Allarme rosso in Lituania, droni violano lo spazio aereo NATO: caccia tentano di abbatterli, paura nei Paesi Baltici

Una notte di forte tensione nel cuore dei Paesi Baltici, dove la presenza di droni nei pressi dei confini della NATO ha fatto scattare una serie di allarmi aerei in Lituania, costringendo le autorità a invitare migliaia di cittadini a mettersi al riparo. Tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre, i caccia dell’Alleanza Atlantica sono decollati in due occasioni per verificare e contrastare le possibili incursioni. Almeno un velivolo senza pilota avrebbe attraversato lo spazio aereo lituano prima di dirigersi verso la Lettonia.

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità militari lituane, i caccia NATO hanno anche tentato di abbattere un drone, senza riuscirci. L’episodio ha provocato preoccupazione nelle regioni interessate e temporanee interruzioni del traffico aereo civile.

Lituania, allarme rosso nella notte: cittadini invitati a cercare riparo

Il primo allarme aereo giallo è stato dichiarato intorno alle 23 di martedì 10 novembre nelle regioni di Vilnius e Utena, nella parte orientale della Lituania. L’allerta è stata revocata poco dopo la mezzanotte, ma la situazione è tornata rapidamente critica.

Un secondo allarme è scattato quasi immediatamente nella regione meridionale di Alytus, estendendosi successivamente a gran parte della Lituania centrale e settentrionale. Il livello di pericolo è stato innalzato da giallo a rosso, con l’indicazione per i residenti delle aree coinvolte di raggiungere un luogo sicuro e mettersi al riparo.

Le autorità hanno successivamente revocato gli avvisi di pericolo, dopo aver ricevuto indicazioni sull’uscita del drone dal territorio nazionale.

Droni dalla Bielorussia, la ricostruzione delle autorità lituane

A ricostruire i movimenti dei velivoli è stato Vilmantas Vitkauskas, responsabile del Centro nazionale per la gestione delle crisi della Lituania. Secondo le prime informazioni, durante il primo episodio erano stati individuati tre droni nello spazio aereo bielorusso, senza che questi avessero inizialmente attraversato il confine lituano.

“Si trovavano in territorio bielorusso, ma non sono entrati in Lituania. Uno di loro è entrato in Lettonia e in seguito ha volato verso la Russia settentrionale. Durante il primo episodio, i residenti delle regioni di Utena e Vilnius sono stati allertati”, ha dichiarato Vitkauskas a LRT Radio.

Il secondo episodio avrebbe invece coinvolto un drone entrato in Lituania dalla Bielorussia, nei pressi della città meridionale di Druskininkai. Secondo la ricostruzione preliminare, il velivolo potrebbe aver attraversato brevemente anche lo spazio aereo della Polonia, prima di cambiare direzione e dirigersi verso nord.

Il drone avrebbe quindi sorvolato le regioni di Marijampolė, Kaunas e Panevėžys, abbandonando lo spazio aereo lituano nei pressi di Pasvalys, in direzione della Lettonia. La traiettoria resta oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti.

Caccia NATO tentano di abbattere il drone: ritrovati frammenti di un missile

Particolarmente significativo l’intervento dei caccia NATO impegnati nella sorveglianza dello spazio aereo baltico. Secondo quanto riferito dalle forze armate lituane, sono stati effettuati due tentativi di abbattere uno dei droni, entrambi senza successo.

Le condizioni meteorologiche e la necessità di evitare rischi per la popolazione hanno influenzato le operazioni. Nei pressi di Kaunas, in particolare, sarebbe stata esclusa la possibilità di colpire il velivolo a causa della presenza di aree abitate.

Successivamente, nella zona di Biržai, è stato tentato l’abbattimento, ma il drone non è stato neutralizzato. Le autorità hanno inoltre segnalato il ritrovamento di frammenti di un missile lanciato da un caccia NATO. Secondo le prime informazioni diffuse dall’emittente pubblica lituana LRT, il missile si sarebbe autodistrutto.

Allerta anche in Lettonia, aeroporti chiusi temporaneamente

La situazione ha coinvolto anche la Lettonia, dove le forze armate hanno diramato avvisi di minaccia aerea e attivato sistemi di difesa e intercettazione dei droni. L’allerta ha interessato anche altre aree della regione baltica.

Le incursioni hanno avuto conseguenze sul traffico aereo civile. Gli aeroporti di Vilnius e Kaunas sono stati temporaneamente chiusi e, secondo le prime informazioni, tre voli nell’aeroporto della capitale lituana hanno subito disagi, con oltre 400 passeggeri coinvolti.

Resta da chiarire la provenienza effettiva dei droni. Le autorità non hanno ancora stabilito con certezza se i velivoli fossero russi o ucraini, né se le loro traiettorie siano state alterate da sistemi di guerra elettronica.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza dello spazio aereo NATO lungo i confini con Russia e Bielorussia, mentre continua la guerra in Ucraina. Nonostante l’intervento dei caccia e i tentativi di intercettazione, non risultano segnalazioni di feriti nei Paesi Baltici. Le autorità proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto durante la notte.