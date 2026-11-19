“Difendere l’agricoltura e la pesca italiane significa difendere il lavoro, le nostre imprese, le nostre tradizioni e la capacità del Paese di produrre ricchezza. Con un pacchetto di misure dal valore complessivo di circa 1,6 miliardi di euro, il Governo Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida dimostrano ancora una volta, con scelte concrete, da che parte stanno: dalla parte di chi ogni giorno lavora, produce e tiene in piedi intere economie territoriali”. Lo dichiara Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia e del gruppo ECR, commentando le misure per agricoltura e pesca presentate oggi alla Camera dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia.

“In una fase – spiega Nesci – in cui i costi di produzione continuano a pesare sulle aziende, il Governo sceglie di tutelare il reddito degli agricoltori, sostenere gli investimenti e rafforzare la competitività delle nostre filiere. Parliamo della proroga al 2027 delle agevolazioni IRPEF sui redditi agricoli, di un sistema di accise agevolate sul gasolio agricolo dal valore stimato di circa un miliardo di euro, di 160 milioni aggiuntivi per l’Agricoltura 4.0 e di 100 milioni per ammodernare i pescherecci, ridurre i consumi e migliorare la sicurezza dei lavoratori. A questo si aggiunge la previsione di una tutela strutturale del reddito per i lavoratori della pesca durante i fermi imposti dalle autorità”.

“Ai provvedimenti della manovra si affiancano i 300 milioni destinati al Piano olivicolo nazionale attraverso ColtivaItalia”

“Per la Calabria – prosegue Nesci – queste scelte hanno un significato ancora più importante. Penso alle nostre aziende olivicole e ortofrutticole, alle piccole imprese familiari, alle marinerie che rappresentano un patrimonio economico e sociale da difendere. Ai provvedimenti della manovra si affiancano i 300 milioni destinati al Piano olivicolo nazionale attraverso ColtivaItalia. Risorse e strumenti che devono arrivare concretamente alle imprese, perché sostenere chi produce significa anche contrastare lo spopolamento dei borghi”.

“È la stessa linea che portiamo avanti in Europa: un’agricoltura competitiva, una pesca sostenibile anche dal punto di vista economico e politiche che non scarichino sulle imprese il peso della transizione. Non si può pretendere che agricoltori e pescatori producano di più, spendano meno e affrontino da soli ogni emergenza. Con Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida l’Italia continua a investire su chi produce, anziché limitarsi a chiedergli nuovi sacrifici. È questa la direzione che vogliamo rafforzare, in Italia e a Bruxelles”, conclude Nesci.