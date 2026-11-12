Agricoltura, è svolta: arriva la banca dati contro il caporalato, stretta sulle imprese che sfruttano i lavoratori. Le novità anche in Calabria

Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, il lavoro irregolare e lo sfruttamento dei lavoratori agricoli, attraverso controlli più rigorosi sulle imprese che operano in appalto. È questo l’obiettivo del nuovo decreto attuativo relativo alla banca dati delle imprese appaltatrici in agricoltura, presentato al Ministero del Lavoro alla presenza dei ministri Marina Calderone e Francesco Lollobrigida. Il provvedimento punta a rafforzare le misure già introdotte con la legge contro il caporalato del 2016, intervenendo soprattutto sul sistema degli appalti, dove possono nascondersi forme di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera. A esprimere soddisfazione è Coldiretti Calabria, che considera l’iniziativa una svolta epocale per la tutela dei lavoratori e delle imprese agricole che operano nel rispetto delle regole. L’obiettivo è rendere più trasparenti i rapporti tra aziende agricole e soggetti che forniscono manodopera, beni e servizi, impedendo che attività apparentemente regolari possano nascondere situazioni di illegalità e concorrenza sleale.

Come funziona la nuova banca dati delle imprese agricole

La banca dati degli appalti in agricoltura, istituita con il Decreto Agricoltura e gestita dall’Inps, permetterà di verificare i requisiti delle imprese che forniscono manodopera, beni e servizi alle aziende agricole. Il sistema prevede un percorso di qualificazione, un’attestazione di conformità e la stipula di una polizza fideiussoria, con l’obiettivo di distinguere gli appalti genuini da quelli utilizzati per mascherare forme di intermediazione illecita, irregolarità e sfruttamento del lavoro. Si tratta di uno strumento atteso e fortemente sostenuto da Coldiretti, che punta a ridurre le zone d’ombra presenti nel sistema degli appalti agricoli e a garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra le imprese. La possibilità di verificare i requisiti dei soggetti che operano nella filiera rappresenta infatti un elemento importante sia per la tutela dei lavoratori sia per la protezione delle aziende committenti, che possono trovarsi coinvolte, anche inconsapevolmente, in rapporti con operatori che non rispettano le disposizioni contrattuali. Secondo Coldiretti Calabria, il nuovo sistema costituisce quindi un passo significativo verso un mercato agricolo più trasparente, nel quale il rispetto delle regole diventi un elemento fondamentale per la concorrenza tra le imprese.

Nel mirino le imprese “senza terra”: salari fino al 40% più bassi

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il fenomeno delle cosiddette “imprese senza terra”, denunciato nell’ultimo rapporto dell’Osservatorio Agromafie. Si tratta di realtà che forniscono manodopera alle aziende agricole e che, secondo quanto evidenziato dall’organizzazione, arrivano ad applicare ai lavoratori retribuzioni fino al 40% inferiori rispetto ai minimi previsti dai contratti, spesso all’insaputa delle stesse imprese committenti. Un sistema che, oltre a penalizzare i lavoratori, altera le condizioni di concorrenza e danneggia gli operatori agricoli che rispettano le regole. Proprio per distinguere le diverse tipologie di attività, Coldiretti ha richiesto di escludere i contoterzisti dalla banca dati. L’organizzazione considera il nuovo provvedimento un intervento di portata storica, paragonabile per importanza alla legge sul caporalato del 2016, perché non punta soltanto a reprimere gli illeciti già commessi, ma soprattutto a prevenirli. Attraverso la qualificazione delle imprese e la verifica dei requisiti, l’obiettivo è fare emergere le situazioni di opacità presenti nella filiera e impedire che chi opera al di fuori delle regole possa ottenere vantaggi economici a discapito delle aziende agricole corrette. Una misura che, nella valutazione di Coldiretti Calabria, può contribuire anche a salvaguardare la reputazione dell’intero settore agroalimentare.

Coldiretti Calabria: legalità e trasparenza per tutelare lavoratori e imprese

Il provvedimento si inserisce in un percorso di contrasto allo sfruttamento del lavoro agricolo che Coldiretti sostiene da anni. L’organizzazione ricorda di essere stata l’unica realtà di rappresentanza a livello nazionale ad aver appoggiato con forza l’introduzione della legge contro il caporalato del 2016, quando il fenomeno non aveva ancora assunto l’attuale centralità nel dibattito pubblico. Una posizione maturata nella convinzione che il contrasto all’intermediazione illecita sia indispensabile non soltanto per garantire la dignità dei lavoratori, ma anche per impedire le infiltrazioni criminali nelle filiere produttive e tutelare le imprese che rispettano i contratti. In questa direzione prosegue anche l’impegno di Coldiretti per riaffermare il ruolo della condizionalità sociale nella nuova Politica agricola comune, considerata uno strumento fondamentale per rafforzare le tutele dei lavoratori nei campi e contrastare le forme di concorrenza sleale. L’organizzazione sottolinea come la stragrande maggioranza delle imprese agricole operi correttamente e abbia quindi interesse a un sistema di regole capace di distinguere chi rispetta gli obblighi contrattuali da chi utilizza pratiche irregolari per ridurre i costi del lavoro.

Per Coldiretti Calabria, la nuova banca dati rappresenta dunque un passaggio decisivo nella costruzione di un sistema agricolo più trasparente e rispettoso dei diritti. La lotta al caporalato non può limitarsi agli interventi repressivi, ma deve prevedere anche strumenti di prevenzione capaci di individuare le situazioni di rischio prima che si traducano in sfruttamento. In questa prospettiva, il controllo delle imprese che operano in appalto assume un ruolo centrale per garantire condizioni di lavoro dignitose e rapporti corretti lungo tutta la filiera agroalimentare. “La legalità nei campi non può essere un’opzione”, conclude Coldiretti Calabria, ribadendo che la banca dati degli appalti costituisce un passo importante per assicurare dignità ai lavoratori, tutelare le aziende agricole oneste e rafforzare la trasparenza dell’intero comparto.