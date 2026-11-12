Allarmi bomba nelle scuole, vertice del Governo a Palazzo Chigi: da domani al lavoro un tavolo tecnico

Si è riunito questo pomeriggio, a Palazzo Chigi, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) in sede tecnica, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara e dei componenti tecnici. La riunione è stata convocata dopo l’invio massivo di e-mail con minacce di bomba avvenuto ieri e oggi verso le scuole di tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è impedire che minacce infondate blocchino servizi essenziali e garantire la sicurezza di studenti, insegnanti, operatori scolastici e famiglie, e più in generale dell’intera comunità nazionale.

Oggi le scuole raggiunte da minacce via e-mail sono state 3.778, secondo i dati provvisori

Oggi le scuole raggiunte da minacce via e-mail sono state 3.778, secondo i dati provvisori. Le evacuazioni sono state 77, e in 36 di queste scuole l’attività didattica è ripresa nella stessa mattinata. Il forte calo delle evacuazioni conferma che le indicazioni date stamane dal Governo ai Prefetti e ai dirigenti scolastici dopo gli eventi di ieri hanno funzionato. Secondo il cronoprogramma concordato durante la riunione, il Ministro dell’interno fornirà indicazioni operative alle Prefetture per garantire in piena sicurezza la continuità delle attività dei servizi pubblici.

All’incontro di questo pomeriggio seguirà l’attivazione, dalla mattinata di domani, di un tavolo tecnico ristretto per fornire una base di procedure e strumenti, finalizzati a misure di intervento nel breve, medio e lungo periodo. Le misure riguarderanno non solo le scuole, ma anche altri potenziali obiettivi. Per ciascun settore le amministrazioni centrali competenti indicheranno gli elementi utili a riconoscere rapidamente le minacce infondate e a definire criteri, procedure e catene di comando. Il Governo, come ha confermato il Presidente Giorgia Meloni nel confronto di stamattina con le forze di opposizione, è disponibile a riferire in Parlamento sulle misure che saranno definite nei prossimi giorni.