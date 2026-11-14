Aeroporto di Crotone, si lavora a nuovi voli charter e collegamenti con l’Est Europa: la strategia per il turismo 2027

Nuovi collegamenti aerei, voli charter nei mesi di bassa stagione e possibili rotte verso i Paesi dell’Est Europa. Sono queste le prospettive al centro del confronto sul futuro dell’Aeroporto Sant’Anna di Crotone, che potrebbe assumere un ruolo sempre più importante nella strategia di sviluppo turistico del territorio. Giovedì pomeriggio si è svolto in Regione un incontro tra il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, il consulente per la programmazione turistica Sergio Stumpo e il presidente di SACAL Luciano Vigna, dedicato alle opportunità di crescita dello scalo e alle possibili ricadute economiche e turistiche sull’area crotonese. L’obiettivo è costruire una programmazione capace di sfruttare le potenzialità dell’aeroporto non soltanto durante l’estate, ma anche nei periodi dell’anno tradizionalmente caratterizzati da una minore presenza di visitatori, favorendo l’apertura del territorio a nuovi mercati turistici.

Aeroporto di Crotone, l’ipotesi di nuovi voli charter da febbraio a maggio e da settembre a novembre

Uno degli aspetti più significativi emersi durante l’incontro riguarda la possibilità di sviluppare nuovi voli charter attraverso una programmazione mirata soprattutto ai periodi compresi tra febbraio e maggio e tra settembre e novembre. Si tratta di una prospettiva sulla quale amministrazione comunale e SACAL hanno avviato un confronto, con l’intento di favorire l’arrivo di nuovi flussi turistici anche al di fuori dei mesi estivi. Particolare attenzione è stata rivolta ai mercati dell’Est Europa, considerati tra quelli verso cui esplorare nuove opportunità, anche attraverso interlocuzioni con ulteriori vettori aerei. L’eventuale rafforzamento dei collegamenti consentirebbe di inserire lo scalo crotonese in una strategia turistica più ampia, nella quale l’accessibilità del territorio rappresenta un elemento fondamentale per sostenere le attività ricettive e l’intero comparto. Al momento si tratta di ipotesi e possibilità oggetto di valutazione, che dovranno essere approfondite attraverso il dialogo con le compagnie e gli operatori interessati.

Il confronto con SACAL avviato alla TTG di Rimini e la programmazione turistica 2027

L’incontro in Regione rappresenta la prosecuzione di un percorso già avviato durante la recente TTG di Rimini, quando gli assessori presenti avevano avuto modo di confrontarsi con i vertici SACAL sulla necessità di valorizzare maggiormente l’Aeroporto Sant’Anna nell’ambito dello sviluppo turistico del territorio. La nuova interlocuzione si inserisce nella Programmazione Turistica 2027 che l’Amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto porta avanti dallo scorso settembre insieme agli operatori del settore. La strategia punta a collegare le prospettive di crescita dell’aeroporto alle esigenze delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, lavorando su un’offerta capace di attrarre visitatori durante un arco temporale più ampio rispetto alla tradizionale stagione balneare. In questo contesto, il potenziamento dei collegamenti aerei viene considerato uno degli strumenti attraverso cui favorire la destagionalizzazione e costruire nuove occasioni di sviluppo per l’economia locale.

Un nuovo incontro con Luciano Vigna e gli operatori turistici per programmare le future tratte

Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con un nuovo appuntamento operativo al quale prenderà parte il presidente di SACAL Luciano Vigna. Saranno invitati gli operatori turistici, i rappresentanti delle strutture ricettive e le altre realtà del comparto, con l’obiettivo di approfondire le prospettive dell’Aeroporto Sant’Anna e valutare le possibilità di una programmazione condivisa. Il tavolo sarà dedicato in particolare alle future tratte aeree, alle opportunità di costruire pacchetti turistici e ai collegamenti necessari per sostenere concretamente l’allungamento della stagione. Il coinvolgimento diretto degli operatori consentirà di mettere a confronto le esigenze del territorio con le possibilità di sviluppo dello scalo, individuando eventuali iniziative da portare avanti nell’ambito della programmazione 2027. Un percorso ancora nella fase di confronto e pianificazione, ma orientato a rafforzare il ruolo dell’aeroporto crotonese come infrastruttura strategica per l’accessibilità e la crescita turistica di Isola Capo Rizzuto e del territorio circostante.