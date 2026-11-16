Agroalimentare calabrese, accordo tra Regione e Unioncamere per conquistare nuovi mercati: obiettivo Stati Uniti e Canada

Portare i prodotti agroalimentari calabresi su nuovi mercati nazionali e internazionali, rafforzare la competitività delle imprese e creare opportunità commerciali attraverso il contatto diretto con acquirenti e distributori. Sono gli obiettivi dell’accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Calabria e Unioncamere Calabria, presentato nel corso di una conferenza stampa nella sala blu della Cittadella regionale, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, e del presidente di Unioncamere Calabria, Pietro Falbo. L’intesa, che avrà una durata di tre anni, punta a sostenere soprattutto le piccole e medie imprese del settore agroalimentare, accompagnandole nei processi di promozione e internazionalizzazione attraverso la rete delle Camere di commercio italiane ed estere. Particolare attenzione sarà rivolta ai mercati del Nord America, a partire da Stati Uniti e Canada, considerati territori di interesse per le produzioni di qualità e per gli alimenti legati alla dieta mediterranea.

Gallo: “valorizzare i risultati di Calabria Straordinaria e raggiungere nuovi mercati”

L’accordo coinvolge il dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale della Regione Calabria e Unioncamere Calabria, con l’obiettivo di integrare strumenti, competenze e relazioni istituzionali a sostegno del sistema produttivo regionale. La collaborazione consentirà di sviluppare iniziative dedicate alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, delle produzioni certificate e delle microfiliere, attraverso attività di comunicazione, informazione, formazione e incontri commerciali. Tra le priorità figura anche l’individuazione di buyer qualificati e distributori interessati ai prodotti calabresi, così da favorire l’accesso a nuove opportunità di vendita e rafforzare la presenza delle aziende sui mercati esteri. Per l’assessore Gallo, questa nuova fase rappresenta un’evoluzione del percorso di promozione territoriale già avviato dalla Regione attraverso il marchio Calabria Straordinaria, con l’intenzione di rendere più strutturata e professionale l’azione di accompagnamento delle imprese.

“In questi anni – ha dichiarato l’assessore Gallo – abbiamo condotto un’efficace azione di promozione, riqualificando l’immagine della nostra regione, che si è riposizionata sui mercati nazionali e internazionali grazie al brand Calabria Straordinaria. Ora – ha aggiunto Gallo – bisogna professionalizzare ulteriormente questa azione e lo facciamo anche attraverso il protocollo d’intesa con Unioncamere Calabria, che ci aiuterà, grazie alla rete delle Camere di commercio nazionali ed estere, a far raggiungere nuovi mercati ai nostri prodotti e a far crescere ulteriormente i risultati ottenuti. Abbiamo puntato su chi deve fare questo mestiere, vale a dire le Camere di commercio, che possono mettere a disposizione un sistema di relazioni nazionali e internazionali per far conoscere le nostre produzioni, individuare buyer qualificati e valorizzare quelle aziende che fanno bene i compiti a casa e che in questi anni sono fortemente cresciute in termini di qualità”.

Le 19 Indicazioni geografiche protette e le opportunità del turismo delle radici

La valorizzazione del patrimonio agroalimentare regionale costituisce uno degli elementi centrali della collaborazione. La Calabria può contare su produzioni legate alla biodiversità, alle tradizioni locali e alle caratteristiche dei territori, risorse che Unioncamere intende promuovere anche attraverso una maggiore integrazione con il turismo. Il presidente Pietro Falbo ha richiamato in particolare la presenza di 19 Indicazioni geografiche protette, sottolineando la necessità di trasformare la qualità dei prodotti in una maggiore capacità di penetrazione commerciale. L’accordo guarda inoltre al turismo delle radici, considerato un’opportunità per coinvolgere i discendenti degli emigrati calabresi e favorire la riscoperta delle origini attraverso i sapori e le produzioni del territorio. Una prospettiva che collega la promozione agroalimentare all’identità culturale della regione, con l’obiettivo di creare nuove occasioni di crescita per le aziende.

“La Calabria – ha sottolineato il presidente di Unioncamere Calabria, Pietro Falbo – possiede un patrimonio straordinario fatto di borghi, biodiversità, tradizioni e produzioni agroalimentari di eccellenza. Nella nostra regione – ha spiegato Falbo – ci sono 19 Indicazioni geografiche protette che certificano una qualità eccellente. Dobbiamo riuscire a creare una sinergia sempre più forte tra queste risorse, perché il nostro agroalimentare esprime soprattutto storia, cultura e identità. Può diventare anche un importante elemento di richiamo per il turismo delle radici, consentendo ai calabro discendenti di riscoprire le origini della propria terra attraverso i suoi sapori. Con questo accordo rafforziamo la collaborazione con la Regione e mettiamo a disposizione delle imprese una rete di relazioni e strumenti operativi per affrontare i mercati internazionali, a partire da quello statunitense. La qualità delle nostre produzioni deve essere accompagnata da una maggiore capacità organizzativa e commerciale, affinché le eccellenze calabresi possano essere conosciute e apprezzate da un numero sempre più ampio di consumatori”.

Buyer internazionali nelle aziende calabresi: come funzionerà l’accordo

Uno degli strumenti previsti dalla collaborazione riguarda l’organizzazione di incontri diretti tra produttori e potenziali acquirenti, anche attraverso visite mirate nelle aziende agroalimentari calabresi. L’obiettivo è consentire agli operatori commerciali di conoscere da vicino i processi produttivi, le caratteristiche dei prodotti e gli elementi distintivi delle eccellenze regionali, favorendo la costruzione di relazioni commerciali più solide. Particolare interesse viene rivolto agli operatori della grande distribuzione, soprattutto internazionale, e alle opportunità offerte dai mercati statunitense e canadese, nei quali la domanda di prodotti di qualità e legati al modello alimentare mediterraneo rappresenta un ambito di interesse per le imprese calabresi. L’intesa contempla inoltre azioni di attrazione degli investimenti e iniziative formative destinate a rafforzare le competenze organizzative e commerciali delle aziende, con particolare attenzione alle piccole realtà produttive e alle microfiliere.

Alla presentazione dell’accordo hanno partecipato anche il dirigente generale del dipartimento regionale Agricoltura, Giuseppe Iiritano, la dirigente del settore Promozione delle produzioni e del territorio, Saveria Cristiano, e la segretaria generale di Unioncamere Calabria, Erminia Giorno. Nel corso dell’incontro è stata condivisa l’importanza di rafforzare il collegamento tra il sistema produttivo regionale e gli operatori commerciali, valorizzando la collaborazione istituzionale come strumento per rendere più efficaci le iniziative di promozione e internazionalizzazione. L’accordo avrà una durata triennale e le attività saranno definite attraverso specifici atti attuativi, che disciplineranno la realizzazione coordinata degli interventi previsti. La Regione Calabria e Unioncamere puntano così a consolidare il posizionamento dell’agroalimentare regionale sui mercati nazionali ed esteri, creando nuove opportunità per le imprese e contribuendo alla valorizzazione economica e culturale delle produzioni di qualità del territorio.