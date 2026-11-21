Momenti di allerta nella serata di venerdì 20 novembre alla base militare di Sigonella, in Sicilia, per la presunta presenza di droni non identificati nei pressi delle installazioni statunitensi. La segnalazione, diffusa inizialmente dall’account britannico DefenceGeek sulla piattaforma X, ha fatto scattare l’attenzione sulla sicurezza della struttura militare. Secondo le prime ricostruzioni, i velivoli senza pilota avrebbero sorvolato anche gli alloggi del personale. L’allarme sarebbe successivamente rientrato, ma sono ancora in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Allarme droni a Sigonella: cosa è successo e perché si parla di voli deviati

Le segnalazioni hanno interessato anche il traffico aereo militare diretto verso Sigonella. Secondo quanto riportato dai media, ai velivoli statunitensi sarebbe stato consigliato di valutare rotte alternative per ragioni precauzionali. In particolare, un KC-135 Stratotanker, aereo cisterna utilizzato per il rifornimento in volo, avrebbe ricevuto l’indicazione di interrompere l’avvicinamento e dirigersi verso la base di Aviano, in Friuli-Venezia Giulia. Lo stesso velivolo sarebbe tuttavia riuscito successivamente ad atterrare regolarmente a Sigonella.

Sigonella, verifiche in corso sulla presenza dei droni: le ultime notizie

Nella mattinata di sabato 21 novembre, fonti locali hanno confermato all’ANSA che nella base sono in corso tutti gli accertamenti necessari per verificare le segnalazioni. Il personale sta raccogliendo gli elementi utili alla ricostruzione dell’episodio, mentre vengono mantenute le precauzioni previste dalle procedure di sicurezza in caso di possibili minacce. Secondo le informazioni diffuse nelle prime ore della giornata, l’emergenza sarebbe rientrata. Resta tuttavia da chiarire se si sia verificata un’effettiva incursione di droni, successivamente gestita dalle misure di sicurezza, oppure se si sia trattato di un falso allarme. Al momento non risultano conferme definitive sulla natura e sull’origine degli eventuali velivoli segnalati.

Perché la base militare di Sigonella è strategica per Italia, Stati Uniti e NATO

L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza della base aeronavale di Sigonella, una delle infrastrutture militari strategiche del Mediterraneo. Situata nel territorio della provincia di Catania, ospita attività operative e logistiche italiane e statunitensi e svolge un ruolo rilevante nelle missioni di sorveglianza, ricognizione e supporto militare nell’area mediterranea. Proprio per la rilevanza della struttura, le segnalazioni relative a possibili sorvoli non autorizzati vengono sottoposte a verifiche. Saranno gli accertamenti in corso a stabilire cosa sia realmente accaduto nella serata del 20 novembre e se la presenza dei presunti droni nei cieli di Sigonella abbia rappresentato una concreta violazione della sicurezza della base.