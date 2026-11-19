E se l’incontro con una sconosciuta diventasse l’occasione per scoprire quanto poco conosciamo davvero noi stessi? E se dietro un’attesa apparentemente ordinaria si nascondesse qualcosa di molto più inquietante? È da queste suggestioni che prende forma “Alfa e Omega”, lo spettacolo teatrale prodotto da Officine Jonike Arti, in programma sabato 21 novembre, alle ore 20:30, a Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia. Due donne si incontrano in una stazione d’autobus deserta, uno spazio sospeso nel tempo, dove le partenze sembrano non arrivare mai e ogni parola può aprire uno scenario inatteso. Sono Alfa e Omega, due personalità agli antipodi, accomunate da un’esistenza segnata dalla disillusione e da una disperata ricerca di una via d’uscita.

Alfa è elegante, lunatica, imprevedibile. Cerca di mettere a tacere il dolore con i farmaci, si aggrappa alle citazioni letterarie e immagina una fuga a Lisbona, forse l’ultimo tentativo di reinventarsi. Omega, donna dell’Est, pragmatica e disincantata, aspetta invece un uomo dal cappotto gessato, al quale sembra aver affidato la possibilità di cambiare il corso della propria vita. Ma chi sono davvero queste due donne? Cosa nascondono le loro parole e, soprattutto, quanto c’è di autentico nelle rispettive versioni della realtà? Quello che comincia come un incontro casuale si trasforma in un confronto sempre più serrato, una partita psicologica nella quale i ruoli si confondono, le identità si incrinano e le certezze cedono il passo a nuove rivelazioni. Il pubblico viene trascinato in una trama che gioca con l’ambiguità, alternando tensione, ironia e inquietudine, senza rinunciare a una profonda esplorazione delle fragilità umane.

La scrittura di Milasi e Loddo costruisce un universo drammaturgico nel quale il noir diventa la chiave per raccontare il vuoto quotidiano

La scrittura di Maria Milasi e Domenico Loddo costruisce un universo drammaturgico nel quale il noir diventa la chiave per raccontare il vuoto quotidiano, la solitudine e quella migrazione esistenziale che spinge gli individui a cercare altrove ciò che non riescono più a trovare nella propria vita. “Un intreccio dalle caratteristiche noir che si dipana fino a diventare un groviglio esistenziale di solitudini perdute”, lo definisce il regista Americo Melchionda, sottolineando la lotta dei personaggi contro l’inevitabilità della propria rovina. In scena, Maria Milasi e Kristina Mravcova danno corpo a due figure femminili complesse, lontane dagli stereotipi, interpreti di una vicenda nella quale il confine tra vittima e carnefice, verità e finzione, possibilità e resa rimane costantemente in discussione.

“Alfa e Omega” non è soltanto la storia di due donne, ma un’indagine sulle maschere che indossiamo, sulle occasioni perdute e sulla difficoltà di sottrarsi a un destino che, a volte, sembra già deciso. Perché non tutte le attese conducono a una partenza e non tutti gli incontri avvengono per caso. L’appuntamento è sabato 21 novembre alle ore 20:30 a Palazzo Gagliardi, Vibo Valentia. Lo spettacolo è prodotto da Officine Jonike Arti.