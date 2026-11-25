“​C’è un principio semplice, quasi elementare, che non può più restare sullo sfondo: chi aggredisce le forze dell’ordine e danneggia i beni della comunità dei cittadini deve assumersi la responsabilità di ciò che fa. Non basta una condanna formale o una conta dei danni a cose fatte, quando il conto finisce poi per essere scaricato sull’intera collettività”. ​È questo il pensiero dell’USIF (Unione Sindacale Italiana Finanzieri), esposto con chiarezza dal segretario nazionale Cutrupi in un incontro con alcuni responsabili del governo nazionale. “Al centro del confronto c’è la proposta del DASPO economico, una misura pensata per spostare l’attenzione dal solo piano simbolico o interdittivo a quello concreto, patrimoniale e risarcitorio, facendo ricadere direttamente sui responsabili il peso economico delle violenze, dei vandalismi e delle aggressioni”.

“​Una questione di responsabilità concreta

​Quando vengono devastati arredi urbani, danneggiati mezzi di servizio o aggrediti operatori in divisa, il danno colpisce direttamente il patrimonio di tutti. Sottrae risorse pubbliche che dovrebbero essere destinate ai servizi per i cittadini, a partire dal Servizio Sanitario Nazionale, trasformando ogni episodio violento in un costo sociale pagato dalla comunità. ​Il messaggio ribadito dall’USIF anche nelle sedi istituzionali è netto: il diritto di manifestare e di esprimere dissenso è fondamentale, ma la violenza e la distruzione non possono godere di alcuna impunità. Chi sceglie lo scontro e il danneggiamento deve risponderne anche sul piano materiale ed economico”.

“​La direzione indicata dall’USIF

​Con il DASPO economico, l’USIF indica una strada precisa: legare le condotte violente a conseguenze finanziarie tangibili, rafforzare la tutela di chi lavora in divisa e riaffermare un patto di responsabilità verso la collettività. Una misura portata all’attenzione del governo per dare un segnale concreto di giustizia e deterrenza, affinché a pagare non siano sempre i cittadini onesti e chi ogni giorno garantisce la sicurezza” conclude USIF.