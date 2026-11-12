Allarmi bomba nelle scuole, Valditara: “oltre 6 mila istituti coinvolti, ma nessun pericolo concreto. Non cadiamo nella trappola di chi semina paura”

“Io non so se ci sia una strategia o se siano mitomani. È indubbio che c’è un rincorrersi di allarmi abbastanza significativo: abbiamo visto nelle scorse settimane l’attacco ai voli, a supermercati, a ospedali, in Italia e in Europa. Oggi sono sotto attacco le scuole, anche nel Regno Unito. Nel caso di quelle italiane, si tratta di un attacco molto diffuso: ho chiesto personalmente ai nostri servizi informatici di fare una verifica sulle mail degli istituti scolastici e risulta oltre seimila scuole coinvolte, un dato enorme, che fa pensare a una capacità organizzativa“. Lo dice al Corriere della Sera il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, parlando degli allarmi bomba di ieri nelle scuole, aggiungendo che “allo stato non vi è alcun pericolo concreto. Chi crea questi allarmi vuole diffondere il panico, noi dobbiamo evitare di cadere nella provocazione. Il governo sta seguendo con grande attenzione la situazione, le forze dell’ordine stanno facendo la loro parte e le istituzioni preposte stanno facendo opportune indagini per risalire agli autori di questi messaggi“.

Parlando della contestazione delle opposizioni sui i tagli alla scuola e dei soldi destinati alla difesa, Valditara dichiara che “nelle piazze abbiamo sentito fake news sul fatto che questo governo ha tagliato fondi alla scuola per destinarli alla sicurezza: è falso, perché i soldi destinati alla difesa sono soldi che noi abbiamo ottenuto in deroga al patto di stabilità dalla Commissione europea, che ci ha espressamente autorizzato a usare questi fondi esclusivamente per esigenze legate alla difesa. E si rivela corretta la decisione del governo di chiedere risorse per la difesa e corretta la posizione della Lega, che aveva sottolineato l’urgenza di investire risorse nella cybersecurity, perché ora ci rendiamo conto che sono sempre più diffuse varie forme di attacchi ibridi, non solo in Italia, da cui i cittadini devono essere protetti: voli, ferrovie, scuole, ospedali, aziende, occorre ripensare un mondo. Sostenere che questi investimenti non servano o criticarli è una follia“.

Secondo il ministro, i presidi “si stanno comportandosi molto correttamente, allertando le forze dell’ordine e tranquillizzando gli studenti. Poi, anche sulla base delle risultanze che emergeranno dalle informative dei Servizi, il governo darà delle indicazioni su come affrontare eventuali situazioni di emergenza. È evidente che bisogna usare prudenza ma anche affrontare la situazione in modo sereno, responsabile e lucido e non farsi prendere da un panico che ad oggi è del tutto immotivato. Le scuole sono sicure e protette. Non dobbiamo cadere nella trappola di chi vuole seminare paura e caos. Gli studenti devono assolutamente vivere la scuola in serenità, senza lasciarsi impressionare. Il governo sta seguendo tutto con grande attenzione“. Parlando delle proteste degli studenti, aggiunge che “sono sempre legittime, e quando sono costruttive vanno ascoltate. Non a caso ho incontrato più volte in queste settimane le Consulte studentesche che sono elettive e rappresentano democraticamente tutti gli studenti italiani. Vanno invece condannate senza distinguere le proteste violente e le minacce”.