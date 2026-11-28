Tensione in Albania, dove migliaia di persone sono scese in piazza a Tirana per chiedere le dimissioni del primo ministro Edi Rama. La manifestazione è stata caratterizzata da scontri tra dimostranti e forze dell’ordine, con la polizia che ha utilizzato gas lacrimogeni e idranti per disperdere la folla. Durante la protesta sono state lanciate pietre e sono state danneggiate telecamere e finestre di edifici governativi. La mobilitazione si inserisce nell’ambito delle contestazioni contro un progetto turistico di lusso legato a Jared Kushner, genero di Donald Trump, che interessa una riserva naturale situata lungo la costa albanese. Una vicenda nella quale si intrecciano questioni politiche, interessi economici e tutela del patrimonio ambientale.

Albania, migliaia di persone in piazza contro il governo di Edi Rama

La manifestazione di sabato 28 novembre, nel giorno in cui l’Albania celebra l’indipendenza nazionale, rappresenta un nuovo episodio della mobilitazione antigovernativa che da mesi interessa il Paese. La principale richiesta avanzata dai manifestanti è quella delle dimissioni del premier Edi Rama. Le tensioni nella capitale sono sfociate in scontri con le forze dell’ordine. La polizia ha fatto ricorso a lacrimogeni e idranti, mentre gruppi di manifestanti hanno lanciato pietre e danneggiato sistemi di videosorveglianza e finestre di edifici governativi. Non si tratta di un episodio isolato. Già nelle scorse settimane si erano registrati violenti scontri tra manifestanti e polizia nelle strade di Tirana, nell’ambito delle contestazioni contro l’esecutivo albanese.

Albania, il progetto turistico di Jared Kushner all’origine delle proteste

All’origine della mobilitazione figura un progetto immobiliare destinato alla realizzazione di un complesso turistico di lusso lungo la costa meridionale dell’Albania, collegato a una società di investimenti fondata da Jared Kushner, marito di Ivanka Trump e genero del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A suscitare le contestazioni è la localizzazione dell’intervento all’interno di una riserva naturale costiera. Le prime manifestazioni, iniziate nel mese di maggio, hanno avuto carattere prevalentemente pacifico, per poi trasformarsi in una più ampia mobilitazione contro il governo albanese.

Tirana, dalle contestazioni ambientaliste alla richiesta di dimissioni del premier

La protesta, inizialmente incentrata sulla tutela del patrimonio naturalistico albanese e sull’opposizione al progetto turistico, ha progressivamente assunto una dimensione politica più ampia. La mobilitazione, nella quale un ruolo rilevante è ricoperto dagli studenti, è diventata un movimento di contestazione nei confronti dell’esecutivo guidato da Edi Rama, al governo dal 2013 e riconfermato per un quarto mandato nel 2025.