Due vittorie consecutive! Ora, la Cosedil F3 Motors Akademia Messina si prepara a tornare in trasferta. Domenica 22 novembre – ore 15 – le SuperGirls di Coach Barbieri saranno impegnate al “Pala Bus Company” di Villafranca Piemonte, dove affronteranno la Wash4Green Monviso Volley. La gara sarà valida per la decima giornata di andata della Regular Season del campionato di Serie A2 Fineco. Una sfida importante per il percorso delle siciliane, che arrivano all’appuntamento dopo la prima vittoria piena nel turno infrasettimanale dello scorso mercoledì. Grazie alle ultime due vittorie consecutive, Messina è salita al 13esimo posto in classifica, a quota 8 punti.

Il percorso messinese, dopo un avvio di campionato caratterizzato da risultati alterni e da una certa discontinuità nelle prestazioni, sembra aver trovato una nuova direzione. Le SuperGirls, pur avendo mostrato in diverse occasioni di poter competere anche con formazioni più alte in classifica, non erano riuscite a dare continuità ai propri risultati. Le ultime due gare casalinghe hanno però restituito segnali incoraggianti, con cinque punti conquistati e una maggiore solidità nei momenti decisivi.

Il recap del match contro Altino

Dopo la rimonta al tie-break contro Melendugno, le siciliane hanno confermato i progressi superando la Tenaglia Altino Avastese Volley con un convincente 3-1 (26-24, 20-25, 25-19, 25-18). Una vittoria importante non soltanto per il bottino pieno, ma anche per il modo in cui è maturata: dopo un primo set combattuto, Messina ha subìto il ritorno delle abruzzesi nella seconda frazione, riuscendo però a riprendere il controllo della gara nei due set successivi. Rispetto alla precedente sfida contro le salentine, risolta soltanto al quinto set dopo essere stata in svantaggio 1-2, questa volta le messinesi hanno saputo reagire con maggiore prontezza alla fase di difficoltà, senza concedere alle avversarie la possibilità di riaprire l’incontro.

A conferma della buona prova collettiva, sono arrivati i 20 punti di Sara Bellia – Top Scorer dell’incontro- i 17 di Saana Lindgren e i 16 dell’MVP Veronica Quero. Dai numeri emerge con chiarezza uno degli aspetti che ha fatto la differenza per la squadra messinese: il muro. Le ragazze di Coach Barbieri hanno infatti messo a segno ben 17 muri vincenti, contro i 7 delle avversarie, creando un gap di dieci punti in questo fondamentale. Superiorità anche in ricezione, con il 46% di efficienza rispetto al 28% di Altino, e in attacco, dove Messina ha chiuso al 21% contro il 16% delle ospiti.

Al servizio le siciliane hanno realizzato 5 ace, mentre le abruzzesi si sono fermate a 2. Più equilibrato il dato relativo al contrattacco, con il 35% per le padrone di casa e il 34% per le avversarie. Decisamente più marcata, invece, la differenza nel cambio palla: 40% di efficienza per Messina contro il 15% di Altino.

Archiviato il doppio impegno casalingo, per Rolando e compagne si apre ora una nuova fase del campionato, con il ritorno in trasferta sul campo della Wash4Green Monviso Volley. Una sfida che presenta insidie: di fronte ci sarà un’avversaria molto ostica, costruita per grandi obiettivi. Ma le messinesi hanno già dimostrato di saper tenere il ritmo delle squadre di vertice. Con una maggiore consapevolezza, le SuperGirls potranno scendere in campo mostrando tutte le loro qualità.

L’obiettivo è uno: proseguire la risalita in classifica, cercando anche lontano dal “PalaRescifina” quella continuità di rendimento che finora è mancata.

L’avversario di turno

Dopo quattro stagioni consecutive in Serie A1, la Wash4Green Monviso Volley riparte dalla Serie A2, categoria nella quale aveva conquistato la promozione nel 2022 vincendo il campionato. La retrocessione ha aperto una nuova fase per il club piemontese, che ha affidato la guida tecnica ad Andrea Giovi, affiancato da Claudio Basso nel ruolo di secondo allenatore e da Raffaele Grasso come scoutman.

Il roster allestito per la nuova stagione presenta giocatrici con esperienze maturate in diverse categorie e anche all’estero. In cabina di regia ci sono Maria Irene Ricci e Ludovica Mennecozzi. Ricci, classe 1996, porta in dote un percorso significativo tra A1 e A2, con esperienze a Trentino e Perugia e diverse promozioni nel curriculum. Mennecozzi, più giovane, proviene dall’esperienza spagnola alla Aguere La Laguna.

Nel reparto opposti figurano la lettone Irbe Lazda e Olimpia Cicogna. Lazda ha maturato esperienze nel campionato universitario statunitense, in Lettonia e in Italia, dove ha giocato in A1 con Vallefoglia e in A2 con Trento. Cicogna ha invece costruito buona parte del proprio percorso nei campionati di B1 e B2, vestendo nella scorsa stagione la maglia di Garlasco. Il reparto schiacciatrici può contare sull’esperienza internazionale della statunitense Alyssa Enneking, che ha giocato in diversi campionati europei, conquistando anche titoli in Portogallo e a Cipro. Nell’ultima stagione ha vestito prima i colori di Talmassons, per poi tornare alla Futura Giovani Busto Arsizio nel corso del campionato. In terra bustocca aveva già giocato nella stagione 2024/25, conquistando l’accesso alle semifinali playoff, poi perse proprio contro Messina.

Con lei c’è Aurora Pistolesi, protagonista nello scorso anno con Costa Volpino, con cui ha vinto la Coppa Italia Frecciarossa A2 ed è stata eletta MVP della finale. Completano il reparto Bianca Bucciarelli e Francesca Bosso. La prima è reduce dall’esperienza a Concorezzo, ma ha anche fatto parte del roster di Talmassons in A1 nella stagione 2024/25, insieme a Coach Barbieri e alla SuperGirl Sofia Gazzola. Francesca, invece, arriva da Mondovì, proprio come la nostra Sara Colombano.

Al centro, le opzioni sono Alice Farina (Futura Giovani Busto Arsizio e con origini familiari milazzesi), Sveva Parini, reduce da quattro stagioni all’Omag-MT San Giovanni in Marignano, impreziosite dalla promozione in A1 e dalla conquista della Coppa Italia, e Nicole Modesti. Quest’ultima, che proviene da una stagione con la Numia Vero Volley Milano, vanta anche un importante passato nelle nazionali giovanili azzurre, con una medaglia d’argento ai Mondiali Under 18 del 2021 e l’oro agli Europei Under 19 del 2022.

Il reparto dei liberi è stato interessato da una situazione particolarmente delicata. Manuela Ribechi, reduce dall’esperienza alla Savino Del Bene Scandicci, ha riportato la rottura del tendine d’Achille durante un allenamento lo scorso ottobre, un infortunio che la costringerà a un lungo percorso di recupero. Per sopperire alla sua assenza, la società è intervenuta sul mercato ingaggiando Giulia De Nardi, arrivata dall’ Igor Gorgonzola Novara. A completare il reparto c’è Emma Bonansea, giovane atleta cresciuta nel vivaio del club.

Il percorso delle Pinelle

La Wash4Green Monviso Volley ha vissuto un avvio di stagione in crescendo. Dopo il netto successo esterno per 3-0 sul campo di Altino, le piemontesi sono incappate nella sconfitta interna contro Altafratte Padova (1-3) prima di osservare il turno di riposo previsto dal calendario.

Dal rientro in campo, però, la formazione di Villafranca Piemonte ha cambiato marcia, inanellando una lunga serie di vittorie. Monviso ha superato con un perentorio 3-0 Offanengo, ha piegato Imola al tie-break (3-2) e ha proseguito la propria corsa battendo Club Italia per 3-0. A seguire sono arrivati anche i successi per 3-1 sul campo dell’Itas Trentino e per 3-0 contro Fasano.

L’ultimo turno ha confermato l’ottimo momento delle gialloblù, capaci di imporsi con un netto 3-0 (25-19, 25-23, 25-15) sul campo di Melendugno. La Wash4Green parte forte e indirizza subito il parziale grazie all’efficacia in attacco di Enneking e a una serie di servizi incisivi che le permettono di costruire un vantaggio importante. Melendugno prova a rientrare in corsa con Gianfico e Perfetto, ma le gialloblù mantengono il controllo del gioco e chiudono 19-25 con il punto finale di Pistolesi.

Dopo un avvio di secondo set favorevole alle padrone di casa, Monviso ristabilisce rapidamente l’equilibrio e trova il sorpasso grazie a un break in battuta di Pistolesi. La frazione si sviluppa poi punto a punto, con le piemontesi brave a gestire i momenti decisivi e a conquistare il set sul 23-25, portandosi sul doppio vantaggio.

Le ospiti prendono subito in mano il terzo parziale con il muro di Parini e l’efficacia offensiva di Enneking, allungando progressivamente nel punteggio. Melendugno tenta di restare agganciata al match, ma il Monviso domina la seconda parte del parziale e chiude nettamente sul 15-25 con il primo tempo vincente di Parini, completando il successo per 3-0.

Giulia De Nardi conquista l’MVP della gara. Due le Top Scorer, una per parte: Alyssa Enneking e Beatrice Perfetto chiudono con 13 punti. In doppia cifra anche Aurora Pistolesi (12).

Per Monviso, l’obiettivo è dare continuità alle sei vittorie consecutive per cercare l’apice della classifica. Con una Messina sempre più viva, le Pinelle dovranno cercare di spingere fin dai primi punti; dall’altro lato, le SuperGirls dovranno scendere in campo senza pressioni, cercando di sciogliersi prima che le padrone di casa instaurino il loro rapido ritmo di gioco.

Le classifiche speciali

Per Messina, l’opposta Saana Lindgren si piazza al nono posto nella Top Spikers con 141 punti, seguita dalle schiacciatrici Sara Bellia -11esima con 133- e Payton Henderson, 12esima con 131. Nella Top Blockers, Lindgren e la centrale Veronica Quero occupano rispettivamente la quarta e quinta posizione, entrambe con 26 muri. Per Monviso, spiccano la centrale Alice Farina, sesta nella Top Blockers con 25 muri, e la schiacciatrice Cicogna Olimpia, prima nella Top Acers con 13 battute vincenti. Nella stessa graduatoria figurano anche Farina -settima con 10 ace- e Aurora Pistolesi, 11esima con 9. Nella Top Receivers, la formazione piemontese può contare su Giulia De Nardi -seconda con il 55,43% di ricezione perfetta – e Bianca Bucciarelli, 17esima con il 41,27%.

Passando alle statistiche di squadra, Messina si distingue per punti realizzati e muri. Le SuperGirls occupano il primo posto nella classifica dei punti con 642, mentre Monviso si attesta in 13esima posizione a quota 511. A muro, la formazione siciliana conquista la terza piazza con 103 blocks complessivi, seguita dalle piemontesi al 14esimo posto con 62. Al servizio, infine, è Monviso ad avere la meglio, con il secondo posto e 40 ace, mentre Messina si posiziona al 12esimo con 32 battute vincenti.

Le dichiarazioni pre-match

Coach Leo Barbieri (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “Monviso è una squadra costruita per stare nelle posizioni di vertice e lo sta dimostrando sul campo. Noi però arriviamo a questa sfida forti di due vittorie in tre giorni e, tornando a quanto ci siamo detti fin dall’inizio, andremo lì con la mente libera e con la voglia di giocarci tutto fino in fondo. Ho sempre sostenuto che sia sbagliato etichettare una partita come facile o difficile. Se guardiamo i risultati, ci rendiamo conto che la differenza la fa soprattutto la mentalità”.

“Lo abbiamo dimostrato sia a Costa Volpino sia contro Busto:” – prosegue Barbieri– “magari non eravamo ancora al livello che abbiamo raggiunto oggi, ma quelle partite ce le siamo giocate. Per questo il nostro obiettivo è continuare a scendere in campo sempre con lo stesso spirito, a prescindere dall’avversario: vogliamo giocarcela fino alla fine”.

Elisabeth Caruso (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “Monviso è una delle due formazioni retrocesse dalla A1 nella scorsa stagione e ha allestito un roster di grande qualità per questo campionato. Basti pensare a giocatrici come Parini e Ricci, che hanno disputato l’ultima stagione nella massima serie. Abbiamo già iniziato a studiare le nostre avversarie perché ci aspetta una partita molto impegnativa, nella quale cercheremo di dare il massimo. Sappiamo che sarà una delle trasferte più lunghe della stagione, ma questo non ci condizionerà: anzi, sarà uno stimolo in più per scendere in campo con ancora maggiore determinazione, mettendo anima e corpo in ogni punto. Siamo concentrate, motivate e pronte ad affrontare Monviso“.

Gli altri incontri della Regular Season e la classifica

Le altre gare della decima giornata: Marsala vs Trento, Roma vs Club Italia, Melendugno vs Cremonese, Imola vs Costa Volpino, Offanengo vs Busto Arsizio, Perugia vs Fasano, Padova vs Altino.

Classifica

Perugia* 21 Monviso* Costa Volpino* 20 Busto Arsizio* 19 Padova 17 Trento 16 Roma* 14 Fasano* 13 Club Italia 12 Marsala* 12 Offanengo 10 Altamura 10 Messina 8 Cremonese* 8 Imola 7 Melendugno* 5 Altino 4

*una partita in meno

Direzione di gara e dove vederla online

Il match di domenica 22 novembre sarà diretto dalla coppia arbitrale Denise Galletti e Fabio Pasquali. Al loro fianco, Matteo Crudo al video check e Francesco Grillone quale segnapunti federale.

Tutte le gare della LVF A2 Fineco saranno inoltre disponibili su DAZN in modalità freemium, consentendo quindi agli appassionati di seguire gratuitamente l’intero campionato.

Per accedere alle partite sarà sufficiente creare un account gratuito sulla piattaforma: non sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, né inserire un metodo di pagamento.

Nella fattispecie, il match di domenica 22 novembre sarà visibile anche sul canale YouTube della Lega Volley Femminile.