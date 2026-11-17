Un possibile attacco iraniano nel cuore degli Stati Uniti, con l’obiettivo di colpire alti funzionari dell’amministrazione del presidente Donald Trump. È quanto emerge da informazioni dell’intelligence americana riportate dalla CNN, secondo cui l’Iran starebbe elaborando piani per far esplodere una bomba sporca o utilizzare un’arma chimica a Washington. Secondo quanto riferito dall’emittente statunitense, che cita funzionari americani, le informazioni raccolte riguarderebbero un possibile attentato nella capitale degli Stati Uniti contro esponenti di primo piano dell’amministrazione Trump. Restano tuttavia incertezze sull’effettiva capacità e intenzione di Teheran di realizzare un’operazione del genere. Non ci sarebbero indicazioni di un attacco imminente.

La Casa Bianca: “nessuna minaccia credibile alla sicurezza nazionale”

Sulla vicenda è intervenuta la portavoce della Casa Bianca, Lauren Bis, che ha precisato la posizione dell’amministrazione americana: “stanno monitorando tutte le potenziali minacce, ma al momento non ci sono minacce credibili alla sicurezza nazionale”.

Le informazioni riportate dalla CNN delineano dunque uno scenario sotto osservazione da parte delle autorità statunitensi, ma non rappresentano la conferma di un attacco iraniano imminente a Washington.