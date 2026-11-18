La Calabria conquista un importante riconoscimento nazionale per la capacità di coniugare tradizione agricola, innovazione, sostenibilità e ricambio generazionale. In occasione dei 25 anni della Legge di Orientamento, il Premio Multifunzionalità 2026 ha valorizzato tre realtà agricole italiane che hanno trasformato il passaggio tra generazioni in un’opportunità di crescita, senza perdere il legame con le proprie radici. A rappresentare il Sud è stato Vincenzo Abbruzzese, presidente regionale di Terranostra-Campagna Amica Calabria, che insieme alla sua famiglia guida l’azienda agrituristica e multifunzionale “Biosila” di Acri, nel cuore del Parco Nazionale della Sila. Il riconoscimento è stato consegnato a Roma durante l’evento “25 anni e non dimostrarli”, organizzato da Coldiretti per celebrare l’anniversario della Legge di Orientamento del 2001, una riforma che ha profondamente trasformato il settore agricolo italiano, consentendo alle imprese di diversificare le proprie attività attraverso l’agriturismo, la trasformazione dei prodotti, la vendita diretta e le fattorie didattiche.

La realtà premiata rappresenta, secondo Coldiretti Calabria, una testimonianza concreta delle opportunità generate dalla normativa sulla multifunzionalità, non soltanto per la regione ma per l’intero Mezzogiorno. Il percorso della famiglia Abbruzzese dimostra come il ricambio generazionale possa favorire la crescita delle imprese agricole, creando reddito, occupazione e servizi, valorizzando le produzioni locali e promuovendo un modello di sviluppo capace di unire innovazione e tutela dell’ambiente. Un riconoscimento che premia la scelta di investire nel futuro dell’agricoltura e conferma l’importanza di una legge che ha contribuito a rendere le campagne italiane più dinamiche, moderne e vicine ai cittadini. Le altre due realtà premiate, rispettivamente per il Centro e per il Nord Italia, sono state il Caseificio Perseo del Lazio e la Società Agricola Bagaggera della Lombardia.

Coldiretti: “La multifunzionalità ha cambiato la storia dell’agricoltura”

A venticinque anni dall’approvazione della Legge di Orientamento, Coldiretti Calabria evidenzia come la riforma abbia modificato profondamente il ruolo delle imprese agricole, consentendo loro di ampliare le attività e incrementare le opportunità di reddito. Una trasformazione che ha interessato in particolare le aziende a conduzione familiare, considerate la spina dorsale dell’agricoltura calabrese, offrendo loro la possibilità di differenziare le produzioni e i servizi. Nel corso dell’evento di Roma, il segretario generale della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, ha sostenuto la necessità di introdurre nella nuova Politica agricola comune (Pac) una misura specifica a sostegno delle imprese multifunzionali, soprattutto nelle aree interne e montane. Un’altra priorità individuata riguarda il rafforzamento della rete dei mercati contadini, considerati strumenti di coesione sociale capaci di garantire servizi, relazioni e opportunità alle comunità. Sono queste alcune delle sfide lanciate in occasione dell’anniversario della legge che, nel 2001, ha aperto la strada alla multifunzionalità e alla vendita diretta.

Il presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, sottolinea il cambiamento culturale, economico e sociale prodotto dalla riforma e chiede che le future politiche agricole riconoscano concretamente il valore delle aziende che svolgono più attività.

“È certo – commenta Franco Aceto presidente di Coldiretti Calabria – in venticinque anni è stata compiuta una rivoluzione culturale, economica e sociale, restituendo dignità e centralità all’agricoltore, non più semplice produttore di materia prima ma protagonista di un modello agricolo che significa anche tutela del territorio, biodiversità, energia pulita, agriturismo, inclusione sociale e benessere collettivo. Nella prossima riforma della Pac vogliamo una misura che sostenga le aziende che fanno davvero multifunzionalità, soprattutto nelle aree interne e montane Non possiamo chiedere a un’impresa agricola di inseguire cinque bandi diversi solo perché è capace di svolgere cinque attività differenti. Chi fa vendita diretta, agriturismo o realizza servizi deve poter contare su un sostegno pubblico semplice, veloce e capace di accompagnare gli investimenti”.

Nuova Pac, la richiesta di sostegni più semplici per le aziende agricole

La proposta avanzata da Coldiretti punta a riconoscere il valore economico e sociale delle attività agricole multifunzionali e a semplificare gli adempimenti per le imprese. L’obiettivo è evitare che un’azienda impegnata contemporaneamente nella produzione, nella vendita diretta, nell’ospitalità e nei servizi debba ricorrere a diversi strumenti di finanziamento per sostenere le proprie attività. Il percorso indicato dall’organizzazione si inserisce nella direzione già intrapresa con la legge Coltiva Italia, che ha ampliato le possibilità di ospitalità anche alle strutture impegnate nell’enoturismo e nell’oleoturismo. Accanto al sostegno alle imprese, Coldiretti considera fondamentale rafforzare i mercati contadini, nati grazie alle opportunità introdotte dalla Legge di Orientamento e sviluppati attraverso la rete di Campagna Amica. Un modello che, secondo l’organizzazione, permette di coniugare tutela del reddito agricolo, qualità alimentare e coesione sociale, favorendo il rapporto diretto tra produttori e consumatori.

Mercati contadini in Calabria, un progetto per portarli anche negli ospedali

Per la Calabria, il rafforzamento della vendita diretta rappresenta un’opportunità che va oltre il semplice commercio dei prodotti agricoli. Secondo Coldiretti, i mercati di Campagna Amica contribuiscono a ricostruire il legame tra città e campagna, rafforzano le relazioni nei quartieri e nei borghi e aiutano le nuove generazioni a conoscere la stagionalità dei prodotti e i principi di una corretta alimentazione. In questa prospettiva si inserisce il progetto di portare i mercati contadini anche negli ospedali attraverso “Campagna Amica per la Salute”, iniziativa promossa da Coldiretti insieme a Campagna Amica e Fondazione Aletheia per rafforzare il rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. L’organizzazione considera questi mercati anche uno strumento di difesa del reddito degli agricoltori, perché permettono di ridurre il peso delle intermediazioni e di trattenere una quota maggiore del valore prodotto direttamente sul territorio.

Proprio sul ruolo della vendita diretta, Coldiretti richiama l’attenzione sulle distorsioni che possono caratterizzare le filiere commerciali più lunghe e sulle conseguenze economiche per produttori e consumatori: “Quando la speculazione fa lievitare i prezzi dal campo allo scaffale, lasciando briciole a chi produce e conti salati a chi acquista, il rapporto diretto tra agricoltore e cittadino regge l’urto – I mercati significano reddito vero per le imprese, perché consentono di trattenere sul territorio il valore aggiunto creato con il proprio lavoro, sottraendosi alla morsa delle pratiche sleali e delle intermediazioni parassitarie”.

In Calabria oltre 350 agriturismi, 40 fattorie sociali e circa 100 fattorie didattiche

Il valore della multifunzionalità emerge anche dai numeri del settore agricolo calabrese. Nella regione si contano oltre 350 agriturismi, più di 40 fattorie sociali e circa 100 fattorie didattiche, dati che, secondo Coldiretti Calabria, sono in crescita anche dopo l’approvazione del regolamento regionale sull’agricoltura sociale. Accanto alla produzione agricola tradizionale si sono progressivamente sviluppate attività legate all’ospitalità, all’educazione, all’inclusione sociale, alle energie rinnovabili e alla cura del verde pubblico, ampliando il contributo delle imprese agricole alla vita economica e sociale del territorio. Il riconoscimento nazionale assegnato alla famiglia Abbruzzese assume così un significato che va oltre il successo di una singola impresa, diventando il simbolo delle possibilità di crescita offerte alle aziende agricole calabresi dalla diversificazione delle attività e dalla valorizzazione delle risorse locali. Una prospettiva che Coldiretti intende rafforzare attraverso nuove misure di sostegno, investimenti e una maggiore attenzione alle esigenze delle imprese che operano soprattutto nelle aree interne e montane della regione.