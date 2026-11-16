Agrigento, allarme di Mareamico per il viadotto sulla SS 640: “cemento deteriorato, ferri scoperti e tubazioni penzolanti” | FOTO

Allarme per le condizioni del viadotto IPSAS II lungo la Strada Statale 640, in località Mosella, nel territorio di Agrigento. A sollevare il problema è l’associazione ambientalista Mareamico, che denuncia “il deterioramento di alcune parti della struttura, la presenza di armature metalliche esposte e il danneggiamento dei supporti delle tubazioni. Una situazione che, secondo l’associazione, richiede un intervento urgente di manutenzione straordinaria per garantire adeguate condizioni di sicurezza lungo un’arteria particolarmente trafficata”. La segnalazione riguarda uno dei collegamenti stradali più importanti del territorio agrigentino, utilizzato quotidianamente per gli spostamenti tra Porto Empedocle e Caltanissetta. Mareamico richiama l’attenzione soprattutto “sulle condizioni del tratto più datato della strada, che conserva ancora caratteristiche risalenti alla sua realizzazione”.

Nel comunicato l’associazione ricostruisce la storia dell’infrastruttura: “La SS 640 è una importante e trafficatissima via di collegamento automobilistico tra Porto Empedocle e Caltanissetta. I lavori di costruzione della strada, originariamente ad una carreggiata con due corsie, cominciano intorno al 1960 e sono stati completati nel 1970. Il tratto compreso tra il centro urbano di Porto Empedocle, fino alla rotonda degli scrittori, mantiene le caratteristiche e le condizioni dell’epoca della costruzione di oltre 50 anni fa”.

Viadotto IPSAS II, la denuncia di Mareamico sul degrado della struttura

Al centro dell’allarme ci sono soprattutto le condizioni della soletta dell’impalcato del viadotto, dove l’associazione segnala “il deterioramento del calcestruzzo e la conseguente esposizione delle armature metalliche in corrispondenza delle banchine che ospitano le barriere di sicurezza”. “Nello specifico si segnala la condizione di degrado del viadotto IPSAS II, in località Mosella territorio di Agrigento, dove sono evidenti segni di notevole degrado della soletta dell’impalcato del viadotto che mettono a nudo le armature metalliche delle banchine ove sono allogate le barriere di sicurezza. La esposizione delle armature metalliche agli agenti atmosferici comporta un progressivo e veloce grado di sfaldamento del calcestruzzo che costituisce il copriferro ed una inevitabile riduzione delle capacità di resistenza delle funzioni originarie delle barriere di sicurezza che, oramai, sono obsolete e fuori dai canoni di sicurezza imposti dalle attuali normative vigenti in materia”.

Tubazioni penzolanti e supporti danneggiati: le altre criticità segnalate

La denuncia si concentra anche su un ulteriore elemento di degrado, relativo “alle tubazioni dei sottoservizi presenti lungo il manufatto”. Secondo Mareamico, “alcuni supporti ancorati alle pile del viadotto risultano rotti, lasciando le tubazioni sospese tra le campate”. “Lo stato di degrado del viadotto è altresì testimoniato dalla rottura dei supporti delle tubazioni dei sottoservizi ancorati alle pile del manufatto che lasciano penzolanti le tubazioni tra una campata e l’altra”.

Mareamico chiede interventi urgenti: segnalazione ad ANAS e istituzioni

Alla luce delle criticità evidenziate, Mareamico sollecita un intervento di manutenzione straordinaria sul viadotto IPSAS II, ritenuto necessario per una strada caratterizzata da un intenso volume di traffico. “Pertanto si rende necessario provvedere ad un urgente intervento di manutenzione straordinaria del viadotto IPSAS II al fine di restituire i canoni di sicurezza di una via densamente trafficata. Alla luce di tutto ciò si rende necessario provvedere ad un urgente intervento di manutenzione straordinaria del viadotto IPSAS II al fine di restituire i canoni di sicurezza di una via densamente trafficata. inviata segnalazione all’ANAS, alla Prefettura di Agrigento, al Presidente della Regione Sicilia, al Genio Civile di Agrigento e al Comune di Agrigento)”.