Allarme bomba su un volo da Roma a Lisbona, scatta l’operazione di sicurezza in aeroporto

Allarme bomba su un volo Ryanair proveniente da Roma e diretto a Lisbona. Nella mattinata di oggi è scattata un’operazione di sicurezza all’aeroporto della capitale portoghese in seguito a una segnalazione relativa alla possibile presenza di un ordigno a bordo dell’aereo. La notizia è stata diffusa dalla CNN Portugal e confermata da altri media. Secondo le informazioni disponibili, il velivolo Ryanair è atterrato all’aeroporto di Lisbona alle ore 8. L’allerta ha fatto scattare l’intervento delle autorità portoghesi, impegnate nelle verifiche necessarie a valutare la situazione e ad accertare l’effettiva attendibilità della minaccia.

Allarme bomba a Lisbona: la segnalazione arrivata alla Polizia

La Polizia di Pubblica Sicurezza portoghese ha ricevuto l’allerta attraverso una telefonata effettuata da un agente delle forze dell’ordine. L’identità di quest’ultimo è stata successivamente verificata da membri della Polizia Giudiziaria. La comunicazione ha portato all’attivazione delle procedure di sicurezza presso lo scalo aeroportuale di Lisbona, dove le autorità stanno adottando i provvedimenti necessari per approfondire la segnalazione.

Le autorità verificano la credibilità della minaccia

Al momento, le verifiche sono concentrate sulla valutazione della credibilità dell’allarme bomba. Le autorità portoghesi stanno lavorando per stabilire se la minaccia segnalata sia fondata. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sull’esito degli accertamenti. L’allarme sul volo Ryanair Roma-Lisbona resta quindi oggetto delle verifiche delle forze dell’ordine, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulla situazione.