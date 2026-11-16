Allarme bomba nelle scuole italiane, nuova ondata di email minatorie: “esplosione tra 40 minuti”

Una nuova ondata di allarmi bomba nelle scuole italiane ha segnato la mattinata di oggi, lunedì 16 novembre 2026. Dopo gli episodi dei giorni scorsi, numerosi istituti scolastici di diverse città sono stati nuovamente raggiunti da email contenenti minacce di esplosioni. Secondo le prime informazioni diffuse dalle agenzie di stampa, sarebbero circa 100 le scuole coinvolte in quello che appare come un ulteriore episodio di mail bombing su vasta scala.

La situazione ha fatto scattare le verifiche delle forze dell’ordine, ma questa volta la gestione degli allarmi segue le nuove disposizioni del Viminale, elaborate per affrontare il ripetersi delle segnalazioni minatorie. Secondo quanto si apprende, nessun istituto è stato evacuato sulla base delle comunicazioni ricevute nella mattinata. Le minacce, analoghe a quelle già recapitate a numerose scuole nei giorni precedenti, sono arrivate attraverso messaggi di posta elettronica inviati in maniera massiccia alle segreterie scolastiche. Anche in questa occasione compare una firma già nota agli investigatori: quella riconducibile al nome Mikhail Andropov.

Allarme bomba nelle scuole, il messaggio: “l’esplosione avverrà tra 40 minuti”

Il contenuto delle email è particolarmente inquietante. I messaggi annunciano la presunta presenza di un ordigno esplosivo all’interno degli edifici scolastici, indicando anche un intervallo di tempo entro il quale dovrebbe verificarsi la detonazione. “Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti”, si legge nella comunicazione minatoria inviata alle scuole. Il testo, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, sarebbe identico per numerosi istituti e sarebbe stato diffuso attraverso un invio massiccio di email. Una modalità che richiama gli episodi di mail bombing verificatisi nei giorni scorsi e che ha reso necessario un coordinamento nella gestione delle segnalazioni.

Le comunicazioni risultano firmate con le iniziali “M.A.”, ricondotte al nome Mikhail Andropov, già comparso in precedenti messaggi dello stesso genere. La presenza della medesima firma rappresenta un elemento di continuità tra le diverse ondate di minacce, senza che ciò consenta, allo stato delle informazioni disponibili, di attribuirne con certezza la responsabilità a una specifica persona.

Circa 100 scuole coinvolte, nuove minacce anche a Roma

Le segnalazioni riguardano istituti scolastici situati in diverse città italiane. Tra le realtà interessate figura anche Roma, dove nella mattinata più scuole hanno ricevuto email che annunciavano la presenza di una bomba. La notizia è stata riferita inizialmente dall’agenzia Nova, che ha segnalato l’arrivo delle comunicazioni minatorie in diversi istituti della Capitale e l’avvio delle verifiche.

Successivamente, secondo quanto riportato da LaPresse, la dimensione del fenomeno sarebbe risultata ancora più ampia: circa un centinaio di scuole italiane avrebbe ricevuto lo stesso messaggio, diffuso attraverso un invio simultaneo e massiccio. Al momento non è disponibile un elenco completo degli istituti destinatari delle email. Le informazioni diffuse indicano comunque una nuova iniziativa su scala nazionale, con caratteristiche analoghe a quelle già registrate nelle precedenti giornate.

La nuova direttiva del Viminale: nessuna evacuazione automatica

La principale novità riguarda la gestione degli allarmi bomba all’interno delle scuole. Dopo il ripetersi delle minacce, il Ministero dell’Interno ha definito nuove indicazioni operative per consentire alle autorità di valutare le segnalazioni senza ricorrere automaticamente all’evacuazione degli edifici scolastici. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, nella mattinata del 16 novembre le forze dell’ordine e i dirigenti scolastici stanno applicando la direttiva del Viminale. Alla luce delle valutazioni effettuate, non risultano disposte evacuazioni negli istituti coinvolti dalla nuova ondata di email.

Questo non significa che le minacce vengano ignorate o sottovalutate. Le segnalazioni sono comunque oggetto di verifica da parte delle autorità competenti, chiamate a valutare le circostanze e ad adottare gli eventuali provvedimenti di sicurezza necessari. La distinzione è importante: l’arrivo di una mail contenente una minaccia non comporta più necessariamente l’immediato allontanamento di studenti, insegnanti e personale scolastico. Le decisioni devono essere assunte sulla base delle valutazioni delle autorità preposte alla sicurezza.

Mail bombing e falsi allarmi bomba, si ripete lo stesso schema dei giorni scorsi

La nuova ondata di comunicazioni minatorie si inserisce in una sequenza di episodi che ha interessato numerose scuole italiane, provocando preoccupazione tra studenti, famiglie, docenti e personale amministrativo. Le caratteristiche delle email ricevute oggi presentano diversi elementi ricorrenti: l’invio simultaneo a numerosi istituti, il contenuto sostanzialmente identico, l’annuncio di una presunta esplosione imminente e la firma con le iniziali M.A..

Si tratta di elementi che hanno portato le agenzie di stampa a descrivere quanto accaduto come una nuova ondata di falsi allarmi bomba. Resta comunque necessario distinguere il contenuto delle minacce dagli esiti degli accertamenti: al momento, le informazioni disponibili non segnalano il ritrovamento di ordigni esplosivi negli istituti destinatari delle comunicazioni. La ripetizione di questi episodi rappresenta una questione particolarmente delicata per il sistema scolastico nazionale. Ogni segnalazione richiede infatti attenzione e verifiche, mentre la diffusione massiccia di messaggi minatori può generare allarme nelle comunità scolastiche e incidere sulla regolarità delle attività didattiche.

Scuole italiane, verifiche in corso dopo le nuove minacce

La situazione resta sotto l’attenzione delle autorità. Le notizie diffuse nel corso della mattinata e aggiornate fino alle 12:47 di lunedì 16 novembre confermano che la nuova ondata di email ha interessato numerosi istituti scolastici, ma che non sono state disposte evacuazioni in applicazione delle indicazioni operative del Ministero dell’Interno. Le verifiche proseguono per ricostruire la diffusione dei messaggi e valutare le minacce ricevute dalle scuole. Rimane da chiarire anche l’origine delle comunicazioni e l’eventuale collegamento con gli analoghi episodi registrati nei giorni precedenti.

Il dato più significativo di questa nuova giornata è dunque rappresentato dal cambiamento nella gestione delle emergenze scolastiche: a fronte di un’ulteriore ondata di messaggi che annunciano esplosioni imminenti, le autorità stanno procedendo con gli accertamenti previsti senza ricorrere all’evacuazione automatica degli edifici. Una scelta operativa che punta a garantire la sicurezza delle comunità scolastiche, mantenendo una valutazione puntuale delle segnalazioni e limitando le interruzioni delle lezioni quando non siano ritenute necessarie dalle autorità competenti.