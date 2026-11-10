Aiuti all’Ucraina, retroscena Giorgetti: la telefonata con Meloni dopo la mancata firma

Una telefonata con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiarire il caso della mancata firma sul tredicesimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti avrebbe spiegato alla premier che l’assenza della sua sottoscrizione al decreto interministeriale è legata esclusivamente a ragioni logistiche e non a una contrarietà al provvedimento. È quanto si apprende dall’ANSA che cita fonti qualificate di governo, secondo le quali il chiarimento sarebbe arrivato nella serata di ieri, lunedì 9 novembre, durante una conversazione telefonica tra Giorgetti e Meloni.

Perché Giorgetti non ha firmato il decreto sugli aiuti all’Ucraina

Alla base della mancata firma ci sarebbe dunque un impedimento di natura procedurale. Giorgetti si trovava a Bruxelles, impegnato nelle riunioni dell’Eurogruppo e dell’Ecofin, e non avrebbe potuto sottoscrivere il decreto a distanza.

Il provvedimento relativo ai nuovi rifornimenti militari destinati a Kiev è infatti un documento classificato che, per ragioni di riservatezza, deve essere esaminato e firmato personalmente. Non sarebbe quindi stato possibile per il titolare del Ministero dell’Economia leggerlo e sottoscriverlo da remoto.

Il chiarimento riferito dalle fonti governative punta così a ricondurre la vicenda a un impedimento materiale legato alla presenza del ministro a Bruxelles, escludendo che la mancata firma sia stata determinata da una sua opposizione al tredicesimo pacchetto di aiuti all’Ucraina.