Il Partito democratico calabrese non è nelle condizioni di organizzare le primarie del campo largo e, senza un intervento immediato dei vertici nazionali, rischia di compromettere un appuntamento politico decisivo per l’intera coalizione progressista. È l’allarme lanciato da Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale di Cosenza ed esponente del Pd, che denuncia una situazione di profonda difficoltà organizzativa del partito in Calabria, tra organismi inattivi, circoli poco presenti sul territorio e una campagna di tesseramento che fatica a ripartire. Un quadro che, secondo Mazzuca, potrebbe avere conseguenze ben oltre i confini regionali, mettendo a rischio la regolarità e la partecipazione alle primarie nazionali. Il suo è un appello rivolto a tutte le forze progressiste della coalizione, ma soprattutto alla segretaria Elly Schlein e alla dirigenza nazionale del Partito democratico, affinché si intervenga prima che le criticità diventino difficoltà insormontabili.

“La crisi profonda, internazionale e nazionale, della destra offre al campo largo una possibilità concreta di tornare a governare il Paese”, spiega Mazzuca. “Le primarie per indicare chi guiderà la coalizione, sostenute con tenacia da Elly Schlein, sono una grande opportunità. Ma le primarie non si vincono con le dichiarazioni: si organizzano. Servono gazebo, volontari, seggi, persone in carne e ossa. E basta un anello debole, una sola regione bloccata, per incrinare l’intero percorso nazionale”. Il presidente del Consiglio comunale di Cosenza richiama così l’attenzione sulla necessità di costruire una macchina organizzativa capace di garantire lo svolgimento della consultazione, sottolineando come il successo politico delle primarie dipenda anche dalla presenza concreta del partito nelle città e nei territori.

La crisi del Pd calabrese: “L’organizzazione di una chat di condominio”

È soprattutto sullo stato attuale del Partito democratico in Calabria che Mazzuca concentra le proprie critiche, descrivendo una situazione caratterizzata dall’assenza di una guida regionale e dalle difficoltà operative delle strutture locali. “Lo dico senza voler mettere sotto processo nessuno, mettendo in fila fatti e non opinioni”, prosegue. “Il Pd calabrese non ha una segreteria regionale e i suoi organismi elettivi non si riuniscono da tempo, tanto che qualcuno potrebbe aver smarrito la strada per la sede. In molte federazioni mancano perfino gli organismi minimi per il funzionamento ordinario, una vera campagna di tesseramento non si vede da tempo e in diversi territori i circoli esistono più sulla carta che nelle piazze. Ogni mese qualche federazione rischia lo sfratto, sarà difficile perfino trovare dei gazebo veri, fisici, per febbraio e non sono nemmeno sicuro che ci siano ancora le matite per votare. Rischiamo di arrivare all’appuntamento politico più importante degli ultimi anni con l’organizzazione di una chat di condominio. Con tutto il rispetto per le chat di condominio, che almeno ogni tanto si riuniscono”.

Una denuncia che evidenzia, secondo l’esponente dem, il divario tra le ambizioni politiche della coalizione e le condizioni effettive dell’organizzazione territoriale. Mazzuca teme che la debolezza delle strutture locali possa incidere non soltanto sulla partecipazione degli elettori, ma anche sulla capacità di garantire un percorso ordinato e credibile. “E poiché in Calabria nemmeno le altre forze della coalizione brillano per organizzazione”, aggiunge, “il pericolo è avere primarie fatte di sigle senza persone. E dove mancano le persone entrano gli altri: un vuoto di queste dimensioni è un invito aperto alle infiltrazioni della destra, che sarebbe ben felice di contribuire a scegliere il proprio avversario”. Un rischio politico che Mazzuca invita a non sottovalutare, sollecitando una mobilitazione concreta del partito e delle altre componenti progressiste.

L’appello ai dirigenti: “Un partito non si organizza in smart working”

Il presidente del Consiglio comunale di Cosenza chiarisce che il suo intervento non vuole trasformarsi in una richiesta di avvicendamenti ai vertici, ma punta a richiamare la responsabilità collettiva della classe dirigente. “Non voglio mortificare nessuno, né mandare via o sostituire qualcuno”, precisa Mazzuca. Il problema, a suo giudizio, è piuttosto la necessità di ricostruire una presenza stabile e riconoscibile del partito sul territorio, superando una gestione prevalentemente a distanza delle attività politiche e organizzative. “Capisco che la vita di tutti sia piena di impegni, specie per chi ha incarichi in Parlamento e deve stare a Roma. Ma abbiamo bisogno che i dirigenti stiano qui. Un partito non si organizza in smart working e il campo largo non si costruisce con qualche telefonata. Servono dirigenti che vengano nei territori, consumino le scarpe sulle nostre strade e organizzino davvero, insieme a noi, un campo largo progressista all’altezza delle primarie”.

La richiesta di un intervento straordinario per la Calabria

Da qui la proposta rivolta ai vertici nazionali del Partito democratico e della coalizione progressista di avviare immediatamente un percorso straordinario dedicato alla Calabria, con l’obiettivo di rimettere in funzione la struttura organizzativa in vista delle primarie. Mazzuca chiede l’istituzione di un coordinamento operativo specifico per la consultazione, la riconvocazione degli organismi del partito, la riattivazione dei circoli e della campagna di tesseramento, oltre a un presidio di garanzia sulle regole e sulla gestione dei seggi. Interventi che, nelle intenzioni dell’esponente dem, dovrebbero consentire di affrontare le difficoltà attuali e assicurare una partecipazione effettiva della comunità politica calabrese alla scelta della futura leadership del campo largo.

Il messaggio conclusivo è un richiamo alla necessità di trasformare le ambizioni nazionali della coalizione in un’organizzazione realmente presente nelle comunità locali. “La Calabria può essere una risorsa decisiva per il campo largo”, conclude Mazzuca. “Ma per esserlo deve prima di tutto esistere. Non sui social: nei territori”.