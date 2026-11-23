Dopo sei appuntamenti consecutivi da tutto esaurito, la Delegazione FISAR di Reggio Calabria cambia protagonista e dedica per la prima volta un evento alla birra. Domenica 29 novembre, nella cornice dell’Agriturismo Feudo Gagliardi di Caulonia, si terrà il settimo Incontro diVino, una giornata pensata per approfondire la conoscenza del mondo brassicolo attraverso il confronto con esperti, la scoperta delle tecniche di produzione, gli abbinamenti gastronomici e uno spettacolo conclusivo. L’iniziativa rappresenta una novità nel percorso della delegazione reggina, che amplia così le proprie attività di divulgazione oltre la tradizionale cultura del vino, con l’obiettivo di coinvolgere anche gli appassionati di birra e valorizzare le eccellenze del territorio. L’evento, realizzato in collaborazione con Limen Brewery e Do di Malto, offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere più da vicino una delle bevande più antiche della tradizione gastronomica, approfondendone caratteristiche, materie prime e peculiarità e sfatando alcuni dei falsi miti più diffusi.

Il settimo Incontro diVino tra formazione e cultura della birra

La giornata prenderà il via domenica mattina con un incontro di approfondimento affidato ai mastri birrai Nicola Ferrentino e Damiano Coluccio, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle materie prime utilizzate nella produzione della birra, delle diverse tecniche di lavorazione e degli elementi che caratterizzano le singole produzioni. Un percorso formativo che metterà in evidenza il rapporto tra competenze professionali, creatività e territorio, offrendo una panoramica sulle caratteristiche di una bevanda che presenta numerose varietà e possibilità di interpretazione. Al confronto prenderà parte anche Andrea Filocamo, conoscitore del mondo brassicolo, che contribuirà ad arricchire l’incontro con ulteriori approfondimenti. Dopo la parte dedicata alla formazione, il programma proseguirà con un pranzo durante il quale le diverse portate saranno accompagnate da birre selezionate. Gli abbinamenti saranno studiati per valorizzare il rapporto tra birra e gastronomia, mostrando le possibilità offerte da questa bevanda nell’accompagnamento dei piatti e nella costruzione di percorsi di degustazione.

Lo spettacolo “Io do di malto” con Giuseppe Grosso Ciponte e Francesca Florio

Nel primo pomeriggio, la giornata si concluderà con un appuntamento dedicato all’intrattenimento. In programma lo spettacolo “Io do di malto”, che vedrà protagonista il poliedrico Giuseppe Grosso Ciponte insieme a Francesca Florio. Un momento che unirà ironia, arte e divulgazione, proponendo un modo originale di raccontare il mondo della birra attraverso il linguaggio dello spettacolo. La scelta di affiancare alla formazione tecnica e alla degustazione anche una proposta artistica rientra nell’impostazione del settimo Incontro diVino, pensato come un’occasione di condivisione capace di coinvolgere un pubblico ampio. L’iniziativa si svolgerà all’Agriturismo Feudo Gagliardi, dove ad accogliere i partecipanti saranno i fratelli Teresa e Vincenzo Vozzo, affiancati da Barbara Bova. La giornata rappresenterà così anche un’opportunità per mettere in relazione le professionalità del settore brassicolo con quelle della ristorazione e dell’accoglienza del territorio.

Giovanni Galasso: “Per la prima volta parleremo di birra”

A spiegare le ragioni della scelta è Giovanni Galasso, delegato FISAR Reggio Calabria, che sottolinea la volontà di ampliare le tematiche affrontate dalla delegazione e raggiungere nuovi appassionati attraverso una proposta differente rispetto agli appuntamenti precedenti. “Questa volta non sarà un sabato sera, ma una domenica mattina e soprattutto, per la prima volta, parleremo di birra. Abbiamo voluto aprire le porte a un nuovo target di appassionati e ampliare ulteriormente le tematiche della nostra mission: diffondere la cultura e la conoscenza delle eccellenze enogastronomiche. Dopo sei eventi consecutivi conclusi con il tutto esaurito, ci auguriamo di replicare anche questa volta. La voglia di crescere è tanta e la passione che accomuna questa piccola, ma già grande delegazione, è davvero incommensurabile. I nostri padroni di casa saranno, in questa occasione, i fratelli Teresa e Vincenzo Vozzo, affiancati da Barbara Bova, un gruppo affiatato e professionale, capace di coniugare accoglienza, qualità e attenzione ai dettagli”, precisa Galasso. Parole che evidenziano il percorso di crescita della delegazione e l’intenzione di proseguire con iniziative capaci di unire approfondimento, convivialità e promozione delle realtà locali.

Con il settimo Incontro diVino, la FISAR Reggio Calabria conferma dunque la volontà di estendere la propria attività culturale e formativa a nuovi ambiti dell’enogastronomia, creando occasioni di incontro tra produttori, professionisti e appassionati. La scelta di dedicare un’intera giornata alla birra, dopo sei eventi incentrati sulle attività della delegazione e conclusi con il tutto esaurito, segna un ulteriore passaggio nel percorso dell’associazione. L’appuntamento di domenica 29 novembre a Caulonia offrirà un programma che partirà dalla conoscenza delle tecniche produttive, passerà attraverso l’esperienza degli abbinamenti a tavola e si concluderà con uno spettacolo, valorizzando curiosità, formazione e condivisione come elementi fondamentali della cultura del buon bere.