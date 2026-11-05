Allarme attacchi hacker nei supermercati, Coop rassicura la Calabria: “siamo protetti, nessun problema nei nostri punti vendita”

Dopo gli attacchi informatici che hanno interessato diversi supermercati, l'amministratore delegato di AZ, Desiderio Noto, rassicura sulla situazione dei punti vendita Coop in Calabria. Nessuna anomalia tecnica o alterazione delle temperature rilevata finora: “abbiamo sistemi di protezione all'avanguardia, per ora è tutto nella norma”

Attacco hacker supermercati
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Abbiamo saputo di questi hackeraggi ma siamo protetti e al momento non abbiamo avuto nessun problema tecnico“. A dirlo all’ANSA è Desiderio Noto, amministratore delegato di AZ, società che gestisce in Calabria i punti vendita a marchio Coop. In riferimento agli attacchi hacker in diversi supermercati, anche in Italia, Noto chiarisce come la società abbia adottato da tempo tecnologie innovative. “Sono strumenti all’avanguardia, non obsoleti – ha aggiunto -, siamo abbastanza protetti. Si tratta di particolari sistemi informatici in grado di proteggere da eventuali attacchi esterni“. Secondo quanto riferito al momento non ne sono stati registrati e non sono stati rilevati innalzamenti o abbassamenti improvvisi di temperatura. “Per ora è tutto nella norma e speriamo che rimanga tale“, ha concluso Noto.

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