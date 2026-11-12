Allarmi bomba nelle scuole siciliane, Turano convoca i Provveditori: “nessun pericolo concreto, non fatevi prendere dal panico”

Continuano gli allarmi bomba nelle scuole della Sicilia. Per il secondo giorno consecutivo, diversi istituti scolastici dell’Isola hanno ricevuto email che segnalavano la presunta presenza di ordigni esplosivi all’interno degli edifici. Una situazione che ha provocato preoccupazione tra le famiglie e richiesto l’intervento delle autorità competenti, senza che finora, secondo quanto riferito dalla Regione, siano emersi pericoli concreti. In seguito ai nuovi episodi registrati anche nella mattinata di oggi, l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha convocato una riunione in videocollegamento con il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Filippo Serra, e con i dirigenti degli Ambiti territoriali delle province siciliane. L’obiettivo dell’incontro è stato fare il punto sulla situazione negli istituti dell’Isola, raccogliere le informazioni provenienti dai diversi territori e approfondire le nuove direttive diffuse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Allarmi bomba in Sicilia, Turano: “Il numero delle scuole evacuate è estremamente basso”

Nel corso della riunione, l’assessore Turano ha evidenziato la necessità di avere un quadro aggiornato e completo degli episodi che stanno interessando il sistema scolastico regionale. “Per il secondo giorno consecutivo – afferma l’assessore Turano – molti istituti nella nostra Regione hanno ricevuto una email che segnalava la presenza di un ordigno esplosivo a scuola. Ho ritenuto doveroso ascoltare direttamente i Provveditori per avere un quadro completo della situazione in Sicilia. Oggi il numero di scuole evacuate risulta estremamente basso. Voglio rassicurare le famiglie, capisco l’apprensione dei genitori, ma non dobbiamo lasciarci prendere dal panico”.

Le dichiarazioni dell’assessore arrivano dopo due giornate caratterizzate dall’invio di messaggi che annunciavano la presunta presenza di esplosivi negli edifici scolastici. Secondo quanto comunicato da Turano, nella giornata odierna il numero degli istituti evacuati è risultato estremamente contenuto. Un elemento che l’assessore ha voluto sottolineare per rassicurare le famiglie, pur riconoscendo le preoccupazioni provocate dagli allarmi.

Controlli nelle scuole, la Regione: “finora non sono emersi pericoli concreti”

Un altro aspetto centrale riguarda gli esiti delle verifiche effettuate in seguito alle segnalazioni. Sulla base delle informazioni raccolte fino a questo momento, i controlli non hanno evidenziato situazioni di pericolo concreto. L’assessore regionale ha ribadito la capacità del sistema scolastico di affrontare episodi imprevisti, evidenziando il lavoro svolto dai dirigenti degli istituti, dal personale scolastico e dalle autorità. “Il sistema scolastico regionale e nazionale – ha aggiunto Turano – è in grado di gestire eventi imprevisti ed imprevedibili, come quelli avvenuti in questi due giorni e fino ad ora dai controlli effettuati non sono emersi pericoli concreti. Ringrazio i dirigenti scolastici, gli insegnanti, le forze dell’ordine, le prefetture e tutto il personale per il lavoro che stanno svolgendo con responsabilità”.

Nuove direttive del Ministero dell’Istruzione al centro della riunione

Durante l’incontro in videocollegamento tra l’assessore Mimmo Turano, il direttore generale dell’USR Sicilia Filippo Serra e i dirigenti degli Ambiti territoriali, sono state affrontate anche le nuove direttive del Ministero dell’Istruzione e del Merito, diffuse nelle scorse ore. Le indicazioni ministeriali sono state esaminate nell’ambito del confronto istituzionale dedicato alla gestione degli allarmi che hanno interessato diversi istituti scolastici siciliani. La riunione ha consentito all’assessore di ascoltare direttamente i responsabili territoriali dell’amministrazione scolastica, così da raccogliere informazioni sulla situazione nelle diverse province dell’Isola.