Allarme alla Casa Bianca, arrestato uomo armato: “voci mi dicevano di uccidere Donald Trump”, trovati fucile e munizioni

Allarme nei pressi della Casa Bianca, a Washington, dove un uomo è stato arrestato dagli agenti del Secret Service dopo essere stato trovato in possesso di tre armi da fuoco, tra cui un fucile, e decine di munizioni. Il sospettato, un cittadino venezuelano, avrebbe dichiarato agli agenti di aver sentito delle voci nella propria testa che gli ordinavano di raggiungere la capitale americana per uccidere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

A riferire i dettagli dell’episodio è stato il Dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, secondo cui l’uomo si trovava illegalmente nel Paese. Nei suoi confronti sono state formulate diverse accuse, tra cui quelle relative al trasporto e al possesso illegale di armi da fuoco.

Armi e munizioni in un’auto rubata vicino alla Casa Bianca

L’arresto è avvenuto nella serata di giovedì 5 novembre, lungo Constitution Avenue, a sud della Casa Bianca. Gli agenti del Secret Service hanno notato il comportamento sospetto dell’uomo all’interno di un’automobile parcheggiata e hanno deciso di procedere con un controllo.

Durante gli accertamenti è emerso che il veicolo risultava rubato. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire tre armi da fuoco, compreso un fucile, e numerose munizioni.

Secondo la ricostruzione delle autorità americane, il sospettato avrebbe spiegato agli agenti di aver ricevuto, attraverso le voci che sosteneva di sentire, l’ordine di recarsi a Washington per assassinare Donald Trump.

L’uomo è stato quindi arrestato. L’episodio ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza del presidente americano e della Casa Bianca, mentre le autorità hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.