Al via la 5ª Settimana della Macchia Mediterranea in Sicilia: tutela del paesaggio, biodiversità e azioni concrete per il clima

Prenderà il via il prossimo 14 novembre per concludersi il 21 novembre 2026 la 5ª edizione della Settimana della Macchia Mediterranea in Sicilia, un appuntamento ormai centrale per la promozione della sostenibilità ambientale, la tutela della biodiversità e la salvaguardia del paesaggio. Promossa dai Comitati e dalle Associazioni di riferimento – tra cui la il Comitato dei Promotori della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea, il Ramarro di Caltagirone e AssoCEA Messina APS – l’iniziativa si snoderà attraverso un ricco calendario di eventi diffusi in diverse province siciliane e non solo.

Il programma allegato e in progress unisce momenti di riflessione culturale, scientifica e istituzionale a interventi pratici di tutela attiva del territorio, come la messa a dimora di alberi e arbusti autoctoni, attività di educazione ambientale con le scuole e momenti di pulizia partecipata.

I momenti salienti del programma

Venerdì 13 novembre (ore 12:30 – 13:30): Anteprima dedicata alle scuole con il collegamento “Futuri Cittadini Responsabili 2.0” per la Celebrazione della Giornata Nazionale degli Alberi e la proiezione di estratti del video “La Macchia Mediterranea in Sicilia: tra Paesaggio e Biodiversità”.

Anteprima dedicata alle scuole con il collegamento “Futuri Cittadini Responsabili 2.0” per la Celebrazione della Giornata Nazionale degli Alberi e la proiezione di estratti del video “La Macchia Mediterranea in Sicilia: tra Paesaggio e Biodiversità”. Sabato 14 novembre: Si parte a San Piero Patti con la messa a dimora di un arbusto nel Giardino dei Profumi, seguita nel pomeriggio da un trekking naturalistico nel Bosco di Malabotta curato da AssoCEA Messina APS, dedicato alla valorizzazione delle cerrete e alla conservazione della macchia mediterranea.

Si parte a San Piero Patti con la messa a dimora di un arbusto nel Giardino dei Profumi, seguita nel pomeriggio da un trekking naturalistico nel Bosco di Malabotta curato da AssoCEA Messina APS, dedicato alla valorizzazione delle cerrete e alla conservazione della macchia mediterranea. Domenica 15 novembre: Interventi diffusi a Geloi Wetland, nel Comune di Oliveri (con l’avvio della piantumazione di 426 nuovi alberi per la resilienza climatica), nel Bosco di Santo Pietro a Caltagirone (C.da Renelle) e al Forte Cavalli con mostre tematiche sul paesaggio del Valdemone.

Interventi diffusi a Geloi Wetland, nel Comune di Oliveri (con l’avvio della piantumazione di 426 nuovi alberi per la resilienza climatica), nel Bosco di Santo Pietro a Caltagirone (C.da Renelle) e al Forte Cavalli con mostre tematiche sul paesaggio del Valdemone. Lunedì 16 e Martedì 17 novembre: Spazio agli incontri culturali e divulgativi, tra cui l’appuntamento alla Scuola A. Gussio di Sant’Alessio Siciluo con Franco Sacchetti e le letture di grandi autori della letteratura italiana (da Sciascia a Quasimodo, da D’Annunzio a Tomasi di Lampedusa) abbinate alla piantumazione di un carrubo presso Mater Vitae.

Spazio agli incontri culturali e divulgativi, tra cui l’appuntamento alla Scuola A. Gussio di Sant’Alessio Siciluo con Franco Sacchetti e le letture di grandi autori della letteratura italiana (da Sciascia a Quasimodo, da D’Annunzio a Tomasi di Lampedusa) abbinate alla piantumazione di un carrubo presso Mater Vitae. Mercoledì 18 novembre: A Corleone, studenti e amministratori locali si confronteranno su verde pubblico, mobilità sostenibile e decoro urbano, culminando nella firma del “Manifesto dell’18 Novembre” per l’istituzione di una Consulta Ambientale Comunale Permanente. Nella stessa giornata, focus di grande rilievo istituzionale con la presentazione del Rapporto SNPA 2026 sul Consumo di Suolo in collaborazione con l’ISPRA.

A Corleone, studenti e amministratori locali si confronteranno su verde pubblico, mobilità sostenibile e decoro urbano, culminando nella firma del “Manifesto dell’18 Novembre” per l’istituzione di una Consulta Ambientale Comunale Permanente. Nella stessa giornata, focus di grande rilievo istituzionale con la presentazione del Rapporto SNPA 2026 sul Consumo di Suolo in collaborazione con l’ISPRA. Giovedì 19 e Venerdì 20 novembre: Incontri istituzionali, attività didattiche a Corleone con l’Istituto Agrario, il ChiattuliddaFest a Licata e il seminario di Furci Siculo “Il Pescestocco incontra la Macchia Mediterranea”.

Incontri istituzionali, attività didattiche a Corleone con l’Istituto Agrario, il ChiattuliddaFest a Licata e il seminario di Furci Siculo Sabato 21 novembre: Prima messa a dimora di essenze mediterranee nel nuovo Parco Urbano delle Quattro Stagioni a Modica, di un ulivo a Danisinni e l’omaggio floreale alla Stele Livatino ad Agrigento .

Prima messa a dimora di essenze mediterranee nel nuovo Parco Urbano delle Quattro Stagioni a Modica, di un ulivo a e l’omaggio floreale alla . Domenica 22 novembre: Gran finale con l’azione pratica della Convergenza Ecologica: un raduno collettivo per la pulizia straordinaria di contrada Quaglino e della Montagna dei Cavalli, seguito dalla messa a dimora di nuovi alberi all’abbeveratoio dei Pilastri.

La Settimana della Macchia Mediterranea – con i Patrocini della Città Metropolitana di Messina, della Città di Caltagirone, della Città di Imperia, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Messina, del Dipartimento CHIBIOFARAM di UniME, e di Arpa Sicilia e di tutti gli Enti e Associazioni che collaborano alla iniziativa – si conferma un’occasione fondamentale per sensibilizzare enti locali, istituzioni, scuole e cittadini sull’importanza vitale della tutela ambientale, trasformando la cura del verde in un atto concreto di futuro e sostenibilità per la Sicilia.

Contatti e aggiornamenti:

email: ceamessina@gmail.com – tel. 347 5870723

È possibile seguire il calendario dettagliato e gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina ufficiale dell’evento: https://www.facebook.com/events/1394577139202657

Per aderire alla Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea informazioni all’indirizzo: https://www.facebook.com/CartadeiComuniCustodidellaMacchiaMediterranea.

Il programma della 5ª Settimana della Macchia Mediterranea in Sicilia

La Settimana della Macchia Mediterranea (14-21 novembre 2026) prevede i seguenti appuntamenti*:

Venerdì 13 novembre 2026 ore 12:30 – 13:30 collegamento con le Scuole di Futuri Cittadini Responsabili 2.0 per la Celebrazione della Giornata Nazionale degli Alberi e proiezione di estratti del Video La Macchia Mediterranea in Sicilia: tra Paesaggio e Biodiversità**. Sabato 14 novembre 2026 ore 11:00 messa a dimora di un arbusto della Macchia Mediterranea nel Giardino dei Profumi ex Castello a cura del Comune di San Piero Patti con Vice Sindaco Gianluca Di Bella. Sabato 14 novembre 2026 ore 11:30 nel Bosco di Malabotta durante il trekking a cura di AssoCEA Messina APS un momento di pausa per ammirare le vetuste cerrete (alle quote inferiori) e una riflessione sulla Macchia Mediterranea e sua tutela e conservazione con Francesco Cancellieri. Domenica 15 novembre 2026 ore 9:00 a Geloi Wetland si dà inizio alla messa a dimora delle di piccole piante e arbusti della Macchia Mediterranea. Domenica 15 novembre 2026 ore 9:00 a nel Comune di Oliveri iniziano i lavori per la messa a dimora di 426 nuovi alberi. L’intervento fa parte di un progetto finanziato dalla Regione Siciliana finalizzato alla rigenerazione, allo sviluppo e alla riqualificazione del verde urbano ed extraurbano per rendere il territorio più resiliente ai cambiamenti climatici. Domenica 15 novembre 2026 ore 9:00 – 12:00 Festa della Macchia Mediterranea nel Bosco di Santo Pietro (Caltagirone) c.da Renelle con il Ramarro nella Base Naturalistica Domenica 15 novembre 2026 ore 9:00 – 12:00 Forte Cavalli Mostre: “La Macchia Mediterranea in Sicilia” e “Natura e Paesaggio nel Valdemone”. Domenica 15 novembre 2026 ore 10:35 EducAmbiente 4.0 su it/radiomessina dedicato a: La Giornata Nazionale degli Alberi con Liana Cannata e Stefano Salvo in Studio in collegamento marco Visconti e Vincenzo Piccione conducono Giovanni Saija Bisazza e Francesco Cancellieri. Lunedì 16 novembre 2026 ore 9:30-11:00 con Franco Sacchetti “La Macchia Mediterranea incontra il Fratino” presso il Plesso A.Gussio di Sant’Alessio Siculo. Lunedì 16 novembre 2026 ore 16:00 I SETTE CAPODOGLI… PIU’ UNO! al MuMa di Milazzo l’incontro con Franco Sacchetti e Carmelo Isgrò con Assessore alla Cultura del Comune di Milazzo, Stefania Scolaro, e dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Vasto, Gabriele Barisano, che interverranno per celebrare l’avvio del gemellaggio e rafforzare la collaborazione culturale e ambientale tra le due realtà, presente Francesco Cancellieri, presidente di AssoCEA Messina APS, promotore della 5^ Settimana della Macchia Mediterranea in Sicilia. Martedì 17 novembre 2025 ore 16:00 Letture sulla Macchia Mediterranea a Mater Vitae con Brani di: Leonardo Sciascia, Salvatore Quasimodo, Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli, Eugenio Montale, Grazia Deledda, Gesulado Bufalino e Tomasi di Lampedusa e messa a dimora di un carrubo … con sorpresa! Mercoledì 18 novembre 2026 ore 10:00 – Corleone Istituto Comprensivo G. Vasi – Un incontro con gli studenti, le associazioni e rappresentanti dell’amministrazione comunale. Temi al centro del dibattito: l’importanza della tutela dell’ambiente, la dieta mediterranea e la gestione dei Rifiuti e del Decoro urbano: Contrasto all’abbandono nelle contrade e potenziamento dei controlli. 2. Mobilità Sostenibile: Traffico, isole pedonali e strade scolastiche sicure a Corleone. 3. Verde Pubblico: Cura e valorizzazione delle aree verdi e contrasto allo smog. Firma del “Manifesto dell’18 Novembre” per chiedere l’istituzione di una Consulta Ambientale Comunale Permanente. Mercoledì 18 novembre 2026 ore 18:30 per “Gli Incontri di AssoCEA Messina APS – Centro di Educazione Ambientale” con Michele Munafò di Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Angela Foti e Piccione Vincenzo, PRIMO FOCUS SULLA SICILIA del Rapporto SNPA ediz. 2026 . Con il Patrocinio di Istituto Nazionale di Bioarchitettura Giovedì 19 novembre 2026 ore 10:00 messa a dimora di arbusti e alberi della Macchia Mediterranea nella Base di Renelle e dimostrazione del Metodo GroasisWaterboxx è il nuovo metodo innovativo per la messa a dimora di specie autoctone utilizzato nel Bosco di Santo Pietro a Caltagirone all’interno del Progetto MedMaquis. Giovedì 19 novembre 2026 ore 15:00 La Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea incontra il Museo Didattico di Storia Naturale presso il Museo Civico di Niscemi. Venerdì 20 novembre 2026 ore 9:30 messa a dimora di alberi/arbusti della Macchia Mediterranea nella Villa Comunale di Corleone con la partecipazione dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura Don Calogero Di Vincenti e dell’I.C. G. Vasi con Luca Gazzara e Salvatore Schillaci nell’ambito del Modulo V.I.T.A. del Progetto Futuri Cittadini Responsabili 2.0. Venerdì 20 novembre 2026 dalle ore 9:30 messa a dimora di arbusti e alberi della Macchia Mediterranea nella Città di Licata con Tony Rocchetta Custode della Macchia Mediterranea a Licata con Turi Scuto e Renato Carella per il ChiattuliddaFest 4. Venerdì 20 novembre 2026 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 Foresta urbana: paesaggio culturale e sua complessità, a cura del Prof. Agr. Giuseppe Barbera, Consulente scientifico del Workshop AgroFood Danisinni. Venerdì 20 novembre 2026 dalle 18:00 alle 20:00 – Da Onofrio a Furci Siculo dalle ore 18:00 alle ore 20:00 il Seminario: “Il Pescestocco incontra la Macchia Mediterranea” – e dalle ore 20:00 Degustazioni a #GoGò di Stocco a #TuttoPasto! Sabato 21 novembre 2026 ore 10:00 deposizione omaggio floreale alla Stele Livatino ad Agrigento con Vincenzo Piccione, Giuseppe Cacciola e Francesco Cancellieri Sabato 21 novembre 2026 ore 11:00 Prima messa a dimora di alberi e arbusti della macchia Mediterranea nel Parco Urbano delle Quattro Stagioni in fase di realizzazione nella Città di Sabato 21 novembre 2026 ore 12:00 Messa a dimora di un ulivo nella Foresta Urbana di Danisinni. Quando la bellezza diventa Comunità, in occasione della 5^ Settimana della Macchia Mediterranea in Sicilia 2026. Domenica 22 novembre 2026 – LA CONVERGENZA ECOLOGICA (Azione Pratica) L’iniziativa prevede il raduno generale alle 08:30 in centro (davanti la Villa) con divisione in squadre per ripulire dai rifiuti due diversi siti, con percorsi adatti sia a famiglie che ad escursionisti esperti. Dalle 09:30 alle 12:00 si svolgeranno le operazioni di pulizia a Contrada Quaglino e alla Montagna dei Cavalli, utilizzando mezzi ecologici (a piedi, in bici, e-bike o trekking). Alle 12:00 i gruppi si ricongiungeranno all’abbeveratoio dei Pilastri per piantare alberi, scattare la foto di gruppo con i dati della raccolta e raccogliere i sacchi nei punti di stoccaggio previsti. Giovedì 26 novembre 2026 ore 9:00 Incontro con la 2^ Circoscrizione della Città di Messina incontro per illustrare la Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea.

* Modifiche e aggiornamenti su: https://www.facebook.com/events/1394577139202657

** https://www.youtube.com/watch?v=KpJQYSXyBeo&t=54s

N.B.: Gli Eventi potrebbero subire variazioni – a causa delle condizioni meteo e/o esigenze organizzative – senza preavviso.