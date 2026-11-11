Africo, cinque anni di Amministrazione Modaffari: il bilancio del Sindaco, “abbiamo rimesso il paese in moto”

Cinque anni alla guida di Africo, tra interventi di riqualificazione, finanziamenti ottenuti e progetti per il futuro del paese. Il sindaco Domenico Modaffari traccia un bilancio dell’attività amministrativa a cinque anni dal suo insediamento, avvenuto l’8 novembre 2021, ripercorrendo gli interventi realizzati e le iniziative avviate insieme alla Giunta e al Consiglio comunale. Un percorso iniziato dopo un lungo periodo di commissariamento, con l’obiettivo di restituire alla comunità servizi, infrastrutture e nuove opportunità di sviluppo, soprattutto per i giovani e le famiglie. Nella sua riflessione, il primo cittadino evidenzia i risultati raggiunti sul fronte della programmazione regionale e nazionale, con particolare attenzione alla sicurezza del territorio, all’edilizia scolastica, alla viabilità e alla valorizzazione degli spazi pubblici. Un bilancio nel quale trova spazio anche il rapporto con la cittadinanza, indicato dal sindaco come l’elemento più significativo dei cinque anni trascorsi alla guida dell’amministrazione comunale.

Dalla sicurezza del territorio alla cittadella scolastica: gli interventi ad Africo

Tra i risultati rivendicati dall’amministrazione Modaffari figurano i finanziamenti ottenuti per la realizzazione di opere pubbliche e per la messa in sicurezza del territorio. In particolare, il sindaco richiama circa due milioni di euro destinati al contrasto del rischio idrogeologico e agli interventi di mitigazione idraulica del torrente Frasso e del costone Serro-Maglia. Sul fronte dell’istruzione e dei servizi alle famiglie, l’amministrazione ha avviato il progetto della Cittadella scolastica socio-educativa, che comprende anche la realizzazione di un nuovo asilo nido. Ulteriori interventi hanno riguardato la viabilità urbana, il miglioramento del decoro cittadino e l’efficientamento energetico, con l’obiettivo di rendere più vivibili e funzionali gli spazi del paese. Particolare attenzione è stata riservata anche agli impianti sportivi, tra cui lo Stadium di via Capo Bruzzano, indicato dal primo cittadino come uno dei simboli del percorso di riqualificazione intrapreso negli ultimi anni. Per Modaffari, questi interventi rappresentano i risultati di un lavoro amministrativo finalizzato a riportare Africo al centro delle opportunità offerte dalla programmazione pubblica e a creare condizioni migliori per il futuro della comunità.

Modaffari: “Africo oggi è una comunità che non si arrende”

Nel messaggio diffuso in occasione del quinto anniversario del suo insediamento, il sindaco Domenico Modaffari ripercorre il cammino compiuto dall’amministrazione, sottolineando il valore dei risultati ottenuti e il contributo dei cittadini alla crescita del paese. Di seguito la dichiarazione integrale del primo cittadino:

“L’8 novembre 2026,sono trascorsi cinque anni esatti dal giorno in cui ho assunto l’incarico di Sindaco di Africo. Cinque anni intensi, faticosi e bellissimi, vissuti al fianco di una comunità che ha creduto nella rinascita del proprio paese.

Giungevamo a un Africo reduce da un lungo commissariamento, con il desiderio più grande di tornare a essere un paese normale: un paese di servizi, di opere, di opportunità, soprattutto per i nostri giovani e per le nostre famiglie, Oggi quel sogno è sempre più vicino. In questi cinque anni, insieme alla Giunta e al

Consiglio comunale, abbiamo rimesso

Africo in moto. Abbiamo riportato il Comune tra i protagonisti della programmazione regionale e nazionale, conquistando finanziamenti importanti: dall’edilizia scolastica alla messa in sicurezza del territorio, con circa due milioni di euro destinati al rischio idrogeologico e alla mitigazione idraulica del torrente Frasso e del costone Serro-Maglia. Abbiamo avviato la Cittadella scolastica socio-educativa con il nuovo asilo nido, investito nella viabilità urbana, nel decoro e nell’efficientamento energetico del paese, restituito dignità e vivibilità ai nostri spazi comuni e ai nostri

impianti sportivi, come lo Stadium di via Capo Bruzzano vero gioellino tra i piu moderni e più belli della Calabria.

Ma il vero tesoro di questi cinque anni non sono i numeri: è la gente. Sono i giovani che hanno scelto di credere in questa terra, come Costantino Favasuli che da Africo è arrivato a vestire una maglia della Serie A.

Africo oggi è questo: una comunità che non si arrende.

Il mio ringraziamento va a tutti i cittadini, a chi ha lavorato con me in questi anni dentro e fuori le istituzioni, agli uomini e alle donne dell’Amministrazione comunale. Un pensiero grato e affettuoso va a chi ci ha lasciato in questo quinquennio e che continua, idealmente, a camminare con noi.

Cinque anni fa chiedemmo ad Africo di ripartire. Oggio possiamo dire, con orgoglio e umiltà, che la strada è stata tracciata: resta ancora tanto da fare, ma il seme è stato gettato e la comunità ha dimostrato di saperlo coltivare. Perché Africo, la nostra Africo, in alto non si ferma”.

Nel bilancio del primo cittadino, accanto ai progetti infrastrutturali e agli investimenti pubblici, emerge dunque soprattutto il valore attribuito alle persone e al senso di appartenenza alla comunità. Il riferimento a Costantino Favasuli, giovane calciatore originario di Africo arrivato a vestire una maglia della Serie A, diventa un esempio delle possibilità di crescita e affermazione per i ragazzi del territorio. Modaffari ha inoltre rivolto un ringraziamento ai cittadini, ai collaboratori e a quanti hanno contribuito all’attività amministrativa, dedicando un pensiero anche alle persone scomparse durante il quinquennio. Il messaggio si conclude con uno sguardo al futuro: pur riconoscendo che restano ancora numerosi interventi da realizzare, il sindaco considera il percorso avviato una base sulla quale continuare a costruire nuove opportunità per Africo e per le prossime generazioni.