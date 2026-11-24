Scatta una seria allerta meteo per Calabria e Sicilia, pronte a vivere un drastico e repentino capovolgimento atmosferico nel giro di pochissime ore. Le due regioni dell’estremo Sud Italia si trovano infatti sulla traiettoria diretta di una profonda perturbazione di origine atlantica che, trasformandosi in un insidioso ciclone mediterraneo, spazzerà via in un solo colpo il tepore fuori stagione degli ultimi giorni. Ci attendono fino a quattro giorni consecutivi di maltempo, caratterizzati da piogge torrenziali, nubifragi, grandinate, forti raffiche di vento e un impressionante crollo delle temperature che catapulterà l’intero territorio calabrese e siciliano da una sorta di primavera fuori stagione direttamente nel cuore dell’inverno.

Mercoledì 25 novembre: l’ultimo canto del cigno con +25°C prima dello scirocco e dei temporali ionici

La giornata di domani, mercoledì 25 novembre, si aprirà tuttavia all’insegna della quiete apparente. Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sia in Calabria che in Sicilia, accompagnato da temperature in netto aumento grazie al richiamo di aria mite meridionale. Sarà a tutti gli effetti l’ultimo canto del cigno del clima mite di questo lungo autunno: nella tarda mattinata i termometri raggiungeranno facilmente picchi intorno ai +25°C in molte località costiere e interne, regalando un contesto termico decisamente anomalo per la fine di novembre.

Il cambiamento sarà però rapido e inesorabile. Già nel corso del pomeriggio e poi in serata, l’avvicinamento del ciclone proveniente dall’Oceano Atlantico farà alzare un forte vento di scirocco, con raffiche che supereranno localmente i 70km/h lungo i settori ionici e i canali marini. Il cielo diventerà rapidamente molto nuvoloso o coperto e, proprio a causa dell’intenso flusso umido prefrontale, si svilupperanno le prime piogge intense a partire dalle ore serali. Dopo le 18:00-19:00, e con maggiore insistenza dopo le 20:00, i primi forti temporali e rovesci prefrontali colpiranno duramente le zone ioniche: massima attenzione alla zona di Taormina e a tutto il Messinese ionico a ridosso dei monti Peloritani, ma soprattutto al versante ionico dell’Aspromonte, dove tra Melito Porto Salvo, Palizzi, Bova e tutta la Locride potrebbero già registrarsi accumuli superiori ai 60mm in poche ore.

Giovedì 26 novembre: irrompe il fronte freddo, nubifragi sui versanti tirrenici e sullo Stretto di Messina

La vera e propria giornata di rottura sarà però quella di dopodomani, giovedì 26 novembre, quando il fronte freddo del ciclone farà il suo ingresso deciso sul basso Mediterraneo. L’impatto dell’aria più fresca con i mari ancora molto caldi fornirà l’energia necessaria per scatenare violenti temporali, piogge intense e veri e propri nubifragi su entrambe le regioni, con fenomeni localmente capaci di superare gli 80mm o 100mm di accumulo. Questa volta il bersaglio principale saranno i versanti tirrenici, esposti in pieno alle correnti sud-occidentali e occidentali.

In Calabria l’area più colpita sarà soprattutto la provincia di Cosenza, dove i rovesci potranno risultare particolarmente persistenti e pericolosi per la tenuta idrogeologica, ma il maltempo flagellerà con estrema violenza anche il Lametino, il Vibonese, il Reggino e l’intera area dello Stretto di Messina. Situazione altrettanto critica in Sicilia, dove il fronte temporalesco investirà in pieno tutto il Messinese per poi estendersi a macchia d’olio sull’intero territorio regionale. Oltre al rischio di allagamenti e frane, questi forti temporali avranno il merito di spazzare via definitivamente il caldo anomalo, provocando un primo, sensibile crollo delle temperature.

Venerdì 27 novembre: maltempo sulla Sicilia occidentale e nuovo peggioramento serale

La tregua non arriverà nemmeno nella giornata di venerdì 27 novembre, che presenterà uno scenario meteorologico analogo e ancora fortemente perturbato. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, il cuore dell’instabilità si concentrerà soprattutto sulla Sicilia occidentale, portando piogge battenti e temporali intensi tra Trapani e Palermo, oltre a rovesci sparsi lungo tutto il settore del basso Tirreno. Le raffiche di vento continueranno a soffiare sostenute, fino a 65km/h, mantenendo i mari molto mossi o agitati con mareggiate sulle coste esposte.

Con il passare delle ore, e in particolare dalla serata di venerdì, una nuova recrudescenza dei fenomeni tornerà a coinvolgere tutto il territorio calabrese e siciliano. Sarà il preludio diretto alla fase più cruda e severa dell’intera ondata di maltempo, attesa proprio all’inizio del fine settimana.

Sabato 28 novembre: la giornata peggiore con grandine, neve dai 1400 metri e crollo a +11°C

La giornata peggiore di questa lunga emergenza meteo tra Calabria e Sicilia sarà senza dubbio quella di sabato 28 novembre. Per gran parte del territorio regionale si tratterà del terzo giorno consecutivo — e per alcune aree ioniche addirittura del quarto — di precipitazioni importanti su terreni ormai completamente saturi d’acqua. Sabato si abbatteranno i temporali più forti dell’intera settimana, accompagnati da frequenti grandinate, colpi di vento tempestosi oltre gli 80km/h e, soprattutto, dall’ingresso massiccio di aria fredda di origine nord-orientale.

Lo sbalzo termico sarà letteralmente impressionante. Le temperature, che nella tarda mattinata di mercoledì toccheranno i +25°C, alla stessa ora di sabato — dopo appena settantadue ore — crolleranno fino a +11°C o +12°C in pieno giorno sotto la pioggia battente. Un tracollo di oltre 13°C o 14°C che segnerà il passaggio brusco da una primavera fuori stagione a un inverno anticipato. Con l’aria fredda in quota tornerà finalmente protagonista anche la neve sulle montagne: stavolta i fiocchi scenderanno a partire dai 1.400–1.500 metri di altitudine su tutti i principali rilievi calabresi e siciliani, imbiancando l’Etna, i Nebrodi, le Madonie, l’Aspromonte, la Sila e il massiccio del Pollino.

Domenica 29 novembre e prossima settimana: migliora con grecale e tramontana ma l’inverno è arrivato

Gli ultimi strascichi di questa violenta ondata di maltempo si faranno sentire fino alla mattinata di domenica 29 novembre, quando residui rovesci e temporali continueranno a interessare soprattutto i settori del basso Tirreno tra Calabria e Sicilia. Finalmente, a partire dal pomeriggio di domenica, il tempo tenderà a migliorare in modo deciso: il vortice ciclonico si allontanerà definitivamente, lasciando spazio al ritorno del sole con ampie schiarite su entrambe le regioni.

Il miglioramento sarà accompagnato dall’attivazione di forti venti di grecale, bora e tramontana, con raffiche intorno ai 60km/h, e da un leggero aumento delle temperature nei valori massimi diurni grazie al soleggiamento. Tuttavia, non bisognerà farsi ingannare dal cielo azzurro: l’aria resterà frizzante e farà freddo anche per tutta la prossima settimana, con minime notturne decisamente rigide soprattutto nelle zone interne e vallive. Ormai non ci sono più dubbi: l’inverno è ufficialmente arrivato e quest’anno ha deciso di presentarsi in grande anticipo anche nel cuore del Mediterraneo.

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