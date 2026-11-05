Allarme attacchi hacker nei supermercati, Coop rassicura la Calabria: “siamo protetti, nessun problema nei nostri punti vendita”

“Abbiamo saputo di questi hackeraggi ma siamo protetti e al momento non abbiamo avuto nessun problema tecnico“. A dirlo all’ANSA è Desiderio Noto, amministratore delegato di AZ, società che gestisce in Calabria i punti vendita a marchio Coop. In riferimento agli attacchi hacker in diversi supermercati, anche in Italia, Noto chiarisce come la società abbia adottato da tempo tecnologie innovative. “Sono strumenti all’avanguardia, non obsoleti – ha aggiunto -, siamo abbastanza protetti. Si tratta di particolari sistemi informatici in grado di proteggere da eventuali attacchi esterni“. Secondo quanto riferito al momento non ne sono stati registrati e non sono stati rilevati innalzamenti o abbassamenti improvvisi di temperatura. “Per ora è tutto nella norma e speriamo che rimanga tale“, ha concluso Noto.