelo

Dopo tanti giorni di burrasche, mareggiate e piogge torrenziali, per la giornata di domenica 29 novembre si intravede finalmente un miglioramento delle condizioni meteo, con la graduale attenuazione dei fenomeni e il ritorno di spazi soleggiati sempre più ampi. Nonostante l’allontanamento del vortice ciclonico, però, il freddo non mollerà la presa. Le proiezioni per la prossima settimana indicano infatti uno scenario che, seppur più stabile e asciutto, potrebbe mantenersi decisamente freddo e dal sapore ormai già invernale, con valori termici rigidi soprattutto durante le ore notturne e al primo mattino. L’evoluzione a medio termine resta ancora tutta da monitorare nei dettagli, ma di questo parleremo approfonditamente nei prossimi aggiornamenti meteo.

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