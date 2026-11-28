Dieci giornate di campionato non hanno cambiato le ambizioni di Saana Lindgren. L’opposto della Cosedil F3 Motors Akademia Messina, ospite di “Tao Mattina Live” su Radio Taormina, radio ufficiale del club messinese, continua a credere nelle possibilità della squadra di inserirsi tra le prime nove formazioni del campionato di Serie A2 Fineco e conquistare l’accesso ai Playoff.

Nel corso dell’intervista, condotta dal giornalista Carmelo Caspanello insieme a Sophia Filistad, l’atleta finlandese ha analizzato il percorso delle SuperGirls, partendo dalla sconfitta maturata sul campo di Monviso dopo i due successi consecutivi contro Melendugno e Altino.

La continuità, una questione anche di esperienza

Di fronte a una delle principali candidate alla promozione, Messina ha saputo tenere testa alle avversarie, senza tuttavia riuscire a concretizzare le occasioni costruite nei finali dei tre parziali: “sapevamo che Monviso fosse una delle migliori squadre del campionato e lottasse per la vittoria finale. Abbiamo combattuto davvero bene e, guardando i punteggi dei singoli set, siamo state molto vicine a conquistarli. Purtroppo, c’è stato qualche errore di troppo”.

Nell’analisi di Lindgren, uno degli aspetti sui quali il gruppo dovrà continuare a lavorare riguarda la capacità di mantenere costante il proprio rendimento nell’arco dell’intera partita: “a volte giochiamo davvero bene, altre volte il nostro livello si abbassa molto. Dobbiamo trovare un equilibrio. Siamo anche una squadra giovane e credo che questo equilibrio arrivi con l’esperienza, disputando più partite. Ridurre gli errori e riuscire a giocare allo stesso livello dall’inizio alla fine: questo sarà il nostro prossimo obiettivo”.

La qualità tecnica della pallavolo italiana

Reduce dalle esperienze in Francia e nella seconda serie polacca, Lindgren ha individuato nella preparazione tecnica delle atlete uno degli elementi maggiormente distintivi del campionato italiano.

Non soltanto la fisicità, dunque, ma soprattutto la cura dei dettagli, la qualità delle esecuzioni e la presenza di giocatrici tecnicamente preparate nei diversi organici: “contro ogni squadra che affrontiamo abbiamo la possibilità di vincere, ma anche quella di perdere. È proprio uno degli aspetti che mi piacciono della Serie A2 italiana”.

Una caratteristica che rende il torneo particolarmente interessante e che, nella lettura dell’opposta finlandese, lascia ancora ampi margini per la risalita delle messinesi.

L’obiettivo playoff resta immutato

Nonostante le difficoltà incontrate nella prima parte della stagione, Lindgren non ha ridimensionato le proprie aspettative: “prima dell’inizio della stagione ci eravamo poste l’obiettivo di raggiungere i playoff ed è ancora lì che vogliamo arrivare. Sappiamo di avere buone possibilità di entrare tra le prime nove squadre. Anche se al momento siamo un po’ indietro e abbiamo conquistato soltanto tre vittorie, sono ancora pienamente fiduciosa. La stagione è lunga, ci sono ancora tante partite da giocare”.

Le parole di Saana Lindgren esprimono la consapevolezza del momento, ma anche la volontà di non rinunciare alle ambizioni con cui il gruppo aveva iniziato il proprio percorso.

Dalla Finlandia alla Sicilia: il piacere di stare insieme

Dalle considerazioni sul campionato, l’intervista si è poi spostata sulle esperienze quotidiane di Saana in Sicilia. Mentre in Finlandia è già arrivata la neve, a Messina l’opposta ha trovato temperature decisamente più miti e una cultura della convivialità che ha imparato ad apprezzare: “mi piace il cibo, ma anche la cultura che gli ruota attorno. Andiamo a mangiare insieme, prendiamo un aperitivo, trascorriamo del tempo insieme. È qualcosa che apprezzo davvero molto”.

Tra le abitudini siciliane alle quali deve ancora adattarsi, invece, quella della guida nel traffico cittadino. Con il sorriso, Lindgren ha raccontato le differenze rispetto al proprio Paese: “in Finlandia, se c’è uno stop, ti fermi”. Spazio anche alle impressioni sulla bellezza di Taormina, visitata dall’atleta, e ai progressi nell’apprendimento della lingua italiana.

Intanto, per Saana e le sue compagne, è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Domenica 29 novembre, alle ore 17, la Cosedil F3 Motors Akademia Messina sarà impegnata al Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe contro la Nuvolì Altafratte Padova.