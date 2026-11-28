Oltre 81,4 milioni di euro di anticipi alle aziende agricole calabresi, con un incremento di oltre 21 milioni rispetto alla precedente campagna. Si conclude con un significativo aumento delle risorse erogate la fase di pagamento degli anticipi relativi alla Domanda Unica 2026. Arcea, l’Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura, ha infatti autorizzato il terzo elenco di pagamento, per un importo complessivo di 6.265.507,04 euro. Con quest’ultimo provvedimento, adottato nell’ambito delle erogazioni in anticipo consentite fino al 30 novembre, le somme complessivamente liquidate attraverso i tre elenchi di pagamento raggiungono gli 81.418.428,52 euro, con un incremento di 21.292.436,60 euro rispetto alla medesima fase della Campagna 2025. A contribuire al risultato è stata anche l’applicazione, per la prima volta, della misura di flessibilità sui pagamenti diretti introdotta dal regolamento (Ue) n. 2026/1768. La disposizione europea ha consentito ad Arcea di elevare la percentuale di anticipo fino al 75% e di avviare le erogazioni anche prima del 16 ottobre 2026, garantendo alle imprese agricole calabresi una più tempestiva disponibilità di risorse finanziarie.

Agricoltura in Calabria, Gallo: “Sostenere la capacità produttiva delle imprese”

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dall’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, che ha sottolineato l’importanza della tempestività dei pagamenti per consentire alle aziende di programmare le proprie attività e affrontare i costi di gestione. “Il risultato conseguito”, dichiara l’assessore, “testimonia l’attenzione che la Regione Calabria riserva alle esigenze del mondo agricolo. Assicurare alle imprese una maggiore disponibilità di risorse in tempi rapidi significa sostenerne la capacità produttiva, favorire la programmazione delle attività e consentire loro di affrontare con maggiore serenità i costi di gestione. L’incremento di oltre 21 milioni di euro rispetto alla precedente campagna rappresenta un dato particolarmente significativo, frutto anche della capacità di cogliere le opportunità offerte dalla normativa europea. Un ringraziamento va alla struttura di Arcea per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nel garantire tempestività nelle erogazioni, a beneficio dell’intero comparto agricolo calabrese”.