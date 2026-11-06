Allarme formica di fuoco in Sicilia, la Regione lancia una piattaforma digitale per fermare la specie invasiva

Una piattaforma digitale di monitoraggio e le nuove strategie per contrastare la diffusione della formica di fuoco (Solenopsis invicta), una specie invasiva che può avere effetti rilevanti sugli ecosistemi, le attività agricole e la qualità della vita delle comunità locali. È il cuore di un progetto dell’assessorato regionale al Territorio e ambiente, guidato dall’assessore Giusi Savarino, che verrà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma: lunedì 16 novembre, alle 11:00, all’assessorato regionale al Territorio e ambiente (aula Punta Bianca) via Ugo La Malfa 169, Palermo.

Al centro dell’incontro i risultati del lavoro che la Regione ha avviato in questi mesi fondato su un sistema strutturato che integra strumenti digitali, competenze scientifiche e partecipazione attiva dei cittadini, con l’obiettivo di garantire una conoscenza sempre aggiornata del fenomeno e di favorire interventi tempestivi e mirati. Interverranno l’assessore Giusi Savarino, il commissario straordinario per la formica di fuoco, Luca Ferlito e Loris Zanelli, Ceo Publione.

I giornalisti e gli operatori interessati all’evento sono invitati a registrarsi e a compilare il form al

link: https://eventi.publione.it/alert-formica-di-fuoco-lancio-campagna-di-comunicazione.